МВФ может прислать миссию в Украину в июле-августе, – Минфин

Миссия Международного валютного фонда может прибыть в Украину в июле-августе, полагает министр финансов Сергей Марченко.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Мы надеемся, что мы определим время приезда миссии в ближайшее время. Это может быть июль-август", - сказал Марченко в эфире телеканала "Интер".

Как сообщал БизнесЦензор, Украина получила первый транш по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом в размере $2,1 млрд.

Как сообщалось, в ночь на 10 июня совет директоров Международного валютного фонда утвердил новую 18-месячную программу stand by для Украины на SDR3,6 млрд (около $5 млрд или 179% от квоты) с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

После выделения первого транша в SDR1,5 млрд ($2,1 млрд) намечено четыре пересмотра программы – по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года. Планируется, что по итогам двух пересмотров в этом году Украина сможет получить еще по SDR500 млн, а по итогам двух пересмотров в следующем году – суммарно еще SDR1,1 млрд ($1,5 млрд).

МВФ также обнародовал Письмо о намерениях и Меморандум о экономической и финансовой политике, подписанные президентом, премьером, министром финансов и главой Нацбанка Украины в рамках запроса новой программы финансирования.

Позднее официальный перевод документа также был опубликован на сайте Министерства финансов.