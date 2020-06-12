Тимошенко и Дубинский обжаловали в Конституционном суде "антиКоломойский" закон
64 народных депутата подали в Конституционный суд Украины конституционное представление для отмены так называемого "антиКоломойского" закона, принятого Верховной Радой для получения финансирования МВФ.
Об этом со ссылкой на сайт Конституционного суда Украины сообщает БизнесЦензор.
"11 июня 2020 в Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление 64 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования механизмов регулирования банковской деятельности", его отдельных положений, а также положений других законодательных актов в редакции этого закона", - сообщает КС.
Инициаторами представления стали народные депутаты от "Батькивщины" Юлия Тимошенко и Сергей Власенко. Представление подписали нардепы от "Батькивщины", депутатской группы "За будущее" и народные депутаты, которых связывают с Коломойским: Александр Дубинский и Андрей Поляков.
Как сообщалось, Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о регулировании банковской деятельности, так называемый, "антиКоломойский" закон. Его принятие является последним условием подписания новой кредитной программы с МВФ.
Депутаты Александр Дубинский ("Слуга народа") и Антон Поляков (исключен из фракции "Слуга народа") зарегистрировали постановления об отмене этого голосования с целью затянуть подписание закона. Однако 19 мая Верховная Рада разблокировала подписание "антиКоломойского" закона.
Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Що передбачає "антиКоломойський" закон
Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" №590-IX (так называемый "антиКоломойский" закон.
В ночь на 10 июня совет директоров Международного валютного фонда утвердил новую 18-месячную программу stand by для Украины на SDR3,6 млрд (около $5 млрд или 179% от квоты) с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша. МВФ также обнародовал обязательства Украины по новой кредитной программе.
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Был бы у нас Закон, то здесь таким способом зарабатывала миллиарды. Тут полцензора, да и сам цензор отрабатывали бы ей компенсации пожизненно
Ловлять якогось платного брехуна . Не обов'язково навіть за брехню.
Потім пропонують, або ти здаєш хазяіна, або ти опиняєшся в буцегарні.
Зрозуміло, що ти його здаси. Тебе відпустять, а хазяїна засудять років на 80. Плюс жертви подадуть в суд на компенсації.
Є живий приклад - Манафорт. Причому сяде він за несплату податків, так як його клієнти урки, які не звикли заморочуватись з законними формальностями. Юлька в даному випадку жертва брехні і їй він буде платити компенсацію, щоб не накинули іще років 40.
В історії України це мабуть перший такий випадок, коли гроші які абсолютно легально отримані там опинилися тут.
Зазвичай все навпаки. Гроші вкрадені тут відразу опиняються в офшорах і ніякі податки з них не платяться.
Но, любезный https://biz.censor.net/user/86392 - пока не соизволите привести конкретные факты "воровства" ЮВТ во время её пребывания на госдолжностях - будете обычным треплом и пустобрехом!
За позику в 5млрд долларів, якої вистачить до осені, дебіли здали в зовнішнє управління:
- землю; (закон про землю)
- банківську систему; (банківський закон)
- ГТС ; (яка вже управляється якимсь ООО і вся Україна платить їм за доставку)
теперь охметов приватизировал зеленского
и создал новую кавалицию - ЕС/Порошенко+СН/Зегниды+Говноголос подонка и мрази Сцявика ( Сравик-Сральник это ник занятый охметовским холуём Шустером ) Вакарчука
лохам рассказывают, что эл.энергия по 15 копеек
( заявление охметовской твари Богуславец у СральникаШустрика на "свабоде слова" )
.........
олигархи снова обули лохов, зеленский охметовская гнида
Венедиктовой подмахивание Зеленскому почему-то не спасло. Черная неблагодарность!
Принят исключительно для того, чтоб вывести Нацбанк из-под юрисдикции украинских законов. То есть если реальные владельцы Нацбанка (а они теперь есть) решат отжать любой банк, то он ихний без проблем согласно этого закона.
Закон хоронит остатки украинской банковской системы, которая и так за пределами "Приватбанка" практически покойник.
Проблема этого закона в том, что он разрушает правовое поле в котором и существует банковская система. Теперь можно безнаказанно отжать любой банк.
Поэтому Коломойский скорее всего будет торговаться за компенсацию, а другая сторона шантажировать его уголовными делами за выведенные средства. Как итог - ничего не будет ни компенсации ни дел.
В 2014 году его рейдернули и он перешёл к структурам Порошенко. Нет смысла кого-то подкупать если это твоя собственность. Оно давно уже стало пропагандистским ресурсом и рабочим местом трольни одних и тех же хозяев
Юлька одна боролась против этих соглашений. Все остальные были очень даже за. И целая рада проголосовала за здачу Крыма х-лу + газовую кабалу. И да любой преступник пытается свалить свое преступление на кого-то. В данном случае на Юльку.
КАЛОмойша решил снова "вернуть" себе Приват-банк. Пора заркывать счет. ХЕР тебе в рыло КАЛО0срако-руцьке-свинья
Ситуация заставила снять маски и показать истенное е..ло. Думал о Юле лучше, оказалась джулька
А кто обеспечит ей безбедную старость? Не муж же!
Сама-сама, всё сама!
- Для меня эта сумма была значительная, но я ни о чем не жалею. Наоборот, благодарен ребятам, что они сражались в каждой игре. Я бы поступил так же, чтобы снова начался тот финал. Я бы в десять раз больше заплатил, чтобы вернуть назад финал, эмоции.
- С вами Коломойский рассчитался после ухода из «Днепра»?
- Не рассчитался. И не только со мной, но и с футболистами.
- Есть еще шансы что-то получить?
- Думаю, нет.
https://meta-ratings.com.ua/blog/miron-markevich-bolshoe-intervyu-o-natsiste-zozule-dolgakh-kolomoyskogo-i-finale-ligi-evropy-s-dnepr/ Мирон Маркевич - большое интервью о «нацисте» Зозуле, долгах Коломойского и финале Лиги Европы с «Днепром»
Нас обокрали, когда кто то направлял в Приват с 2014 по 2016 год финансовые потоки, которые уходили в офшоры. Кто бы это мог быть? Затем этот кто то обанкротил своего компаньена и отобрал банк. Затем этот кто то обесценил гривну и еще разок обокрал бюджет, напечатав денег якобы для спасения банковской системы.