Украина получила первый транш от МВФ на $2,1 миллиарда

Украина получила первый транш по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) в размере $2,1 млрд.

Как передает БизнесЦензор, об этом глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий сообщил в Twitter.

"Официально: Украина только что полностью получила $2,1 млрд первого транша от МВФ", – сообщил глава НБУ.

"Знали ли вы, что средства поступают не напрямую от МВФ, а от стран-членов Фонда? Со вчерашнего дня средства поступали частями в долларах, евро, иенах, фунтах и ​​юанях – валютах, входящих в SDR. Сейчас процесс завершен", – добавил Смолий.

Глава НБУ отметил, что средства от МВФ будут направлены в госбюджет, а не на пополнение международных резервов, как было ранее.

"Средства от МВФ, поступив в госбюджет, помогут государству с преодолением коронавируса и обеспечением макрофинансовой стабильности. В то же время полученный первый транш вместе с поступлением связанной финансовой помощи от ЕС уже увеличил международные резервы до $28,7 млрд", – уточнил Смолий.

Officially: Ukraine has just received $2.1bn of the 1st tranche from the #IMF. Funds do not come directly from the IMF, but from the member countries. Since yesterday, the funds were coming in installments in $, €, ¥, £ and yuan (currencies in the SDR). The process is now over pic.twitter.com/pUYViDns1G