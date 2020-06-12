Тимошенко и Дубинский обжаловали в Конституционном суде "антиКоломойский" закон

64 народных депутата подали в Конституционный суд Украины конституционное представление для отмены так называемого "антиКоломойского" закона, принятого Верховной Радой для получения финансирования МВФ.

Об этом со ссылкой на сайт Конституционного суда Украины сообщает БизнесЦензор.

"11 июня 2020 в Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление 64 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования механизмов регулирования банковской деятельности", его отдельных положений, а также положений других законодательных актов в редакции этого закона", - сообщает КС.

Инициаторами представления стали народные депутаты от "Батькивщины" Юлия Тимошенко и Сергей Власенко. Представление подписали нардепы от "Батькивщины", депутатской группы "За будущее" и народные депутаты, которых связывают с Коломойским: Александр Дубинский и Андрей Поляков.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о регулировании банковской деятельности, так называемый, "антиКоломойский" закон. Его принятие является последним условием подписания новой кредитной программы с МВФ.

Депутаты Александр Дубинский ("Слуга народа") и Антон Поляков (исключен из фракции "Слуга народа") зарегистрировали постановления об отмене этого голосования с целью затянуть подписание закона. Однако 19 мая Верховная Рада разблокировала подписание "антиКоломойского" закона.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Що передбачає "антиКоломойський" закон

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" №590-IX (так называемый "антиКоломойский" закон.

В ночь на 10 июня совет директоров Международного валютного фонда утвердил новую 18-месячную программу stand by для Украины на SDR3,6 млрд (около $5 млрд или 179% от квоты) с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша. МВФ также обнародовал обязательства Украины по новой кредитной программе.