Нацбанк заметил рост количества вакансий на фоне ослабления карантина

Деловая активность населения восстанавливается как в сфере услуг, так и в промышленности, также увеличивался спрос на рабочую силу и перемещения населения, отражая дальнейшее ослабление карантина.

Об этом сообщается в еженедельном отчете Национального банка Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно ценовому мониторингу Нацбанка, продукты питания вторую неделю сохраняют стабильность в цене, тогда как за две недели до этого они выросли – на 0,3%, а за три – на 0,2%.

В целом за месяц продукты питания подорожали на 0,6%, констатируется в сообщении.

Отмечается, что подорожали хлеб (+0,2%), мясо (+0,5%), рыба (+0,4%), молоко (+0,4%), кондитерские изделия из сахара (+0,7%) и безалкогольные напитки (+2,5%).

Алкоголь, табачные изделия, бытовая техника, товары для поддержания чистоты и товары личной гигиены выросли в цене на 0,4%, 0,2%, 0,1%, 2,5% и 1,1%, соответственно.

В то же время снизились цены на фрукты (-1,1%), овощи (-3,2%), макаронные изделия (-0,1%), яйца (-0,2%), а также на муку и крупы (-0,2%).

НБУ отметил, что цены на лекарства продолжили снижаться под влиянием рыночных факторов, в частности, стабильной ситуации на валютном рынке, а также сезонного снижения спроса.

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Согласно отчету, стоимость доставки из заведений общественного питания практически не изменилась, что может быть связано с восстановлением работы кафе и ресторанов и, соответственно, ростом конкуренции.

Цены на топливо практически не изменились, в то время как автомобильный газ продолжил незначительно дорожать из-за роста спроса.

"На валютном рынке Украины ситуация остается благоприятной – волатильность курса гривни снизилась на фоне сбалансированных спроса и предложения", – добавил регулятор.