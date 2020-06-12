Правление "Приватбанка" получило повестку на допрос по делу офшоров Суркисов
Члены правления государственного ПриватБанка (Киев) 10 июня получили повестки на допрос в прокуратуру Киева по факту невыполнения решения суда о выплате офшорным компаниям братьев Суркисов более $250 млн, сообщила пресс-служба банка в пятницу.
Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
Согласно сообщению, повестки на допрос были направлены всем членам правления банка прокурором отдела процессуального руководства прокуратуры Киева Андреем Столярчуком.
Как отмечает пресс-служба, повестки оформлены с многочисленными процессуальными нарушениями и датированы "задним числом" - 27 мая - с требованием явиться в прокуратуру 5 июня.
"Вызов на допрос руководства ПриватБанка по фактам неисполнения сомнительных исполнительных производств банк расценивает как очередную попытку давления на банк со стороны лиц, связанных с его бывшими владельцами", – считают в финучреждении.
Как сообщал БизнесЦензор, Киевский апелляционный суд в среду отклонил апелляционную жалобу Кабинета министров Украины на решение Печерского райсуда Киева от 9 февраля 2017 года об обязательстве "ПриватБанка" исполнять условия депозитных договоров, заключенных кипрским филиалом банка с оффшорными компаниями братьев Суркисов (на сумму около $257 млн).
Ранее Государственный исполнитель наложил два штрафа на государственный "Приватбанк" в размере приблизительно 5 тыс. грн и 10 тыс. грн за невыполнение решения о выплате офшорам братьев Суркисов более $257 млн и передала материалы в Печерский райотдел Нацполиции для открытия уголовного производства.
15 апреля Киевский апелляционный суд оставил в силе постановление судьи Печерского районного суда Пидпалого о взыскании с государственного "Приватбанка" $259 млн в пользу офшорных компаний, связанных с семьей Суркисов.
После этого "Приватбанк" 5 мая получил от государственного исполнителя Министерства юстиции четыре новые постановления об открытии исполнительного производства о выплате связанным с семьей Суркисов офшорным компаниям $250 млн (около 6,8 млрд грн). При этом в банке обратили внимание, что все производства открыл один и тот же исполнитель.
В свою очередь министр юстиции Денис Малюська уточнил, что Государственная исполнительная служба на основании решения Печерского суда не может взыскать с "Приватбанка" $250 млн в пользу офшорных компаний братьев Суркисов, но продолжит штрафовать банк за отказ самостоятельно выплатить эти средства.
"Приватбанк" настаивал на том, что выполнение договоров невозможно, поскольку депозиты были конвертированы в капитал банка при национализации как средства, принадлежащие, по определению НБУ, лицам, связанным с экс-владельцами "Приватбанка".
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Напомним, 15 июня Большая Палата Верховного Суда планирует рассмотреть кассационные жалобы НБУ и "Приватбанка" на решения судов низших инстанций по делу с еще одним иском Суркисов и их родственников - об отмене решений Нацбанка о признании их связанными с "Приватбанком" лицами и признании недействительным списание (принудительной конвертации в уставный капитал "Приватбанка") их личных средств (более 1 млрд грн) при национализации финучреждения.
Как известно, в декабре 2016 года во время национализации "Приватбанка" под bail-in (принудительная конвертация вкладов в акции банка) попали средства вкладчиков и инвесторов (в т.ч. держателей евробондов) в среднем на 29,4 млрд грн. На эту сумму был увеличен уставный капитал "Приватбанка". После завершения этой операции Минфин выкупил "Приватбанк" у Фонда гарантирования вкладов за 1 грн, а потом докапитализировал банк на 155 млрд грн.
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Вам самим не обридло цю хрінь писати?
===24 мая 2018 года Верховный Суд Украины отказался удовлетворить заявление Национального банка и "ПриватБанка" о пересмотре постановлений по вопросам признания "ФК "Динамо" Киев", который принадлежит Григорию и Игорю Суркисам, связанным с "ПриватБанком" лицом. Об этом говорится в Едином реестре судебных решений. ===
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/money/semya-surkisov-vyigrala-sud-protiv-nbu-i-privatbanka-248879.html
Посилатися на видання ганд.на не буду.
Це краще.
Национализация «Приватбанка»
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%C2%BB#%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2_%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2 11.3.7 Дело о возврате средств братьев Суркисов
10 января 2020 - Апелляционный суд Лондона начал рассмотрение дела братьев Суркисов против Петра Порошенко. ...
Эксперты считают, что таким иском семья Суркисов сама же подтвердила свою связанность с Игорем Коломойским и ПриватБанком к его национализации. «В Киеве в суде Суркисы пытаются доказать, что они не связаны лица с Коломойским и у них нет совместного бизнеса. А в Лондоне Суркисы доказывают правосудию, что Порошенко «отжимал» их совместный с Коломойским бизнес», - отмечает Сергей Фурса, инвестиционный банкирhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%C2%BB#cite_note-180 [180] .
Журналистские расследования, в частности матеиал издания Лига.нетhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%C2%BB#cite_note-181 [181] , показывает, что связанность семьи Суркисов и Игоря Коломойского доказывается тем, что: 1) Игорь Суркис и Игорь Коломойский - официальные совладельцы медиахолдинга «1+1». В качестве доказательства юристы ПриватБанка/НБУ подали в суд выписки из официальных сайтов телеканалов «1+1» и ТЕТ. Оба телеканалы не скрывают, что бизнесмены выступают их конечными бенефициарными собственниками. 2) Семья Суркисов держала деньги не только в украинском ПриватБанке, но и в его кипрском филиале. Суркисы обслуживались на Кипре на особых условиях: валютные депозиты по 10-12% годовых. 3) Игорь Суркис сам признал себя связанным лицом с Коломойским через канал «1+1», когда подавал иск в Высокий суд Лондона против Петра Порошенко.
"В Минюсте заявили, что не планируют принудительно взыскивать с "Приватбанка" 7 млрд грн. в пользу оффшорных компаний, связанных с семьей Суркисов."
Источник: https://censor.net/n3189505
Ботам насрать на 6 лярдов и насрать на народ, боты должны политические копейки получать, что и делают. Все "возмущены" но только так чтобы нихера не делать кроме как жаловаться на зебилов. Представляю такую картину во время Евромайдана - Янукович плохой, пусть на евромайдан выходит донбасс.. так уже губернией рашки стали бы с такими ботами.
зеля ты там вообще ухи объелся ?
Др(сл)ужать вони Медведчуку!
Бароковий палац Сангушків в Ізяславі, який звели в другій половині XVIII століття, вчергове зазнав руйнувань.
https://24tv.ua/ru/vo_vremja_ozhestochennyh_boev_za_ilovajsk_poroshenko_sozdaval_offshor_na_virginskih_ostrovah_n673498 Во время ожесточенных боев за Иловайск Порошенко создавал оффшор на Виргинских островах.
https://www.capital.ua/ru/news/126213-ukradennye-v-private-dengi-perechislyalis-na-ofshory-zelenskogo Украденные в Привате деньги перечислялись на офшоры Зеленского
может быть, потому, что у Пороха НЕТ ОФШОРОВ ?