"Укрзализныця" вернула пассажирам деньги за 620 тысяч билетов на отмененные поезда

В течение карантина "Укрзализныця" вернула пассажирам почти 130 млн грн за билеты на поезда, которые были отменены из-за введения карантина.

Как сообщает пресс-служба компании, средства вернули еще не всем покупателям, работа по возврату денег за неиспользованные билеты продолжается, передает БизнесЦензор.

В частности, пассажиры уже вернули деньги за 617,3 тыс. билетов, из них 401,6 тыс. – через интернет и 215,7 тыс. – через железнодорожные кассы. В то же время остается вернуть средства еще за 126,7 тыс. неиспользованных билетов.

В компании напомнили, что "Укрзализныця" возвращает пассажирам 100% стоимости проездных документов на все поезда, которые были отменены в связи с введением карантина.

Читайте также: Криклий анонсировал запуск единого электронного билета для метро и железной дороги в Киеве

Если билет был приобретен через интернет, его можно вернуть через личный кабинет онлайн-сервисов. Средства будут перечислены в течение 30 суток на банковскую карту, с которой производилась оплата поездки.

Билеты, приобретенные через интернет на поезда, дата отправки которых уже прошла, возвращаются через претенциозные отделы. Для этого пассажиру нужно распечатать билет и обратиться с ним в такой отдел. В частности, они расположены на железнодорожных вокзалах станций Киев-Пассажирский, Днепр, Львов, Одесса-Главная, Харьков-Пассажирский и Лиман.

Если же билет покупался или был распечатан в кассе, его можно вернуть в любой железнодорожной кассе Украины. Для этого пассажиру нужно иметь оригинал билета и документ, удостоверяющий личность (паспорт, водительское удостоверение, загранпаспорт и т.д.).