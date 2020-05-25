Дефицит средств для выплат по "зеленому тарифу" составит 32 миллиарда, – НКРЭКУ

Дефицит средств единственного покупателя "зеленой" электроэнергии – госпредприятия "Гарантированный покупатель" – в 2020 году составит 32 млрд грн.

Об этом глава Национальной комиссии по регулированию рынка электроэнергии и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Валерий Тарасюк заявил в интервью БизнесЦензор.

"В 2020 году мы видим дефицит "ГарПока" на уровне 32 млрд грн для компенсации "зеленого" тарифа. С этой цифрой нужно что-то делать", – заявил Тарасюк.

Глава Комиссии отметил, что покрыть нехватку средств можно за счет повышения тарифов на электроэнергию для промышленности и населения, но окончательное решение будет зависеть от итогом переговоров с производителями о снижении "зеленого тарифа".

Многое зависит от того, насколько страна готова урезать выплаты "зеленым". На столько можно не повышать тариф "Укрэнерго" для промышленных потребителей или цену электроэнергии для населения. Мы предложили свои наработки относительно этого пакетного решения, но вполне естественно, что этот процесс возглавляет премьер-министр (Денис Шмыгаль, – ред.). Все наше моделирование – для него. Мы просчитали и предложили разные варианты, но решение должно принять политическое руководство страны", – добавил Тарасюк.

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Как сообщалось, в феврале единственный покупатель "зеленой" электроэнергии госпредприятие "Гарантированный покупатель" прогнозировал дефицит средств на выплаты по "зеленому тарифу" производителям электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) в 2020 году в размере 24-31 млрд грн.

Минэнерго тогда же прогнозировало на 2020 год дефицит госпредприятия "Гарантированный покупатель" для выплат по "зеленому тарифу" в размере 19 млрд грн.

При этом по состоянию на начало мая госпредприятие оценивало долг перед производителями из возобновляемых источников (ВИЭ) в более 12 млрд грн.

"Гарантированный покупатель" также должен 4,8 млрд грн "Энергоатому" и 166 млн грн – "Укргидроэнерго". При этом долг "Укрэнерго" перед "Гарантированным покупателем", по его словам, превысил 17,1 млрд грн.