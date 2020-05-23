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Стали известны очередные условия меморандума с "зелеными": минус 15% для СЭС, минус 7,5% для ВЭС. ДОКУМЕНТ

Стали известны очередные условия меморандума с

Министерство энергетики и защиты окружающей среды разработало условия меморандума о сокращении "зеленого" тарифа для СЭС на 15%, для ВЭС – на 7,5%. Предлагается установить верхнее ограничение зеленого тарифа на уровне 22 евроцента за кВт*ч.

Об этом говорится в презентации условий меморандума Минэкоэнрего, которые есть в распоряжении БизнесЦензор.

По словам собеседника БЦ в Минэкоэнерго, эта презентация была представлена президенту Владимиру Зеленскому, однако он отказался ее утвердить.

Согласно прописанным условиям меморандума, предлагается снизить "зеленый" тариф для СЭС, введенных в эксплуатацию до 2020 года, на 15%. Для СЭС, введенных в эксплуатацию в 2020 году и позже – еще 2,5%. Общий эффект снижения по сравнению с 209 годом – 27,5%.

"Зеленый" тариф для ВЭС, введенных в эксплуатацию до 2020 года, предлагается снизить на 7,5%, введенных после начала 2020 года – еще на 2,5%. Общий эффект снижения по сравнению с 2019 годом – 12,5%.

Граничный "зеленый" тариф для возобновляемых источников энергии (ВИЭ) предлагается снизить на 52% до 22 евроцентов за кВт*ч.

Тариф снижается для всех объектов без пролонгации сроков поддержки. Как известно, поддержка ВИЭ должна закончится 31 декабря 2029 года.

Также Минэкоэнерго предлагает ограничить срок действия Pre-PPA (предварительных договоров продажи "зеленой" энергии) для СЭС – до 30 июня 2020 года, для ВЭС – до 31 декабря 2022 года.

Предлагается также ускорить ответственность ВИЭ за небалансы. С 2021 года – до 50%. С 2022 года – до 100%. Также предлагается ввести уменьшение срока допустимой погрешности прогноза без ответственности за небалансы с 1 июля 2020 года, а не с 31 декабря 2029 года, как это прописано в законе.

Со своей стороны государство берет на себя обязательства:

  • Своевременно оплачивать "зеленую" электроэнергию с 1 июля 2020 года.
  • Погасить текущую задолженность перед "зелеными" (9 млрд грн) до конца 2021 года.
  • В дальнейшем не изменять условия поддержки производителей электроэнергии с "зеленым" тарифом.
  • Ввести квоты для ВИЭ и начать проведение аукционов для распределения этих квот.

Минэкоэнерго оценивает эффект от внедрения таких мер в размере 6,6 млрд грн в год, или 2,2 млрд евро за весь период поддержки.

Инвесторы, со своей стороны, взамен на такое снижение тарифов требуют продлить поддержку для ВИЭ на 5 лет для объектов, введенных в 2017-2019 годах – до 2035 года. На 15 лет с момента введения в эксплуатацию для объектов, введенных после 2020 года.

По подсчетам Минэкоэнерго, каждый год пролонгации поддержки ВИЭ увеличивает переплату по "зеленому" тарифу на 0,8 млрд евро.

Напомним, в предыдущем проекте меморандума правительство предлагало снизить тариф для СЭС на 25%, для ВЭС – на 12,5%.

Меморандум (101) Зелений тариф (333) Мінекоенерго (58)


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Топ коментарі
+19
Ето даже смешно. на 7,5% снизят тариф когда *Зеленый тариф* в 10 раз больше рыночной цены. Капля в море. Ахметов кинул вам в зубы кость чтобы вы заткнулись и не мешали грести ему деньги лопатой. Ето те самые деньги которые могли пойти на армию, на защиту страны во время войны и на пенсии миллионам пенсионеров живущих ниже уровня европейского бомжа.
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23.05.2020 18:56
+10
По подсчетам Минэкоэнерго, каждый год пролонгации поддержки ВИЭ увеличивает переплату по "зеленому" тарифу на 0,8 млрд евро.
Тоесть каждый следующий год украинцы будут платить Ахметову и КО на 0,8млрд Евро больше чем за предыдущий. Тоесть к 2035 году Украина будет платить за *зеленые тарифы* 12-15млрд Евро/год.!!! Ты представляешь ету сумму, Карл. Газпром против етой махинации как невинное дитя бравшее с Украины копейки. И ети цифры подписаны в Евро. Представь себе если гривня обвалится в несколько раз. Тогда о електричестве в Украине можно будет забыть. Лампочку себе позволить смогут только депутаты и сам Ахметов.
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23.05.2020 19:29
+9
Инвесторы, со своей стороны, взамен на такое снижение тарифов требуют продлить поддержку для ВИЭ на 5 лет для объектов, введенных в 2017-2019 годах - до 2035 года. Тоесть еще наши внуки в рабстве у Ахметова будут? Чего же вы уроды добились етими переговорами?
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23.05.2020 18:58
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Ето даже смешно. на 7,5% снизят тариф когда *Зеленый тариф* в 10 раз больше рыночной цены. Капля в море. Ахметов кинул вам в зубы кость чтобы вы заткнулись и не мешали грести ему деньги лопатой. Ето те самые деньги которые могли пойти на армию, на защиту страны во время войны и на пенсии миллионам пенсионеров живущих ниже уровня европейского бомжа.
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23.05.2020 18:56 Відповісти
100%. Где закон о референдуме который нам обещал первым в своей предвыборной программе *****...
На референдуме мы бы могли послать нахер все этих зеленых энергетиков с их зелеными тарифами и станциями, электричество должно быть дешевым, чтоб развивалась промышленность, пришли инвесторы в реально производство и росли зарплаты, а так бабало гребет горстка энергетиков, а большинство обязаны, за нормальное зарплатой в ЕС ездить, вот вся суть олигархично-гандоской власти!!!
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23.05.2020 19:45 Відповісти
а не получилось бы нИфуя - так как согласно профильного ЗУ вопросы связанные с економическим блоком - в отношении налогов, бюджета - на РехФерендумы не ВЫНОСЯТСЯ !!!! Аксиома

п.с. Проблемы Гоев - пейсхатых шЭрифов не бЭмбают ....
Овец стригут - это Закон....бЭкать и блЭять - можно...
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23.05.2020 20:50 Відповісти
22 пенса за киловатт/час платят за газ в Британии. Это при том, что минимальная зарплата в Британии £8.50 в час. Но на такую зарплату почти невозможно найти работников. Обычно зарплата уборщицы или чернорабочего на стройке варьируется от £10 до £12.50 в час. Учитывая, что на сегодняшний день официальный курс - 32.56 гривны за 1 фунт, посчитайте, сколько должна бы составлять ваша зарплата в Украине. Посчитали? Не тяжело понять, что при таких зарплатах британское правительство ещё неплохо и зарабатывает. А какая минимальная зарплата в час в Украине? Зеленский заявил, что 5-6 тысяч гривен в месяц - это не бедность. А что же тогда бедность? При уровне цен, сравнимым с британскими, что-то маловато получается. А куда же девается та маржа, которую получает украинская казна? Если разделить 6 000 гривен на (условно) 160 часов в месяц, то получится, 37.50 гривен в час. То есть, £1.15 в час. За такую зарплату даже китайцы не работают. При том, уже очень давно. Если зарплата украинского учителя в $4,000 в месяц, то надо и остальные зарплаты подтягивать, наверное.
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24.05.2020 02:15 Відповісти
8-72£ час минимум
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25.05.2020 16:10 Відповісти
Спасибо за уточнение. С 6-го апреля минимальную зарплату в Британии повысили на 6% с £8.21 до £8.72 за час. Такое повышение происходит ежегодно, в зависимости от уровня инфляции.
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26.05.2020 02:42 Відповісти
Мало, все равно разница будет большой и оплачивать её будет бюджет.
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23.05.2020 18:58 Відповісти
Нет. Бюджет скоро оплачивать ети дотации не будет. ЕС и МВФ видвинуло требование чтобы украинцам подняли тарифы до РЫНОЧНОГО среднеевропейского уровня. Так что думаю после осенних выборов (чтобы не распугать лохторат) власть подымет тарифы на свет постепенно до 6-7грн/кВт. Готовтесь и не говорите что вас не предупреждали.
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23.05.2020 19:55 Відповісти
Тариф могут поднять до указанных цен... но вот вопрос: сможет ли (захочет ли) рядовая, украинская семья оплачивать по такому тарифу среднемесячный расход в 200 кВт?!
Конечно, можно отключить половину населения от поставок электроенергии "за долги", но разве это выход?!
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25.05.2020 14:05 Відповісти
это уже не тариф
это налог, оброк, дань, рекет
нет силы и на горизонте невидно, которая бы сплотила пересичный пипл, мелкий, средний бизнес и тд
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25.05.2020 14:21 Відповісти
Альтернатива найдется всегда, в конце-концов дизельные электростанции для небольших и средних городских микрорайонов и сел никто не отменял....
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25.05.2020 14:57 Відповісти
дизельные электростанции - это для "очень особых" обстоятельств
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25.05.2020 15:12 Відповісти
А "бюджет" это кто - оплатим мы - тарифами, и себестоимостью высокой в ТОВАРАХ....
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23.05.2020 20:52 Відповісти
Инвесторы, со своей стороны, взамен на такое снижение тарифов требуют продлить поддержку для ВИЭ на 5 лет для объектов, введенных в 2017-2019 годах - до 2035 года. Тоесть еще наши внуки в рабстве у Ахметова будут? Чего же вы уроды добились етими переговорами?
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23.05.2020 18:58 Відповісти
Вся проблема в том что там куча зарубежных инвесторов которые подняли хай, и так просто взять и сильно урезать их прибыль нельзя, пострадает и репутация Украины и исками завалят. Нужно сказать спасибо тому кто эти тарифы изначально принял.
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23.05.2020 19:04 Відповісти
Ето не правда. Нет или почти нет там иностранных инвесторов, то все деньги и офшоры Ахметова. Просто нужно правильно покопать и арестовать его предприятия. Ето абсурдный и незаконный закон, аналог договора с Газмпромом *бери или плати* подписанный Януковощем. Если Украине не нужно столько енергии то зачем нам покупать то что нам не нужно? И суд над Газпромом ето доказал. К тому же нужно отменить безпошленный ввоз оборудования для етих китайских установок, убивающих украинского производителя. Если против Газпрома получилось выиграть суд то против Ахметова тем более получится.
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23.05.2020 19:14 Відповісти
Не все там ахметовское, были уже и обеспокоенность некоторых стран и угрозы судов.
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23.05.2020 19:19 Відповісти
По подсчетам Минэкоэнерго, каждый год пролонгации поддержки ВИЭ увеличивает переплату по "зеленому" тарифу на 0,8 млрд евро.
Тоесть каждый следующий год украинцы будут платить Ахметову и КО на 0,8млрд Евро больше чем за предыдущий. Тоесть к 2035 году Украина будет платить за *зеленые тарифы* 12-15млрд Евро/год.!!! Ты представляешь ету сумму, Карл. Газпром против етой махинации как невинное дитя бравшее с Украины копейки. И ети цифры подписаны в Евро. Представь себе если гривня обвалится в несколько раз. Тогда о електричестве в Украине можно будет забыть. Лампочку себе позволить смогут только депутаты и сам Ахметов.
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23.05.2020 19:29 Відповісти
Юрий Грунько, вся эта "обеспокоенность" и "угрозы судов" обычно заканчиваются "национализацией" спорных предприятий и организаций, а с Ахметовым можно хоть завтра обязать его всю производимую им "альтернативную" электроенергию выкупать исключительно его металлургическим комбинатами и машиностроительными заводами - была бы только "воля" президента и кабмина (на сегодняшний день это, конечно, фантастика,,,)
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25.05.2020 14:11 Відповісти
Да что спасибо, нужно урезать тариф но только для новых обьектов, тогда старые инвесторы не пострадают а новые будут знать на что идут. А иначе если не поднять тариф для потребителей то расходы бюджета будут только расти с каждым годом. В ЕС зеленый тариф не намного и меньше но потребители платят больше и бюджеты не несут убытки.
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23.05.2020 19:17 Відповісти
В Европе зеленый тариф "немного" меньше - всего в 5 - 8 раз!!!!!
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24.05.2020 09:59 Відповісти
Европейский Союз сам себе противоречит. С одной стороны они требуют отменить все дотации и льготы, с другой стороны хвалят за то что украинский бюджет тратит миллиарды долларов на поддержку мафии и сомнительные и не нужные для Украины схемы, которые приведут к закрытию АЕС и колапсу и в економике и в енергетике.
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23.05.2020 19:19 Відповісти
Глянул данные, из 16 млрд в прошлом году 3 млрд получила китайская корпорация CNBM, Ахметов получил 2,9 млрд и 1 млрд получил швед Карл Стурен, остальные 9 млрд поделила куча мелких игроков.
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23.05.2020 19:33 Відповісти
Да все равно как они там раскинули и на каких подставных лиц свои фирмы. Но я говорю реальные факты, когда Парашенко поднял цены на газ по *требованию Европы* до 8,5грн/куб то большинство людей притом не бедных и живущих под Киевом начали тащить дрова и мусор чтобы топить свои дома. Каждый вечер вонь и смог стоял что форточку нельзя открыть. Теперь нам предлагают поднять цены на свет до 0,22 Евро (6грн/кВт) для людей. Я уже представил как будут разбирать в магазинах свечи и керосинки. То что в Украине станут все предприятия и отключат горячую да и холодную воду с канализацией ето даже к бабке не ходи.Украину уроды и питерасты забивают в средневековье.
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23.05.2020 19:42 Відповісти
У людей никто не спрашивал нужна ли нам эта зеленая энергетика по таким тарифам, проведите референдум спросите это у граждан? если они не готовы за нее платить, пусть инвесторы забирают свои станции и валят отсюда...
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23.05.2020 19:51 Відповісти
Пока люди с гранатометов не будут расстреливать ахметовские ветряки и резать провода идущие к ахметовским станциям, холопов и дальше будут доить как корову пока не отбросит копыта.
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23.05.2020 19:56 Відповісти
Какие же вы тупые идиоты
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23.05.2020 22:02 Відповісти
шо шестерка ахметовская, крохи под барским столом подбираешь?
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25.05.2020 14:28 Відповісти
Зачем договариваться о чем-то с паразитами? Отменить зеленые тарифы и всех делов. Пока есть спецТарифы будут и проблемы, дешевле выкупить все по себестоимости в пользу государства, или пусть по рыночным ценам продают. Не хотят - пошли нахрен.
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23.05.2020 22:02 Відповісти
Посмотрел бы я на твою рожу, если б твой депозит присвоил банк, так сказать послал бы тебя нахер
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23.05.2020 22:40 Відповісти
Во-первых рожа у тебя, у меня лицо. Во-вторых присвоить и выкупить разные вещи.
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24.05.2020 01:30 Відповісти
10млрд.долларов инвестиций! Какой нахер выкупить? У нас каждый год по два млрд. клянчают в мвф, а это между прочим тоже не бесплатно! Бестолочи
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24.05.2020 09:37 Відповісти
КАЦАП - ІДИ НАФІГ В КАЦАПСТАН ЛАПТИ ПЛЕСТИ
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24.05.2020 10:27 Відповісти
когда нечего ответить, быдлота называет оппонента кацапом.
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25.05.2020 11:48 Відповісти
Так тит кацап і є з Лахти чи іншого трольного місця. Пішов на фіг
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25.05.2020 12:32 Відповісти
Купили ярмо, одели нам на шею, и рассазывают что это инвестиция и мы все теперь им должны платить. Пусть забирают свои альтернативные станции, едут откуда приехали и там по таким ценам продают. Инвесторы *уевы.
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24.05.2020 11:31 Відповісти
В общем-то логика, в вашем спиче есть... и не малая...
У меня, как у потребителя, никто не спрашивал: готов ли я платить 6 грн/кВт за красивую "зеленую" энергию или 60 коп/кВт за "опасную, ядерную"?
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25.05.2020 14:18 Відповісти
ВИХОДИТЬ ЗА НАС ЗЕ ВЛАДА ВЖЕ ВСЕ ВИРІШИЛА
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25.05.2020 16:10 Відповісти
В мене з головою все у порядку, а у тебе бачу ні.
Зе клоун щось розгрібає (?) не відмиваючи грощі і не переводячи кошти з бюджету РНБО на рахунки ОП ? ТА ТВІЙ КЛОУН ТУПИЙ ЯК ПРОБКА.
Так ти КАЗКОВИЙ ДЕБІЛ ?
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26.05.2020 14:22 Відповісти
а последствия инвесторы не смогли просчитать?

" заоблачные по европейским меркам тарифы в нищей стране"
нет, тогда они тупые и должны сосать
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25.05.2020 14:33 Відповісти
які це інвестиції, яка користь від них Україні, жодної, тільки збитки.
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26.05.2020 09:43 Відповісти
Кортше кажучи тепер у Зебенського новий олігарх спонсор Ахметка, з Коломою вже мабуть зав яли помідори
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23.05.2020 23:53 Відповісти
Альтернативі дешевій атомній енергетиці не існує. Я за АЕС в Україні
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23.05.2020 23:54 Відповісти
Дурик кто тебе сказал, что атомная самая дешевая? это цена на выхлопе, для таких наивных и бестолковых как вы
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24.05.2020 09:41 Відповісти
Мізки свої перевір клоун на наявність ІНТЕЛЕКТУ - чи ночував він там
Атомна енергетика завжди була найдешевшою і такою залишиться.
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24.05.2020 10:26 Відповісти
А ты подсчитай какая стоимость киловатта получилась на Чернобыльской АЭС
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24.05.2020 10:30 Відповісти
Ти дебіл ? У нас що ща чернобильска авраія на кожній АЕС?
У кацапів з головою проблема.
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24.05.2020 10:33 Відповісти
Я в курсе ваших проблем, но по воскресеньям не подаю
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24.05.2020 10:51 Відповісти
Це пересммикування.
Якщо дамбу на ГЕС прорве, теж мало не буде.
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24.05.2020 16:04 Відповісти
Самая дешевая это гидро-энергетика. но у нас не так много рек, на которых можно построить ГЭС. Так что в наших условиях самая дешевая это таки АЭС, хотя есть проблемы с утилизацией и хранением отработанного ядерного топлива и прочих отходов.
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25.05.2020 14:28 Відповісти
Щоб збудувати ГЕС треба затопити значні території землі для водосховищ, як Канівське, Кременчузьске та інщі, а це проблемаично. Тут вихід вітряні електростанції - поблизу Азову і Чорного моря, там завжди є вітер.
А утилізувати ядерне паливо наскільки знаю почали у зоні відчуження (там і так на десятки тисяч років все заражено радіацієй).

Це все реально як що влада зацікавлена у розвитку України, а не працює на камеру і олігархів як Зе влада.
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25.05.2020 16:15 Відповісти
и o чем не написали на Цензoре чтo в тoй писюлъке еще:
"Збільшення тарифу оператора системи передачі"

"Відміна пільгової ціни для населення за перші 100 кВт"
и фишка аля Рoтердам +
"Приведення ціни на ринку до економічно-обгрунтованого рівня 1,55 грн/кВтгод."
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24.05.2020 08:42 Відповісти
Должно быть так, что чем больше строится зеленой энергетики, тем больше электричества она вырабатывает, тем дешевле электричество становится из за большого количества электричества на рынке к потреблению. То бишь в соответствии с предложением к спросу. То бишь компании производители зеленой энергетики сами будут вынуждены снижать цену на свое электричество, если будет отсутствие спроса.
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24.05.2020 10:32 Відповісти
Проблемка в том, что согласно ранее подписанным меморандумам с зелеными мародерами, государство обязано выкупать всю их электроэнергию по фиксированному самому высокому в Европе тарифу. Ни о каком рынке и рыночном формировании цены речи нет вообще.
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25.05.2020 14:31 Відповісти
Украина - страна суперсказочная!
Всё, к чему прикасался царь Мидас - преращалось в золото.
Любая здоровая идея - хоть технопарк, хоть зелёная энергетика - в условиях Украины превращается в гавно и воровство....
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24.05.2020 10:56 Відповісти
Станом на зараз АЕС при собівартості 21коп за квт і ГЕС при 6коп квт здатні самостійно забезпечити електрикою країну на 100%.Разом буде середня собівартість 15.4 коп за квт.Її до речі недавно засвітила недолуга міністр. ТЕС І ВЕС при собівартості 1.22грн за квт є терпимим доповненням і мали б бути в резерві. СЕС при штучно створеній ціні примусового викупу 5грн за квт треба виставляти на аукціон в Європу.Хай там добродії купують.Наша економіка конкурувала з високорозвиненою західною дешевими робочою силою і ресурсами.Безвіз підняв ціну роботи в Україні.Ще добийте ресурси і Україна опустіє.
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24.05.2020 14:25 Відповісти
Знову за рибу гроші ...
1000 раз вже пояснювали, що низька собівартість атомної ел. енергії це фікція, бо не враховує витрати на утилізацію і зберігання відходів. Витрати на утіль перекладаються на бюджет.
ТЕС - так само.
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24.05.2020 16:03 Відповісти
Витрати на бюджет це-на нас усіх.Це справедливо бо усі дома користуються електрикою.Тай не так багато ця утилізація і зберігання коштує.За рік десь 150млн долларів.Тобто по 100грн в рік з кожного з нас.На ці гроші можна купити аж 20 квт зеленої електрики.Терпимо. А коштом усіх платити втридорога олігархам за дорогу електрику нерозумно. Може ще під прикриттям екологічності замінити маршрутки на тесли і підняти ціну проїзду до 70грн?
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24.05.2020 18:39 Відповісти
Зеленая энергетика - вопрос независимости Украины. Чем больше зеленой энергетики в Украине, тем меньше Газпрома.
Чем меньше зеленой энергетики, тем богаче Гапром, Ахметов и Коломойский.
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24.05.2020 20:39 Відповісти
А ты согласен пользоваться электроэнергией только в солнечную и ветренную погоду??? И кстати газпром к нашей энергетике как бы отношения практически не имеет, в отличие от росатома и внешторгсервиса торгующего углем из оккупированного Донбасса.
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25.05.2020 14:35 Відповісти
добро это зло
мокрое это сухое
швейцария это гондурас и тд.
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25.05.2020 14:39 Відповісти
Для місцевих злодюг та міжнародних Аліс і Базіліо світу Україна є "Полем Чудес" на якому буратінці тупо закопують свої сольдо навіть не надіючись на повернення їх . А проснутись і згадати про гідність та здоровий глузд ?
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24.05.2020 21:05 Відповісти
НАФІГ ТАКУ ЗЕЛЕНУ ЕНЕРГЕТИКУ в УКРАЇНІ ЯКА КОШТУЄ У ДВА ЧИ БІЛЬШЕ РАЗИ БІЛЬШЕ НІЖ АТОМНА
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25.05.2020 12:34 Відповісти
Значно більше ніж в 2 рази.
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25.05.2020 14:36 Відповісти
Отлично, если до 2035 продлят. Надо будет где-нибудь на участке еще одно поле с панелями доставить, добить до 30кВт Стали известны очередные условия меморандума с "зелеными": минус 15% для СЭС, минус 7,5% для ВЭС - Цензор.НЕТ 3715
А эта дешевая атомная энергетика, такая дешевая, пока не посчитаешь последствия от взрыва Чернобыля или Фокусимы. Не зря в европе от АЭС отказываются.
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25.05.2020 13:47 Відповісти
Ты что болезный из тайги за спичками вышел и пропустил новости о том, что у мелких частников перестали покупать зеленую электроэнергию??? Эта кормушка только для олигархов и иностранцев, удел украинцев только кормить мародеров.
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25.05.2020 14:39 Відповісти
Каждый месяц на карточку деньги получаю по зеленому тарифу. Продолжай читать советские газеты
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25.05.2020 15:05 Відповісти
правильно
сасиськи, сардельки, пельмени и тд очень вредные
поэтому все должны кушать фуагру, кавьяр, мраморные биточки......экологически чистые мара куи
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25.05.2020 14:44 Відповісти
Нічого не зміниться. Цей ласий шмат прибутку ділять олігархи. Даремно вони, в свій час, відкатили за такий високий тариф? Згадайте "майданчики Яценка". Це ті ж самі схеми.
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25.05.2020 16:04 Відповісти

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