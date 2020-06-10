Программа МВФ позволит Украине получить дополнительные $3 миллиарда, – Минфин

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что благодаря одобренной программе МВФ Украина может получить дополнительное финансирование от Евросоюза и Всемирного банка размером в около $3 миллиарда.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины сообщает БизнесЦензор.

"Наличие этой программы открывает государству возможности получать финансирование от других партнеров. В частности, Всемирного банка по формуле 700 млн долларов + 300 млн долларов, макрофинансовой помощи от ЕС в размере 1,7 млрд евро = 500 млн евро + 1,2 млрд евро.

"В ближайшие дни мы ожидаем первый транш по программе объемом 2,1 млрд долларов. Общий объем программы - 5 млрд долларов", - сообщает Марченко.

Как сообщал БизнесЦензор, Совет директоров Международного валютного фонда утвердил в ночь на среду по Киеву новую 18-месячную программу stand by для Украины на SDR3,6 млрд (около $5 млрд или 179% от квоты) с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

Международный валютный фонд уже направил в Украину $2,1 млрд в рамках новой программы общей суммой в $5 млрд, сообщил представитель фонда Владислав Рашкован.