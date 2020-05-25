Переговоры о снижении "зеленого тарифа" близки к завершению, – Шмыгаль

Правительство и инвесторы в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) согласовали почти все условия меморандума об урегулировании проблемных вопросов в сфере возобновляемой энергетики.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Меморандум готов. Есть расчеты всех возможных сценариев. Мы согласовали почти все, за исключением одной детали, относительно которой еще дискутируем. И будем выходить на финиш", – сказал Шмыгаль.

При этом премьер не стал уточнять суть спорного вопроса, допустив, что понадобится еще определенное время для его отработки, но выразил уверенность, что в результате документ будет подписан.

"Не факт, что он (финиш, – ред.) будет быстрым, но мы знаем и видим, чего хотим. Представители "зеленой" энергетики тоже знают, на что они готовы согласиться, поэтому компромисс буде найден", – отметил глава правительства.

По словам премьера, правительству и представителям отрасли уже длительное время приходится решать сложный вопрос по пересмотру условий поддержки возобновляемой энергетики.

"Сложный вопрос, который прошел шесть месяцев медиации, почти месяц наших переговоров с основными игроками, представляющими до 90% этого рынка", – подчеркнул он.

Как сообщалось, последняя версия Меморандума предполагает снижение "зеленого" тарифа для СЭС на 15%, для ВЭС – на 7,5%, без продления срока действия тарифов.

Предидущая версия меморандума предполагала снижение "зеленого тарифа" для солнечных электростанций на 25%, для ветроэнергетических – на 12,5% без продления сроков действия этого тарифа, а также зепрет на введение новых СЭС на текущих условиях с 1 июля.