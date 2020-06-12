Украина не сможет оправиться от вирусного спада до 2024 года, – МВФ

Международный валютный фонд предупредил, что восстановление Украины после спада, вызванного коронавирусом, может занять четыре года.

Об этом сообщает Bloomberg, передает БизнесЦензор.

"Согласно базовым показателям, темпы экономического роста, по прогнозам, будут расти лишь постепенно в предстоящие годы, до 4%, так как достигнут некоторый дальнейший прогресс в проведении структурных реформ. Ожидается, что объем производства не достигнет докризисного уровня до 2023-2024 годов", - заявили в МВФ.

Также в МВФ указали на то, что риски через COVID-19 сохраняются, у украинского правительства ограничено фискальное пространство, а потребительский спрос в Украине добавит к ВВП 1,1% в 2021 году после ожидаемого сокращения на 8,2% в этом году.

И все это несмотря на финансирование от МВФ, призванное поддержать антикризисные меры, а также несмотря на разблокирование дополнительного $1 млрд помощи от Всемирного банка и 1,2 миллиарда евро от Евросоюза, говорится в публикации.

Ранее Украина получила первый транш в размере $2,1 млрд по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом.

Как сообщалось, в ночь на 10 июня совет директоров Международного валютного фонда утвердил новую 18-месячную программу stand by для Украины на SDR3,6 млрд (около $5 млрд или 179% от квоты) с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

После выделения первого транша в SDR1,5 млрд ($2,1 млрд) намечено четыре пересмотра программы – по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года. Планируется, что по итогам двух пересмотров в этом году Украина сможет получить еще по SDR500 млн, а по итогам двух пересмотров в следующем году – суммарно еще SDR1,1 млрд ($1,5 млрд).