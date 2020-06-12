Украина получила первый транш от МВФ на $2,1 миллиарда
Украина получила первый транш по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) в размере $2,1 млрд.
Как передает БизнесЦензор, об этом глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий сообщил в Twitter.
"Официально: Украина только что полностью получила $2,1 млрд первого транша от МВФ", – сообщил глава НБУ.
"Знали ли вы, что средства поступают не напрямую от МВФ, а от стран-членов Фонда? Со вчерашнего дня средства поступали частями в долларах, евро, иенах, фунтах и юанях – валютах, входящих в SDR. Сейчас процесс завершен", – добавил Смолий.
Глава НБУ отметил, что средства от МВФ будут направлены в госбюджет, а не на пополнение международных резервов, как было ранее.
"Средства от МВФ, поступив в госбюджет, помогут государству с преодолением коронавируса и обеспечением макрофинансовой стабильности. В то же время полученный первый транш вместе с поступлением связанной финансовой помощи от ЕС уже увеличил международные резервы до $28,7 млрд", – уточнил Смолий.
Officially: Ukraine has just received $2.1bn of the 1st tranche from the #IMF. Funds do not come directly from the IMF, but from the member countries. Since yesterday, the funds were coming in installments in $, €, ¥, £ and yuan (currencies in the SDR). The process is now over pic.twitter.com/pUYViDns1G— Yakiv Smolii (@YSmolii) June 12, 2020
Как сообщалось, в ночь на 10 июня совет директоров Международного валютного фонда утвердил новую 18-месячную программу stand by для Украины на SDR3,6 млрд (около $5 млрд или 179% от квоты) с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.
После выделения первого транша в SDR1,5 млрд ($2,1 млрд) намечено четыре пересмотра программы – по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года. Планируется, что по итогам двух пересмотров в этом году Украина сможет получить еще по SDR500 млн, а по итогам двух пересмотров в следующем году – суммарно еще SDR1,1 млрд ($1,5 млрд).
МВФ также обнародовал Письмо о намерениях и Меморандум о экономической и финансовой политике, подписанные президентом, премьером, министром финансов и главой Нацбанка Украины в рамках запроса новой программы финансирования.
Позднее официальный перевод документа также был опубликован на сайте Министерства финансов.
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Тоесть все до последнего доллара разворуют. Впрочем и с теми траншами вполне нормально справлялись.
Источник: https://biz.censor.net/n3201676
А уже очередь из жаждущих выстроилась. С претензиями на сумму, БОЛЬШУЮ размера 1го транша.
1. В понедельник, 15 июня Верховный суд может вынести решение в пользу Суркиса по делу https://nv.ua/biz/finance/privatbank-prokuratura-vyzvali-na-dopros-rukovodstvo-privatbanka-po-delu-surkisov-novosti-50093799.html ПриватБанка .Многие адвокаты склоняются к тому, что суд вынесет решение против ПриватБанка. В таком случае, Украина и госбанк будут обязаны выплатить Коломойскому около $1 мдрд.
«Сумма около 30 млрд гривен теперь стала подъемной для ПриватБанка и государства, поскольку в международных резервах НБУ находится свыше $25 млрд»,
https://nv.ua/biz/finance/delo-privatbanka-verhovnyy-sud-mozhet-prinyat-storonu-surkisov-novosti-ukrainy-50093904.html
2. Шестерки Бени подали коллективную челобитную в "самый Конституционный" суд, требуя отмены "антиколомойского" закон. Беня, как известно, жаждет $2 млрд компенсации.
3. Дубина Дубинский сотоварищи в ВР подготовили проект решения о неудовлетворительной работе НБУ, цель - завалить Смолия и команду, противостоящую дерибану КОломойского и иже с ним.
Вандую, более чем вероятно, 1й транш станет ПОСЛЕДНИМ.
Всі займи брали во імя мого благополучія...- я "бідний" , Держава Україна в боргах що...- і тільки ТІ !!!! що БРАЛИ завжди в шЄколадах....- і чого б це
Не ну лгично, взять деньги и прожрать их