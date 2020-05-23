Стали известны очередные условия меморандума с "зелеными": минус 15% для СЭС, минус 7,5% для ВЭС. ДОКУМЕНТ
Министерство энергетики и защиты окружающей среды разработало условия меморандума о сокращении "зеленого" тарифа для СЭС на 15%, для ВЭС – на 7,5%. Предлагается установить верхнее ограничение зеленого тарифа на уровне 22 евроцента за кВт*ч.
Об этом говорится в презентации условий меморандума Минэкоэнрего, которые есть в распоряжении БизнесЦензор.
По словам собеседника БЦ в Минэкоэнерго, эта презентация была представлена президенту Владимиру Зеленскому, однако он отказался ее утвердить.
Согласно прописанным условиям меморандума, предлагается снизить "зеленый" тариф для СЭС, введенных в эксплуатацию до 2020 года, на 15%. Для СЭС, введенных в эксплуатацию в 2020 году и позже – еще 2,5%. Общий эффект снижения по сравнению с 209 годом – 27,5%.
"Зеленый" тариф для ВЭС, введенных в эксплуатацию до 2020 года, предлагается снизить на 7,5%, введенных после начала 2020 года – еще на 2,5%. Общий эффект снижения по сравнению с 2019 годом – 12,5%.
Граничный "зеленый" тариф для возобновляемых источников энергии (ВИЭ) предлагается снизить на 52% до 22 евроцентов за кВт*ч.
Тариф снижается для всех объектов без пролонгации сроков поддержки. Как известно, поддержка ВИЭ должна закончится 31 декабря 2029 года.
Также Минэкоэнерго предлагает ограничить срок действия Pre-PPA (предварительных договоров продажи "зеленой" энергии) для СЭС – до 30 июня 2020 года, для ВЭС – до 31 декабря 2022 года.
Предлагается также ускорить ответственность ВИЭ за небалансы. С 2021 года – до 50%. С 2022 года – до 100%. Также предлагается ввести уменьшение срока допустимой погрешности прогноза без ответственности за небалансы с 1 июля 2020 года, а не с 31 декабря 2029 года, как это прописано в законе.
Со своей стороны государство берет на себя обязательства:
- Своевременно оплачивать "зеленую" электроэнергию с 1 июля 2020 года.
- Погасить текущую задолженность перед "зелеными" (9 млрд грн) до конца 2021 года.
- В дальнейшем не изменять условия поддержки производителей электроэнергии с "зеленым" тарифом.
- Ввести квоты для ВИЭ и начать проведение аукционов для распределения этих квот.
Минэкоэнерго оценивает эффект от внедрения таких мер в размере 6,6 млрд грн в год, или 2,2 млрд евро за весь период поддержки.
Инвесторы, со своей стороны, взамен на такое снижение тарифов требуют продлить поддержку для ВИЭ на 5 лет для объектов, введенных в 2017-2019 годах – до 2035 года. На 15 лет с момента введения в эксплуатацию для объектов, введенных после 2020 года.
По подсчетам Минэкоэнерго, каждый год пролонгации поддержки ВИЭ увеличивает переплату по "зеленому" тарифу на 0,8 млрд евро.
Напомним, в предыдущем проекте меморандума правительство предлагало снизить тариф для СЭС на 25%, для ВЭС – на 12,5%.
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На референдуме мы бы могли послать нахер все этих зеленых энергетиков с их зелеными тарифами и станциями, электричество должно быть дешевым, чтоб развивалась промышленность, пришли инвесторы в реально производство и росли зарплаты, а так бабало гребет горстка энергетиков, а большинство обязаны, за нормальное зарплатой в ЕС ездить, вот вся суть олигархично-гандоской власти!!!
п.с. Проблемы Гоев - пейсхатых шЭрифов не бЭмбают ....
Овец стригут - это Закон....бЭкать и блЭять - можно...
Конечно, можно отключить половину населения от поставок электроенергии "за долги", но разве это выход?!
это налог, оброк, дань, рекет
нет силы и на горизонте невидно, которая бы сплотила пересичный пипл, мелкий, средний бизнес и тд
Тоесть каждый следующий год украинцы будут платить Ахметову и КО на 0,8млрд Евро больше чем за предыдущий. Тоесть к 2035 году Украина будет платить за *зеленые тарифы* 12-15млрд Евро/год.!!! Ты представляешь ету сумму, Карл. Газпром против етой махинации как невинное дитя бравшее с Украины копейки. И ети цифры подписаны в Евро. Представь себе если гривня обвалится в несколько раз. Тогда о електричестве в Украине можно будет забыть. Лампочку себе позволить смогут только депутаты и сам Ахметов.
У меня, как у потребителя, никто не спрашивал: готов ли я платить 6 грн/кВт за красивую "зеленую" энергию или 60 коп/кВт за "опасную, ядерную"?
Зе клоун щось розгрібає (?) не відмиваючи грощі і не переводячи кошти з бюджету РНБО на рахунки ОП ? ТА ТВІЙ КЛОУН ТУПИЙ ЯК ПРОБКА.
Так ти КАЗКОВИЙ ДЕБІЛ ?
" заоблачные по европейским меркам тарифы в нищей стране"
нет, тогда они тупые и должны сосать
Атомна енергетика завжди була найдешевшою і такою залишиться.
У кацапів з головою проблема.
Якщо дамбу на ГЕС прорве, теж мало не буде.
А утилізувати ядерне паливо наскільки знаю почали у зоні відчуження (там і так на десятки тисяч років все заражено радіацієй).
Це все реально як що влада зацікавлена у розвитку України, а не працює на камеру і олігархів як Зе влада.
"Збільшення тарифу оператора системи передачі"
"Відміна пільгової ціни для населення за перші 100 кВт"
и фишка аля Рoтердам +
"Приведення ціни на ринку до економічно-обгрунтованого рівня 1,55 грн/кВтгод."
Всё, к чему прикасался царь Мидас - преращалось в золото.
Любая здоровая идея - хоть технопарк, хоть зелёная энергетика - в условиях Украины превращается в гавно и воровство....
1000 раз вже пояснювали, що низька собівартість атомної ел. енергії це фікція, бо не враховує витрати на утилізацію і зберігання відходів. Витрати на утіль перекладаються на бюджет.
ТЕС - так само.
Чем меньше зеленой энергетики, тем богаче Гапром, Ахметов и Коломойский.
мокрое это сухое
швейцария это гондурас и тд.
А эта дешевая атомная энергетика, такая дешевая, пока не посчитаешь последствия от взрыва Чернобыля или Фокусимы. Не зря в европе от АЭС отказываются.
сасиськи, сардельки, пельмени и тд очень вредные
поэтому все должны кушать фуагру, кавьяр, мраморные биточки......экологически чистые мара куи