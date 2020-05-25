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IKEA приостановила работу интернет-магазина в Украине

IKEA приостановила работу интернет-магазина в Украине

Шведская компания IKEA, крупнейший в мире ритейлер мебели и товаров для дома, приняла решение временно ограничить возможность оформлять новые заказы в украинском интернет-магазине.

Об этом сообщается в официальном комментарии IKEA агентству Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Чтобы удовлетворить спрос и в дальнейшем соответствовать высоким стандартам IKEA и ожиданиям клиентов, мы приняли решение обрабатывать и доставлять уже зарегистрированный заказ и временно ограничить возможность оформлять новые", - говорится в официальном ответе IKEA.

При этом указывается, что компания делает все возможное для максимально быстрого восстановления деятельности сайта.

"Вместе с местными сервис-провайдерами команда IKEA упорно работает, чтобы расширить возможности и отвечать ожиданиям покупателей. Мы делаем все возможное, чтобы восстановить деятельность сайта как можно скорее, и как только это станет возможным, сразу вам сообщим", - резюмировали в компании.

Позже компания уточнила, что ограничила работу своего интернет-магазина в Украине только доставкой по Киеву.

Как сообщалось, IKEA 14 мая официально запустила возможность заказа товаров с интернет-магазина в Украине, а также открыла пункты выдачи в киевских ТЦ Auchan Rive Gauche и ТЦ Metro Cash & Carry.

После запуска интернет-магазина IKEA планирует как можно скорее открыть свой магазин в новом городском формате (city store) в Киеве. Компания недавно подписала договор аренды с торгово-развлекательным центром Blockbuster Mall, подтвердили в компании.

Автор: 

інтернет (1328) магазин (258) ІКЕА (62)


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когда тут была новость про "открытие" интернет-магазина, я писал что это все хрень полнейшая и люди пока не потрогают, покупать не будут, разве что какие-то лохи отдельно взятые . Народ со мной спорил.
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25.05.2020 18:56 Відповісти
В Европе после заказа нужно месяц-два ждать доставку. А у нас если завтра не отправили, нах - заказ отменяю. И всем так делать советую, отсеивать дропшиперов. Потому что конторы картинок подобавляли в маркетплесы, а товара нет не в наличии не на складах, видят заказ и чешут репу как его выполнить.
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25.05.2020 19:49 Відповісти
Є чудова альтернатива ІКЕА це мережа магазинів Юск (JYSK) також скандинавського походження. Обожнюю цей магазин. Він навіть кращий ніж Икеа. І наземні магазини і інтернет магазин. Можливо меблів там трохи менше ніж в Ікеа, але товари для дому дуже гарні.
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26.05.2020 00:02 Відповісти
Как и убер начали понимать, что украинский рынок не так прост, как они думали?
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26.05.2020 00:13 Відповісти

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