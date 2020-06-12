БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини Націоналізація "Приватбанку"
4 231 22

Правление "Приватбанка" получило повестку на допрос по делу офшоров Суркисов

Правление

Члены правления государственного ПриватБанка (Киев) 10 июня получили повестки на допрос в прокуратуру Киева по факту невыполнения решения суда о выплате офшорным компаниям братьев Суркисов более $250 млн, сообщила пресс-служба банка в пятницу.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, повестки на допрос были направлены всем членам правления банка прокурором отдела процессуального руководства прокуратуры Киева Андреем Столярчуком.

Как отмечает пресс-служба, повестки оформлены с многочисленными процессуальными нарушениями и датированы "задним числом" - 27 мая - с требованием явиться в прокуратуру 5 июня.

"Вызов на допрос руководства ПриватБанка по фактам неисполнения сомнительных исполнительных производств банк расценивает как очередную попытку давления на банк со стороны лиц, связанных с его бывшими владельцами", – считают в финучреждении.

Как сообщал БизнесЦензор, Киевский апелляционный суд в среду отклонил апелляционную жалобу Кабинета министров Украины на решение Печерского райсуда Киева от 9 февраля 2017 года об обязательстве "ПриватБанка" исполнять условия депозитных договоров, заключенных кипрским филиалом банка с оффшорными компаниями братьев Суркисов (на сумму около $257 млн).

Ранее Государственный исполнитель наложил два штрафа на государственный "Приватбанк" в размере приблизительно 5 тыс. грн и 10 тыс. грн за невыполнение решения о выплате офшорам братьев Суркисов более $257 млн и передала материалы в Печерский райотдел Нацполиции для открытия уголовного производства.

15 апреля Киевский апелляционный суд оставил в силе постановление судьи Печерского районного суда Пидпалого о взыскании с государственного "Приватбанка" $259 млн в пользу офшорных компаний, связанных с семьей Суркисов.

После этого "Приватбанк" 5 мая получил от государственного исполнителя Министерства юстиции четыре новые постановления об открытии исполнительного производства о выплате связанным с семьей Суркисов офшорным компаниям $250 млн (около 6,8 млрд грн). При этом в банке обратили внимание, что все производства открыл один и тот же исполнитель.

В свою очередь министр юстиции Денис Малюська уточнил, что Государственная исполнительная служба на основании решения Печерского суда не может взыскать с "Приватбанка" $250 млн в пользу офшорных компаний братьев Суркисов, но продолжит штрафовать банк за отказ самостоятельно выплатить эти средства.

"Приватбанк" настаивал на том, что выполнение договоров невозможно, поскольку депозиты были конвертированы в капитал банка при национализации как средства, принадлежащие, по определению НБУ, лицам, связанным с экс-владельцами "Приватбанка".

Читайте также: Депутат Суркис одолжил брату 160 миллионов

Напомним, 15 июня Большая Палата Верховного Суда планирует рассмотреть кассационные жалобы НБУ и "Приватбанка" на решения судов низших инстанций по делу с еще одним иском Суркисов и их родственников - об отмене решений Нацбанка о признании их связанными с "Приватбанком" лицами и признании недействительным списание (принудительной конвертации в уставный капитал "Приватбанка") их личных средств (более 1 млрд грн) при национализации финучреждения.

Как известно, в декабре 2016 года во время национализации "Приватбанка" под bail-in (принудительная конвертация вкладов в акции банка) попали средства вкладчиков и инвесторов (в т.ч. держателей евробондов) в среднем на 29,4 млрд грн. На эту сумму был увеличен уставный капитал "Приватбанка". После завершения этой операции Минфин выкупил "Приватбанк" у Фонда гарантирования вкладов за 1 грн, а потом докапитализировал банк на 155 млрд грн.

допит (15) прокуратура (360) Суркіс (175) Приватбанк (1781)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+18
При Порохе эти два вонючих сурка сидели тихо и пикнуть боялись. А при сопле зеленой раздухарились.
показати весь коментар
12.06.2020 11:18
+9
Ну так, вся ж "правда" в методичах зебілів.
Посилатися на видання ганд.на не буду.
Це краще.
Национализация «Приватбанка»
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%C2%BB#%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2_%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2 11.3.7 Дело о возврате средств братьев Суркисов
10 января 2020 - Апелляционный суд Лондона начал рассмотрение дела братьев Суркисов против Петра Порошенко. ...

Эксперты считают, что таким иском семья Суркисов сама же подтвердила свою связанность с Игорем Коломойским и ПриватБанком к его национализации. «В Киеве в суде Суркисы пытаются доказать, что они не связаны лица с Коломойским и у них нет совместного бизнеса. А в Лондоне Суркисы доказывают правосудию, что Порошенко «отжимал» их совместный с Коломойским бизнес», - отмечает Сергей Фурса, инвестиционный банкирhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%C2%BB#cite_note-180 [180] .
Журналистские расследования, в частности матеиал издания Лига.нетhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%C2%BB#cite_note-181 [181] , показывает, что связанность семьи Суркисов и Игоря Коломойского доказывается тем, что: 1) Игорь Суркис и Игорь Коломойский - официальные совладельцы медиахолдинга «1+1». В качестве доказательства юристы ПриватБанка/НБУ подали в суд выписки из официальных сайтов телеканалов «1+1» и ТЕТ. Оба телеканалы не скрывают, что бизнесмены выступают их конечными бенефициарными собственниками. 2) Семья Суркисов держала деньги не только в украинском ПриватБанке, но и в его кипрском филиале. Суркисы обслуживались на Кипре на особых условиях: валютные депозиты по 10-12% годовых. 3) Игорь Суркис сам признал себя связанным лицом с Коломойским через канал «1+1», когда подавал иск в Высокий суд Лондона против Петра Порошенко.
показати весь коментар
12.06.2020 23:12
+8
суркисы подделали подписи, а гбр наезжает на Приватбанк.. браво!
показати весь коментар
12.06.2020 12:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
При Порохе эти два вонючих сурка сидели тихо и пикнуть боялись. А при сопле зеленой раздухарились.
показати весь коментар
12.06.2020 11:18 Відповісти
Порошенко так по беспределу отжал банк, что первое решение о возврате денег было принятосудом еще в 2016-м, при всесильном мародере
показати весь коментар
12.06.2020 16:21 Відповісти
Ага. Хто б сумнівався. І підтвердження тому міжнародний аудит, судове рішення англійського суду та й "антиколомойський закон", за вимогою МВФ.
Вам самим не обридло цю хрінь писати?
показати весь коментар
12.06.2020 18:22 Відповісти
У порохоботов память рыбки гуппи - 3 дня, и то, как написано в методичке.

===24 мая 2018 года Верховный Суд Украины отказался удовлетворить заявление Национального банка и "ПриватБанка" о пересмотре постановлений по вопросам признания "ФК "Динамо" Киев", который принадлежит Григорию и Игорю Суркисам, связанным с "ПриватБанком" лицом. Об этом говорится в Едином реестре судебных решений. ===

Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/money/semya-surkisov-vyigrala-sud-protiv-nbu-i-privatbanka-248879.html
показати весь коментар
12.06.2020 22:55 Відповісти
Ну так, вся ж "правда" в методичах зебілів.
Посилатися на видання ганд.на не буду.
Це краще.
Национализация «Приватбанка»
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%C2%BB#%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2_%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2 11.3.7 Дело о возврате средств братьев Суркисов
10 января 2020 - Апелляционный суд Лондона начал рассмотрение дела братьев Суркисов против Петра Порошенко. ...

Эксперты считают, что таким иском семья Суркисов сама же подтвердила свою связанность с Игорем Коломойским и ПриватБанком к его национализации. «В Киеве в суде Суркисы пытаются доказать, что они не связаны лица с Коломойским и у них нет совместного бизнеса. А в Лондоне Суркисы доказывают правосудию, что Порошенко «отжимал» их совместный с Коломойским бизнес», - отмечает Сергей Фурса, инвестиционный банкирhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%C2%BB#cite_note-180 [180] .
Журналистские расследования, в частности матеиал издания Лига.нетhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%C2%BB#cite_note-181 [181] , показывает, что связанность семьи Суркисов и Игоря Коломойского доказывается тем, что: 1) Игорь Суркис и Игорь Коломойский - официальные совладельцы медиахолдинга «1+1». В качестве доказательства юристы ПриватБанка/НБУ подали в суд выписки из официальных сайтов телеканалов «1+1» и ТЕТ. Оба телеканалы не скрывают, что бизнесмены выступают их конечными бенефициарными собственниками. 2) Семья Суркисов держала деньги не только в украинском ПриватБанке, но и в его кипрском филиале. Суркисы обслуживались на Кипре на особых условиях: валютные депозиты по 10-12% годовых. 3) Игорь Суркис сам признал себя связанным лицом с Коломойским через канал «1+1», когда подавал иск в Высокий суд Лондона против Петра Порошенко.
показати весь коментар
12.06.2020 23:12 Відповісти
Дядя, ты дурак ? Хотя ... зачем я спрашиваю ? Понятно же, что ты дурак ).
показати весь коментар
12.06.2020 21:20 Відповісти
Тупенький, смотри выше
показати весь коментар
12.06.2020 22:56 Відповісти
С тобой, дурак, спорить - себя не уважать ). Иди на хер, животное.
показати весь коментар
13.06.2020 18:42 Відповісти
Зебильная мразь, ни МВФ, ни Лондонский суд, не увидели что в деле национализации что-то не так. Она была проведена полностью в соотвествии с международными практиками и законами.
показати весь коментар
13.06.2020 13:52 Відповісти
Зеленый минюст брехуны и пособники воров.

"В Минюсте заявили, что не планируют принудительно взыскивать с "Приватбанка" 7 млрд грн. в пользу оффшорных компаний, связанных с семьей Суркисов."

Источник: https://censor.net/n3189505
показати весь коментар
12.06.2020 11:19 Відповісти
Это при том что суд лондона признал их соучастниками и эти 200млн баксов принудил не возвращать. Тупо грабят страну на 6 лярдов, нагибая правление Правата, а лохонарод смотрит и жует сопли. "А вот Зеленский" Мне насрать на зеленского, это и мои деньги, будь хоть Янукович хоть Медведчук президентом, нужно их вырывать из их лап. Что имеем в комментах?
Ботам насрать на 6 лярдов и насрать на народ, боты должны политические копейки получать, что и делают. Все "возмущены" но только так чтобы нихера не делать кроме как жаловаться на зебилов. Представляю такую картину во время Евромайдана - Янукович плохой, пусть на евромайдан выходит донбасс.. так уже губернией рашки стали бы с такими ботами.
показати весь коментар
12.06.2020 11:41 Відповісти
у нас офшоры это уже законно стало?
зеля ты там вообще ухи объелся ?
показати весь коментар
12.06.2020 12:12 Відповісти
суркисы подделали подписи, а гбр наезжает на Приватбанк.. браво!
показати весь коментар
12.06.2020 12:36 Відповісти
Вы судьишку вызовите на допрос,что это за закон такой по которому налогоплательщик должен компенсировать офшорные убытки сомнительным личностям,которых обворовал,как они утверждают, частный владелец частного банка.
показати весь коментар
12.06.2020 19:15 Відповісти
Братья всегда воровали в обе щеки и дружили с нужными людьми . Гниды Украины .как и другие олигархи .
показати весь коментар
12.06.2020 21:32 Відповісти
Др(сл)ужать вони Медведчуку!
показати весь коментар
13.06.2020 18:25 Відповісти
Кажется мне, что пришло время кому-то "подъезжать" к Суркисам с предложением покупки клуба Динамо Киев.
показати весь коментар
13.06.2020 06:53 Відповісти
https://podillyanews.com/2020/06/13/palats-sangushkiv-na-hmelnychchyni-rujnuyetsya-na-ochah/ Палац Сангушків на Хмельниччині руйнується на очах

Бароковий палац Сангушків в Ізяславі, який звели в другій половині XVIII століття, вчергове зазнав руйнувань.
показати весь коментар
13.06.2020 14:03 Відповісти
"Правление "Приватбанка" получило повестку на допрос по делу офшоров Суркисов" - почему про офшоры Порошенко и Зеленского молчат?

https://24tv.ua/ru/vo_vremja_ozhestochennyh_boev_za_ilovajsk_poroshenko_sozdaval_offshor_na_virginskih_ostrovah_n673498 Во время ожесточенных боев за Иловайск Порошенко создавал оффшор на Виргинских островах.
https://www.capital.ua/ru/news/126213-ukradennye-v-private-dengi-perechislyalis-na-ofshory-zelenskogo Украденные в Привате деньги перечислялись на офшоры Зеленского
показати весь коментар
14.06.2020 13:19 Відповісти
а действительно, почему молчат про офшоры Пороха ?

может быть, потому, что у Пороха НЕТ ОФШОРОВ ?
показати весь коментар
14.06.2020 23:04 Відповісти
Потрібен нормальний інформаційний супровід цієї справи. Щоб кожен українець знав, як партнери Коломойського--Зеленського чистять їхні кишені. Щоб кожен українець знав, що влада в цих справах приймає пряму участь. Що влада збирається витягти з кишені кожного українця щонайменше 60 доларів.
показати весь коментар
15.06.2020 08:00 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 