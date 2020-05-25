"Укрзализныця" ждет решения местных властей для начала продажи билетов, – Криклий

"Укрзализныця" начнет продажи билетов, как только получит решение от всех областных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщио министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в Telegram, передает БизнесЦензор.

По словам Криклия, на данный момент ожидается решение.

Ранее Криклий заявлял, что повышения стоимости железнодорожных билетов после окончания карантина не будет.

Как сообщалось, на минувшей неделе Кабинет министр продлил карантинные ограничения до 22 июня, установив так называемый "адаптивный карантин" и предоставив местным властям право смягчать ограничения при благоприятной эпидемиологической ситуации.

По данным Минздрава, исходя из установленных критериев, на 25 мая к ослаблению карантина не готовы 8 регионов.

Согласно решению Кабинета министров, с 1 июня планируется возобновление железнодорожных пассажирских перевозок в городском, региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении, а также межобластных пассажирских перевозок автомобильным транспортом (с учетом ограничений в 50% мест при перевозке в регион, в котором не действует ослабление противоэпидемических мер).