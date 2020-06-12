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Украина получила первый транш от МВФ на $2,1 миллиарда

Украина получила первый транш от МВФ на $2,1 миллиарда

Украина получила первый транш по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) в размере $2,1 млрд.

Как передает БизнесЦензор, об этом глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий сообщил в Twitter.

"Официально: Украина только что полностью получила $2,1 млрд первого транша от МВФ", – сообщил глава НБУ.

"Знали ли вы, что средства поступают не напрямую от МВФ, а от стран-членов Фонда? Со вчерашнего дня средства поступали частями в долларах, евро, иенах, фунтах и ​​юанях – валютах, входящих в SDR. Сейчас процесс завершен", – добавил Смолий.

Глава НБУ отметил, что средства от МВФ будут направлены в госбюджет, а не на пополнение международных резервов, как было ранее.

"Средства от МВФ, поступив в госбюджет, помогут государству с преодолением коронавируса и обеспечением макрофинансовой стабильности. В то же время полученный первый транш вместе с поступлением связанной финансовой помощи от ЕС уже увеличил международные резервы до $28,7 млрд", – уточнил Смолий.

Officially: Ukraine has just received $2.1bn of the 1st tranche from the #IMF. Funds do not come directly from the IMF, but from the member countries. Since yesterday, the funds were coming in installments in $, €, ¥, £ and yuan (currencies in the SDR). The process is now over pic.twitter.com/pUYViDns1G

— Yakiv Smolii (@YSmolii) June 12, 2020

Как сообщалось, в ночь на 10 июня совет директоров Международного валютного фонда утвердил новую 18-месячную программу stand by для Украины на SDR3,6 млрд (около $5 млрд или 179% от квоты) с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

После выделения первого транша в SDR1,5 млрд ($2,1 млрд) намечено четыре пересмотра программы – по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года. Планируется, что по итогам двух пересмотров в этом году Украина сможет получить еще по SDR500 млн, а по итогам двух пересмотров в следующем году – суммарно еще SDR1,1 млрд ($1,5 млрд).

МВФ также обнародовал Письмо о намерениях и Меморандум о экономической и финансовой политике, подписанные президентом, премьером, министром финансов и главой Нацбанка Украины в рамках запроса новой программы финансирования.

Позднее официальный перевод документа также был опубликован на сайте Министерства финансов.

Автор: 

кредит (3282) МВФ (1747) НБУ (9275) Смолій Яків (166)


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Топ коментарі
+6
"Глава НБУ отметил, что средства от МВФ будут направлены в госбюджет, а не на пополнение международных резервов, как было ранее."
Тоесть все до последнего доллара разворуют. Впрочем и с теми траншами вполне нормально справлялись.
Источник: https://biz.censor.net/n3201676
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12.06.2020 15:44
+4
так скільки я вже там ВСІ винен - огласите пожалуйставесь список...
Всі займи брали во імя мого благополучія...- я "бідний" , Держава Україна в боргах що...- і тільки ТІ !!!! що БРАЛИ завжди в шЄколадах....- і чого б це
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12.06.2020 22:30
+3
Раздедибанят "Слуги" и глазом не сморгнешь.
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12.06.2020 17:23
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"Глава НБУ отметил, что средства от МВФ будут направлены в госбюджет, а не на пополнение международных резервов, как было ранее."
Тоесть все до последнего доллара разворуют. Впрочем и с теми траншами вполне нормально справлялись.
Источник: https://biz.censor.net/n3201676
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12.06.2020 15:44 Відповісти
соевый мародер вообще спец по этим делам
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12.06.2020 21:17 Відповісти
как пить дать... Еще чернила не высохли на меморандуме МВФ...
А уже очередь из жаждущих выстроилась. С претензиями на сумму, БОЛЬШУЮ размера 1го транша.

1. В понедельник, 15 июня Верховный суд может вынести решение в пользу Суркиса по делу https://nv.ua/biz/finance/privatbank-prokuratura-vyzvali-na-dopros-rukovodstvo-privatbanka-po-delu-surkisov-novosti-50093799.html ПриватБанка .Многие адвокаты склоняются к тому, что суд вынесет решение против ПриватБанка. В таком случае, Украина и госбанк будут обязаны выплатить Коломойскому около $1 мдрд.
«Сумма около 30 млрд гривен теперь стала подъемной для ПриватБанка и государства, поскольку в международных резервах НБУ находится свыше $25 млрд»,
https://nv.ua/biz/finance/delo-privatbanka-verhovnyy-sud-mozhet-prinyat-storonu-surkisov-novosti-ukrainy-50093904.html
2. Шестерки Бени подали коллективную челобитную в "самый Конституционный" суд, требуя отмены "антиколомойского" закон. Беня, как известно, жаждет $2 млрд компенсации.
3. Дубина Дубинский сотоварищи в ВР подготовили проект решения о неудовлетворительной работе НБУ, цель - завалить Смолия и команду, противостоящую дерибану КОломойского и иже с ним.
Вандую, более чем вероятно, 1й транш станет ПОСЛЕДНИМ.
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13.06.2020 00:54 Відповісти
Раздедибанят "Слуги" и глазом не сморгнешь.
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12.06.2020 17:23 Відповісти
так скільки я вже там ВСІ винен - огласите пожалуйставесь список...
Всі займи брали во імя мого благополучія...- я "бідний" , Держава Україна в боргах що...- і тільки ТІ !!!! що БРАЛИ завжди в шЄколадах....- і чого б це
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12.06.2020 22:30 Відповісти
Поскольку Президент это гарант,-то я спокоен за Украину!Президент своей жопой и жизнью ведь гарантирует соблюдение Конституции.!!! Ведь Зеленский жить хочет. И вся Украина хочет жить. А это вам не телешоу, а реальная жизнь.. Так что кто-то будет отвечать за обещания.
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13.06.2020 02:31 Відповісти
одной рукой дали другой звбрали а детям отдавать потом
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13.06.2020 08:15 Відповісти
Героям Слава!
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13.06.2020 08:38 Відповісти
Гуляй, зебуина!
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13.06.2020 14:36 Відповісти
А голодранці розписують так, наче "виіграла пєрвий пріз"...
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13.06.2020 16:44 Відповісти
Украина получила не только певый транш но и:
Украина получила первый транш от МВФ на $2,1 миллиарда - Цензор.НЕТ 5181

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14.06.2020 00:52 Відповісти
Глава НБУ отметил, что средства от МВФ будут направлены в госбюджет, а не на пополнение международных резервов, как было ранее. Источник: https://biz.censor.net/n3201676

Не ну лгично, взять деньги и прожрать их
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14.06.2020 09:26 Відповісти
Да делов то украсть два камаза зелени.Такие рекорды побиты давно .
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14.06.2020 09:42 Відповісти
Первый пошёл!
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14.06.2020 09:46 Відповісти
Лена Зеленська пішла на лікарнянний аби перерахуавти уся кошти, що надійшли у родинний бюджет.
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15.06.2020 15:10 Відповісти

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