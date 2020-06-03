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МВФ отложил утверждение кредитной программы для Украины до 10 июня, – Шмыгаль

МВФ отложил утверждение кредитной программы для Украины до 10 июня, – Шмыгаль

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) рассмотрит утверждение новой кредитной программы stand-by для Украины до 10 июня, хотя ранее ожидалось ее утверждение раньше – 5 июня.

Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, открывая заседание правительства.

"Буквально в пятницу были достигнуты окончательные договоренности с МВФ и сегодня мы можем говорить, что в срок до 10 июня состоится заседания совета Международного валютного фонда, на котором будет принято окончательное решение для выделения Украине $5 млрд", – сказал премьер.

Как сообщалось, в пятницу, 29 мая, президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой, которая пообещала, что утверждение Советом директоров МВФ первого транша согласованной программы stand-by на следующие 18 месяцев состоится в ближайшее время.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Киев рассчитывает на то, что МВФ на заседании Совета директоров одобрит новую кредитную программу на $5 млрд 5 июня, а уже на следующий день будет выплачен первый транш в размере $1,9 млрд.

22 мая Международный валютный фонд заявил о достижении соглашения с Украиной на уровне персонала (staff level agreement) о новой программе финансирования stand-by (SBA) объемом $5 млрд.

Перед этим президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" №590-IX (так называемый "антиКоломойский" закон, который оставался последним условием предоставления новой программы сотрудничества с МВФ.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Що передбачає "антиКоломойський" закон

Автор: 

кредит (3275) МВФ (1746) Шмигаль Денис (1484)


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Ага. А потім той кредит також миші з'їдять?
Доречі а де гроші з коронавірусного фонду то?
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03.06.2020 14:29 Відповісти
Украина страна мышей и крыс. Все сволочи сжирают от орехов и зерна до траншей МВФ.
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03.06.2020 16:50 Відповісти
та спасибо шмыгалю и рыжему 5 ярдов уже и мало, не хватит явно
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03.06.2020 14:44 Відповісти
УПСЬ...
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03.06.2020 20:02 Відповісти
Идиоты ((ука , судя по всему в МВФ , зебилов нет , там же умные люди . Шмыгло тебе денег никто не даст, у тебя скучное лицо .
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03.06.2020 21:01 Відповісти
https://biz.censor.net/user/461407 По осторожней пожалуйста , так же со смеху со стула можно упасть , Поярков ты что ли
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03.06.2020 21:03 Відповісти

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