Кабмин утвердил перечисление в бюджет 48 миллиардов прибыли "Нафтогаза"

Кабинет министров на заседании в среду, 10 июня, утвердил распределение чистой прибыли "Натфогаз Украины" за 2019 год.

Как передает БизнесЦензор, об этом народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил на своем канале в Telegram.

В частности, 95% чистой прибыли в размере 48,13 млрд грн будет направлено на выплату дивидендов государству, из которых 3,8 млрд грн – в специальный фонд госбюджета.

Оставшиеся 5% чистой прибыли в размере 2,53 млрд грн "Нафтогаз" направит на формирование резервного капитала.

Своим решением Кабмин также утвердил годовой отчет "Нафтогаз Украины" за 2019 год, который включает отдельную финансовую отчетность, и признал работу наблюдательного совета и правления удовлетворительной.

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Как сообщалось, в начале мая глава правления компании Андрей Коболев во время заседания правительства указывал, что НАК "Нафтогаз Украины" имеет на своих счетах 64,1 млрд грн (7 млрд грн, $1,74 млрд и 340 млн евро в эквиваленте).

Коболев также напомнил, что НАК еще в ноябре направил в госбюджет 8,5 млрд грн дивидендов по итогам работы в 2019 году, а также выкупил ОВГЗ на сумму $800 млн.

Напомним, группа "Нафтогаз Украины" в 2019 году благодаря выплате российским "Газпромом" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража получила консолидированную чистую прибыль 63,3 млрд грн, что в 5,5 раза (на 51,7 млрд грн) больше, чем в 2018 году.

Ранее Кабинет министров утвердил норматив отчисления части прибыли НАК в госбюджет на уровне 95% от чистой прибыли за 2019 год.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.