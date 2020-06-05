Оптовые цены на дизтопливо возобновили рост

За первую неделю июня средняя цена дизельного топлива в мелкооптовом сегменте выросла на 8% или на 1,1 грн за литр – до 15,1 грн/л.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Резкое повышение цен произошло еще в понедельник, 1 июня, в ответ на подорожание дизтоплива в Средиземноморье до $300 за тонну, тогда как средняя котировка по маю находилась на уровне $250–$260/т.

По данным участников рынка, к 6 июня минимальная цена с нефтебаз в Коростене озвучивалась на уровне 14,80 грн/л, спотовые цены с резервуаров Новограда-Волынского составляли 15-15,05 грн/л.

"Укртатнафта" с Кременчугского завода озвучивала цену 14,70 грн/л, на таком же уровне в среднем предлагался и ресурс компании "Лукойл" с нефтебаз в Харькове. Также по 14,70 грн/л на рынок с "Южного" выходила компания Orange Oil и "Альянс Энерго Трейд" с Николаеве, по 14,95 грн/л с Одессы предлагал турецкое дизтопливо "Приват".

"Повышение цен на нефть и ситуация на рынке в целом не предполагают к остановке роста цен. Считаю, что уже во вторник ниже 15 грн/л предложений мы не увидим", – отметил один из трейдеров.

По словам участников рынка, в начале следующей недели в Одессу ожидается прибытие очередного танкера с 30 тыс. тонн греческого дизтоплива для группы "Приват". Также на предстоящих выходных около 5 тыс. тонн греческого ДТ поступит в Запорожье на танкере Naviger-1.

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Как сообщалось, в течение двух месяцев – начиная с марта и по начало мая – оптовые цены на дизтопливо стремительно снижались, опустившись за март-апрель на 35% – с 19,35 до 12,60 грн/л.

Начиная с 6 мая, цены перешли в рост и за этот период повысились на 20% (на 2,50 грн/л), до 15,10 грн/л.