"Энергоатому" разрешат продавать напрямую потребителям 15% электроэнергии, – Буславец

Кабинет министров одобрил законопроект о внесении изменений в закон "О рынке электрической энергии", предусматривающий среди прочего высвобождение дополнительных 10% электроэнергии НАЭК "Энерноатом" для продажи на электронных аукционах по двусторонним договорам.

Об этом на брифинге сообщила и.о. министра энергетики Ольга Буславец, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В этом законопроекте предусмотрено высвобождение атомной генерации – порядка 10% от их объема – для возможности продавать по двусторонним договорам… Мы предоставляем нашим промышленникам доступ через двухсторонние договора к электроэнергии, которую производит "Энергоатом", – сказала и.о. министра.

Сейчас "Энергоатом" реализует 80% производимой электроэнергии госпредприятию "Гарантированный покупатель" для целей публичных специальных обязательств (ПСО), 5% – на аукционах по двусторонним договорам, еще 15%, согласно закону "О рынке электроэнергии", подлежат обязательной продаже на рынке "на сутки вперед" (РСВ).

"Законопроект, который сегодня одобрило правительство, предусматривает снижение планки обязательной продажи на РСВ с 15% до 5%. То есть, еще 10% высвободится для двусторонних договоров. В целом после принятия закона будет 15%", – сказала Буславец.

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Как сообщалось, в конце мая Кабинет министров разрешил НАЭК "Энергоатом" проводить специальные сессии по продаже 5% произведенной на атомных станциях электроэнергии по двусторонним договорам.

В то же время Кабинет министров снизил для НАЭК "Энергоатом" долю обязательной продажи госпредприятию "Гарантированный покупатель" произведенной генкомпанией электроэнергии до 80% с действующих 85%.