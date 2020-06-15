"Альфа-Банк" взял кредит рефинансирования на 1,4 миллиарда

Национальный банк Украины предоставил Альфа-Банку 1,36 млрд грн рефинансирования под 6% на срок более 30 дней на одном из тендеров 12 июня.

Кроме того, в ходе аукционов "Дойче Банк ДБУ" привлек 300 млн грн, "Аккордбанк" – 225 млн грн, "МТБ Банк" и "ТАСкомбанк" – по 200 млн грн, банк "Сич" – 100 млн грн также под 6% на срок более 30 дней, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кроме того, на аналогичных условиях "Кристаллбанк" привлек 91,3 млн грн, "Кредобанк" – 50 млн грн, банк "Грант " – 45 млн грн, банк "Украинский капитал" – 36,4 млн грн, "МетаБанк" – 31,4 млн грн, банк "Авангард" – 20 млн грн, "Коммерческий индустриальный банк" (КИБ) – 9,8 млн грн.

Как сообщалось, 12 июня НБУ провел два тендера по рефинансированию банков – на первом предоставил 10-ти банкам 2,2 млрд грн рефинансирования на срок от года до пяти лет, на втором – трем банкам 445 млн грн на срок до 90 дней.

Ранее регулятор установил процентную ставку по рефинансированию на уровне учетной ставки (6%).

Центробанк сообщал, что будет проводить аукционы по 90-дневному рефинансированию каждую пятницу в период с 30 апреля по 30 июня, то есть следующий тендер состоится 19 июня.

Вместе с тем регулятор отмечал, что тендеры по рефинансированию на срок от года до пяти лет проводятся каждую вторую пятницу месяца также с 30 апреля по 30 июня, соответственно, второй аукцион 12 июня был последним.

Как писал БизнесЦензор, чистая прибыль "Альфа-Банка" по итогам 2019 года составила 1,93 млрд грн, что в 1,5 раза больше, чем за 2018 год (1,31 млрд грн).