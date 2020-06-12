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Тимошенко и Дубинский обжаловали в Конституционном суде "антиКоломойский" закон

Тимошенко и Дубинский обжаловали в Конституционном суде

64 народных депутата подали в Конституционный суд Украины конституционное представление для отмены так называемого "антиКоломойского" закона, принятого Верховной Радой для получения финансирования МВФ.

Об этом со ссылкой на сайт Конституционного суда Украины сообщает БизнесЦензор.

"11 июня 2020 в Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление 64 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования механизмов регулирования банковской деятельности", его отдельных положений, а также положений других законодательных актов в редакции этого закона", - сообщает КС.

Инициаторами представления стали народные депутаты от "Батькивщины" Юлия Тимошенко и Сергей Власенко. Представление подписали нардепы от "Батькивщины", депутатской группы "За будущее" и народные депутаты, которых связывают с Коломойским: Александр Дубинский и Андрей Поляков.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о регулировании банковской деятельности, так называемый, "антиКоломойский" закон. Его принятие является последним условием подписания новой кредитной программы с МВФ.

Депутаты Александр Дубинский ("Слуга народа") и Антон Поляков (исключен из фракции "Слуга народа") зарегистрировали постановления об отмене этого голосования с целью затянуть подписание закона. Однако 19 мая Верховная Рада разблокировала подписание "антиКоломойского" закона.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Що передбачає "антиКоломойський" закон

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" №590-IX (так называемый "антиКоломойский" закон.

В ночь на 10 июня совет директоров Международного валютного фонда утвердил новую 18-месячную программу stand by для Украины на SDR3,6 млрд (около $5 млрд или 179% от квоты) с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша. МВФ также обнародовал обязательства Украины по новой кредитной программе.

законопроєкт (1668) Коломойський Ігор (1772) КС (163) МВФ (1747)


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Топ коментарі
+34
ВОНА окончательно решила выйти из тени
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12.06.2020 10:57
+24
копительманша отрабатывает бенины с говорящей, небритой бениной жопой дубинским!!!
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12.06.2020 11:23
+22
Вот так Йуля скоро накопит на собственную жилплощадь.
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12.06.2020 11:38
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ВОНА окончательно решила выйти из тени
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12.06.2020 10:57 Відповісти
Тимошенко и Дубинский обжаловали в Конституционном суде "антиКоломойский" закон - Цензор.НЕТ 1824
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13.06.2020 00:41 Відповісти
копительманша отрабатывает бенины с говорящей, небритой бениной жопой дубинским!!!
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12.06.2020 11:23 Відповісти
нет, просто интересы бени и капительманши совпадает, но зарплата у нее в рублях.....
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12.06.2020 18:05 Відповісти
Вот так Йуля скоро накопит на собственную жилплощадь.
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12.06.2020 11:38 Відповісти
У Юли нет проблем. Она только получила компенсацию в 160млн от одного брехуна в штатах.
Был бы у нас Закон, то здесь таким способом зарабатывала миллиарды. Тут полцензора, да и сам цензор отрабатывали бы ей компенсации пожизненно
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12.06.2020 16:15 Відповісти
був би у нас Закон, вОна б сиділа з конфіскацєю і з качанівки б не випустили.
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12.06.2020 21:44 Відповісти
Знаєш як воно працює в штатах?
Ловлять якогось платного брехуна . Не обов'язково навіть за брехню.
Потім пропонують, або ти здаєш хазяіна, або ти опиняєшся в буцегарні.
Зрозуміло, що ти його здаси. Тебе відпустять, а хазяїна засудять років на 80. Плюс жертви подадуть в суд на компенсації.
Є живий приклад - Манафорт. Причому сяде він за несплату податків, так як його клієнти урки, які не звикли заморочуватись з законними формальностями. Юлька в даному випадку жертва брехні і їй він буде платити компенсацію, щоб не накинули іще років 40.
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12.06.2020 22:33 Відповісти
Жулько-юлько уже уплатила налоги со 160 лямов в бюджет нэньки? Или опять сошлется,шо гроши"орнендувала"?
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14.06.2020 10:29 Відповісти
Все задекларовано і сплачено. І гроші розміщені в українському державному банку.
В історії України це мабуть перший такий випадок, коли гроші які абсолютно легально отримані там опинилися тут.
Зазвичай все навпаки. Гроші вкрадені тут відразу опиняються в офшорах і ніякі податки з них не платяться.
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14.06.2020 12:36 Відповісти
Кем задекларированно? Есть ссылка на документы об оплате Жульем налогов в Украине? То,шо в США Жульку без оплаты налогов не выпустили бы,и ежу понятно. И вообще, тут речь идет о том, шо Капительманша,за долю малую у Бени,оттанцовывает попытку возвратить Бене и Боголюбову банк с народными деньгами. А это Жульке просто так с рук не сойдет, вот уже и рейтинги белого братства такие-шо Жульке в будущем парламенте только должность помощницы депутата светит.
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14.06.2020 16:03 Відповісти
Для Юли как последний шанс. Как цуцык скачет.
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12.06.2020 12:04 Відповісти
Люлю, беню, пороха, і інших ж2 відправити до Біробіджану, вони вже в Україні все вкрали.
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12.06.2020 14:40 Відповісти
Давай поконкретніше що там Юля украла? Вже 20 років шукають. Витратили сотні мільйонів на пошуки. А тут ти приховуєш таку важливу інформацію.
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12.06.2020 15:19 Відповісти
а за які шиши хату купила, на родичку оформила, машини дорогі, охорона, а жужа по закордонах шариться вілла в Америці? на з/п купила?
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12.06.2020 21:46 Відповісти
То есть - Вы конкретно ответить не желаете или не можете?...
Но, любезный https://biz.censor.net/user/86392 - пока не соизволите привести конкретные факты "воровства" ЮВТ во время её пребывания на госдолжностях - будете обычным треплом и пустобрехом!
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13.06.2020 09:16 Відповісти
Оно намного хуже - платный брехун-пропагандон.
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13.06.2020 13:35 Відповісти
Как-то в аналогичном споре с таким же персонажем, он соизволил найти Юлианы и её родичей виллы и особняки. На всю родню включая тёток нашли аж 4 дома. Четыре!!! Смешно что дома эти такие же можно найти почти в каждом селе в радиусе 50 км от Киева. И такие умельцы манипулировать - если дом ну явно небольшой, то его снимают за каменным забором при этом фотоаппарат опускаю низко, чтобы создалось ощущение громадного забора, который закрывает наверное ещё более громадный дом. И это вместо того чтобы поднять руки и через обычный двухметровый забор снять обычный крупный дом. И все. Ну вообщем брехуны и манипуляторы. Это с одной стороны. Но с другой стороны факт, что Юля побежала впереди паровоза обжаловать антиколомойсктй закон катко не радует. На грустные мысли наводит сей факт.
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15.06.2020 08:18 Відповісти
Этот закон к Коломойскому никак не относится по банальной причине - у Коломойского нет банка. А вот те у кого есть могут начать беспокоиться, так как отнять его теперь гораздо проще.
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15.06.2020 20:53 Відповісти
Не прикидывайся идиотом,бот. Жулье заключило договор с Пуцькиным про газ в Украину по 450, при текущей цене в 250 на тот момент. Разницу -по оффшорам.
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14.06.2020 10:34 Відповісти
За что вы так не любите биробиджанцев? Они ведь тоже люди.
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12.06.2020 15:49 Відповісти
між іншим євреїв там вже майже й немає
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12.06.2020 18:53 Відповісти
Це вороги України!
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12.06.2020 12:56 Відповісти
понятное дело, друг Украины это охметов, он харчует зеленского, а то всё враги
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12.06.2020 12:58 Відповісти
Вороги це ті хто хоче української землі. А ті хто їм продає - зрадники.
За позику в 5млрд долларів, якої вистачить до осені, дебіли здали в зовнішнє управління:
- землю; (закон про землю)

- банківську систему; (банківський закон)
- ГТС ; (яка вже управляється якимсь ООО і вся Україна платить їм за доставку)
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12.06.2020 14:54 Відповісти
большой привет от охметова лохам голосовавшим за зеленского
теперь охметов приватизировал зеленского

и создал новую кавалицию - ЕС/Порошенко+СН/Зегниды+Говноголос подонка и мрази Сцявика ( Сравик-Сральник это ник занятый охметовским холуём Шустером ) Вакарчука
лохам рассказывают, что эл.энергия по 15 копеек

( заявление охметовской твари Богуславец у СральникаШустрика на "свабоде слова" )
.........
олигархи снова обули лохов, зеленский охметовская гнида
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12.06.2020 12:57 Відповісти
Один ты,троллебот,с Беней и Капительманшей в белом.
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14.06.2020 10:37 Відповісти
Днепровская ОПГ
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12.06.2020 13:19 Відповісти
Я бы сказал жи...кая.
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12.06.2020 15:50 Відповісти
Вишь ты, а Пороха от подозрений
Венедиктовой подмахивание Зеленскому почему-то не спасло. Черная неблагодарность!
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12.06.2020 14:46 Відповісти
Этот закон не имеет никакого отношения к Коломойскому. Когда национализировали "Приватбанк" не было этого закона. Закон обратной силы не имеет.
Принят исключительно для того, чтоб вывести Нацбанк из-под юрисдикции украинских законов. То есть если реальные владельцы Нацбанка (а они теперь есть) решат отжать любой банк, то он ихний без проблем согласно этого закона.
Закон хоронит остатки украинской банковской системы, которая и так за пределами "Приватбанка" практически покойник.
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12.06.2020 15:06 Відповісти
Коломойский может вернуть банк через суды. Только в этом теперь нет смысла. Нацбанк снова его забёрёт на другой день уже по этому закону. Так что мотив Коломойского в этом вопросе понятен.
Проблема этого закона в том, что он разрушает правовое поле в котором и существует банковская система. Теперь можно безнаказанно отжать любой банк.

Поэтому Коломойский скорее всего будет торговаться за компенсацию, а другая сторона шантажировать его уголовными делами за выведенные средства. Как итог - ничего не будет ни компенсации ни дел.
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12.06.2020 15:31 Відповісти
Пока в Украине не будет нормальных судов, вреда от этого закона будет куда меньше, чем пользы. Кроме того, закон предусматривает возможность компенсации бывшему владельцу, но при условии, что он докажет свою правоту с помощью международных аудиторов. Ну а делать этот аудит никто не рискнет, так как рыла у всех в пуху. Уж лучше пусть банковская система работает по английскому праву, чем какая-то бородатая бабушка через Киевский окружной админсуд натягивает государство.
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12.06.2020 17:27 Відповісти
Это мы с вами это понимаем. Но на Цензоре, мне кажется, все админы подкуплены Порошенко (это проще и дешевле, чем держать армию ботов). Поэтому любые пояснения затираются речевкой: "Юля - воровка".
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12.06.2020 19:15 Відповісти
Изначально Цензор был ресурсом "Батькивщини" и сервер располагался в здании центрального офиса.
В 2014 году его рейдернули и он перешёл к структурам Порошенко. Нет смысла кого-то подкупать если это твоя собственность. Оно давно уже стало пропагандистским ресурсом и рабочим местом трольни одних и тех же хозяев
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13.06.2020 14:16 Відповісти
Уже не палятся в открытую играют ...Я говорил что в 2009 году Тимошенко будучи премьером закрыла игорный бизнес в Украине в аккурат подмахнув моли ..Дело в том что в рашке в 2009 году стали игорные зоны и что б бизнес не ушел в из рашки в Украину моль дала Указание закрыть бизнес у нас ну и газовые контракты самые выгодные все помнят харьковское соглашение
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12.06.2020 16:14 Відповісти
похоже набрали ботов-малолеток, которые во времена харьковских соглашений еще под стол ходили.
Юлька одна боролась против этих соглашений. Все остальные были очень даже за. И целая рада проголосовала за здачу Крыма х-лу + газовую кабалу. И да любой преступник пытается свалить свое преступление на кого-то. В данном случае на Юльку.
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12.06.2020 20:47 Відповісти
Харьковские соглашения подписывала не Юля, а Азиров. Историю нужно знать!
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13.06.2020 22:31 Відповісти
Эй подкаблучники, выходи строиться
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12.06.2020 16:17 Відповісти
Всё стает на свои места.
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12.06.2020 17:24 Відповісти
Жульен уже как в последний раз. Выходит в тирах понемногу бабка) на пенсах далеко не уедешь. Постигнет ее участь комуняк рано или поздно. А когда-то была политиком... дело было молодое.
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12.06.2020 17:27 Відповісти
Друззя - Тимошенко і Дубинський. Два черевика пара. Може в них любов?
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12.06.2020 18:47 Відповісти
десь казали, що з шухричем
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12.06.2020 21:47 Відповісти
З законним чоловіком.
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12.06.2020 22:15 Відповісти
каптіельманша, завжди проти, а що робити, ніколи не пропонує. от, припустимо закон не конститувйний, то чому не пропонувала варіанту щоб відповідав, але тоді б на каломойші не заробила, або відпрацьовує вкладене свого часу.
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12.06.2020 21:48 Відповісти
Ну и правильно! А то взяли моду принимать любые антиконституционные законы под чужую дудку. Главное чтоб против Коломойского, а там хоть трава не расти!
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12.06.2020 21:56 Відповісти
Мерзкие скоты, словно свиньи - все мало и мало. КАЛОмойше все мало денег. Ведь схдохнет и НИЧЕГО на тот свет не заберет. Но этому жиду все мало, между тем из Израиля срыгнул, ведь евреии этого скота запросто выдадут в США.
КАЛОмойша решил снова "вернуть" себе Приват-банк. Пора заркывать счет. ХЕР тебе в рыло КАЛО0срако-руцьке-свинья
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12.06.2020 21:59 Відповісти
Вот юлька и всралась. Имела ведь шанс, а теперь обосралась.
Ситуация заставила снять маски и показать истенное е..ло. Думал о Юле лучше, оказалась джулька
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13.06.2020 04:09 Відповісти
Говорящая жопа Коломойши и престарелая аферистка вовсю стараются для Бени. Кто бросает кости в будку - тот и хазяин.
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13.06.2020 06:37 Відповісти
Тимошенко и Дубинский - сладкая парочка. Второй не интересен, он враг Украины. А вот первая - слуга многих господ, предающая их поочередно. Коломойский это понимает, но у него нет выхода. Вопрос к избирателям бабушки Юли. Вы и дальше ее поддерживать намерены? Дефолта Украины хотите?
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13.06.2020 06:39 Відповісти
ВРАЖИНА!!!!
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13.06.2020 07:58 Відповісти
Остаются ещё вопросы на кого работает Йуля?
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13.06.2020 09:15 Відповісти
Й-о-й! И откуда столько деток/внучков Манафорта и лохов повторяющих любую олигархическую хуцпу на "Цензор" набежало?...
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13.06.2020 09:26 Відповісти
Они здесь живут и "работают"
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13.06.2020 19:12 Відповісти
Юля уже стареет..
А кто обеспечит ей безбедную старость? Не муж же!
Сама-сама, всё сама!
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13.06.2020 10:49 Відповісти
Юля окончательно забила на рейтинги и начала открыто поддерживать Беню.
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13.06.2020 11:04 Відповісти
о Юлічка в своєму репертуарі. І де ті хто її так палко тут підтримував таку "білу" та "пухнасту"?
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14.06.2020 07:49 Відповісти
- В том сезоне владелец клуба Игорь Коломойский не платил зарплаты, и вы из своего кармана давали ребятам деньги. Сейчас уже можно раскрыть сумму, сколько в целом потратили на зарплаты?
- Для меня эта сумма была значительная, но я ни о чем не жалею. Наоборот, благодарен ребятам, что они сражались в каждой игре. Я бы поступил так же, чтобы снова начался тот финал. Я бы в десять раз больше заплатил, чтобы вернуть назад финал, эмоции.
- С вами Коломойский рассчитался после ухода из «Днепра»?
- Не рассчитался. И не только со мной, но и с футболистами.
- Есть еще шансы что-то получить?
- Думаю, нет.
https://meta-ratings.com.ua/blog/miron-markevich-bolshoe-intervyu-o-natsiste-zozule-dolgakh-kolomoyskogo-i-finale-ligi-evropy-s-dnepr/ Мирон Маркевич - большое интервью о «нацисте» Зозуле, долгах Коломойского и финале Лиги Европы с «Днепром»
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14.06.2020 10:04 Відповісти
Дикие нравы. Вывели из банка 5,5млрд ЧУЖИХ(деньги украинцев) денег( что является воровством в особо крупных размерах),какие то СПЕЦИАЛЬНЫЕ законы. Понятно что банковская мафия( мировая) заинтересована в хотя бы видимых приличиях( что бы их не возненавидели за подобный НЕ скрываемый беспредел), но существующая юридическая база ПОЗВОЛЯЕТ не беспредельничать. Нужно ПРОСТО СОБЛЮДАТЬ закон. Вместо этого придумывают какие то законы,под них подводят условия ПОДКОНТРОЛЬНОСТИ КАКИМ ТО ВНЕШНИМ структурам( лишение остатков независимости Украины) вместо СОБЛЮДЕНИЯ законов. Надо с этого начинать. С трёх паспортов,с налогов,офшоров, вывода МИЛЛИАРДОВ денег, фирмам с обеспечением 39 ЕВРО( конечно "очень трудно "тут усмотреть злой умысел", когда деньги вкладчиков куда то передаются. ПЛЕВАТЬ КУДА,это ДЕНЬГИ НЕ банка,а вкладчиков и понятно что ни один банкир в мире не даст 145млр. НЕИЗВЕСТНЫМ( пустышкам) И если такое происходит то тут ТОЛЬКО ВОРОВСТВО( после мед освидетельствования менеджмента) Аудит,конфискация у ВЛАДЕЛЬЦЕВ потерянного имущества вкладчиков 100% плюс обязательства( если не хватает имущества банка то и другие активы) и убытков. И так ДЛЯ ЛЮБОГО ВЛАДЕЛЬЦА банка,УКРАВШЕГО деньги вкладчиков. Или есть иллюзии что владельцы"не в курсе" когда "выводятся"деньги? Если ВЛАДЕЛЕЦ ВСЕГДА будет отвечать,тогда не имеет смысла красть деньги вкладчиков,а так "Рафик не увиноват", Это вкладчики придурки,что не следили за банком!!! А Бене компенсацию и возврат банка ,он же "не в курсе" как там менеджмент управляет,если что их и наказывайте. Нееет без Бени ни одна гривны не освятится,он или организатор ну или сообщник( смешно). А по ЗАКОНУ надо ВОРОВ ну туда,ну вы поняли, в "Швейцарию". И НЕ надо ПЛОДИТЬ законы надо СОБЛЮДАТЬ те что есть!
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14.06.2020 13:35 Відповісти
Вы хоть одного пострадавшего украинца видели, которого Коломойский через Приват обокрал? Да еще на 5 млрд! Я ни одного не знаю, хотя там все держат свои деньги.
Нас обокрали, когда кто то направлял в Приват с 2014 по 2016 год финансовые потоки, которые уходили в офшоры. Кто бы это мог быть? Затем этот кто то обанкротил своего компаньена и отобрал банк. Затем этот кто то обесценил гривну и еще разок обокрал бюджет, напечатав денег якобы для спасения банковской системы.
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14.06.2020 22:53 Відповісти
они дождутся что в Украине объявится например какая-то Белая стрела))) специалистов хватает)
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14.06.2020 15:20 Відповісти
Дубинский может подать еще в румынский суд.
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14.06.2020 19:57 Відповісти

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