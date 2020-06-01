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IKEA восстановит работу онлайн-магазина в Украине до 8 июня

IKEA восстановит работу онлайн-магазина в Украине до 8 июня

Онлайн-магазин IKEA в Украине возобновит работу примерно к 8 июня. Сейчас компания решает технические проблемы, сообщили в "IKEA Украина".

Об этом со ссылкой на The Page сообщает БизнесЦензор.

"Сейчас совершить покупки нельзя. В том числе в Киеве. У нас технические проблемы. Но мы их решаем. В ближайшее время все заработает, в течение недели", — сообщили в компании.

Как сообщал БизнесЦензор, что IKEA ограничила работу своего интернет-магазина в Украине только доставкой по Киеву.

Как сообщалось, IKEA 14 мая официально запустила возможность заказа товаров с интернет-магазина в Украине, а также открыла пункты выдачи в киевских ТЦ Auchan Rive Gauche и ТЦ Metro Cash & Carry.

После запуска интернет-магазина IKEA планирует как можно скорее открыть свой магазин в новом городском формате (city store) в Киеве. Компания недавно подписала договор аренды с торгово-развлекательным центром Blockbuster Mall, подтвердили в компании.

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