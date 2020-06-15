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Новини
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"Альфа-Банк" взял кредит рефинансирования на 1,4 миллиарда

Национальный банк Украины предоставил Альфа-Банку 1,36 млрд грн рефинансирования под 6% на срок более 30 дней на одном из тендеров 12 июня.

Кроме того, в ходе аукционов "Дойче Банк ДБУ" привлек 300 млн грн, "Аккордбанк" – 225 млн грн, "МТБ Банк" и "ТАСкомбанк" – по 200 млн грн, банк "Сич" – 100 млн грн также под 6% на срок более 30 дней, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кроме того, на аналогичных условиях "Кристаллбанк" привлек 91,3 млн грн, "Кредобанк" – 50 млн грн, банк "Грант " – 45 млн грн, банк "Украинский капитал" – 36,4 млн грн, "МетаБанк" – 31,4 млн грн, банк "Авангард" – 20 млн грн, "Коммерческий индустриальный банк" (КИБ) – 9,8 млн грн.

Как сообщалось, 12 июня НБУ провел два тендера по рефинансированию банков – на первом предоставил 10-ти банкам 2,2 млрд грн рефинансирования на срок от года до пяти лет, на втором – трем банкам 445 млн грн на срок до 90 дней.

Ранее регулятор установил процентную ставку по рефинансированию на уровне учетной ставки (6%).

Центробанк сообщал, что будет проводить аукционы по 90-дневному рефинансированию каждую пятницу в период с 30 апреля по 30 июня, то есть следующий тендер состоится 19 июня.

Вместе с тем регулятор отмечал, что тендеры по рефинансированию на срок от года до пяти лет проводятся каждую вторую пятницу месяца также с 30 апреля по 30 июня, соответственно, второй аукцион 12 июня был последним.

Как писал БизнесЦензор, чистая прибыль "Альфа-Банка" по итогам 2019 года составила 1,93 млрд грн, что в 1,5 раза больше, чем за 2018 год (1,31 млрд грн).

НБУ (9275) рефінансування (361) Альфа-банк (294)


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Топ коментарі
+7
Спонсировать банк страны-агрессора - это полный п@здец.
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15.06.2020 15:50
+3
...кацапському банку Українських грошей дали...своїх банків вже нема?
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15.06.2020 15:55
+2
До свидания мой ласковый мишка, 73%-ный лошок-избиратель ))))
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15.06.2020 16:24
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Спонсировать банк страны-агрессора - это полный п@здец.
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15.06.2020 15:50 Відповісти
где тут принадледжность этого банка кацапам?
https://www.prostobank.ua/spravochniki/banki/id/130
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15.06.2020 16:52 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
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15.06.2020 18:39 Відповісти
Официально он не российский. Примерно как и Рошен не украинский... Хотя бы потому, что это небезопасно...
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16.06.2020 00:04 Відповісти
...кацапському банку Українських грошей дали...своїх банків вже нема?
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15.06.2020 15:55 Відповісти
Ну дык, свои вывели с рынка или национализировали... Шо вы теперь хотите?
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15.06.2020 23:58 Відповісти
В краіні три державних банки, в один з яких народ івестував понад 150 млрд. Чому ми надаємо позики комерційним під 6% а отримуємо під 50% від них? Пора закінчувати цю практику в принципі.
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15.06.2020 16:00 Відповісти
Тамуша 80% они обваляет в других банках и половину отдадут брату дерьмака налом. Учите матчасть и современную историю Украину времён премьерства жульки-воровки и ее истории вывода средств займа мвф через схему рефинанса банков своих однопартийцев и бизнесс-партнеров
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15.06.2020 16:27 Відповісти
До свидания мой ласковый мишка, 73%-ный лошок-избиратель ))))
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15.06.2020 16:24 Відповісти
Боже!!! В якій країні ми живемо? Що твориться?Зовсім подуріли !!! Банку агрессора дають кредит, в той час цей же банк здирає останню шкіру з українців...
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15.06.2020 18:12 Відповісти
А ничего, что 100 процентов правления Нацбанка - это люди Порошка и назначены при нем!
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15.06.2020 21:27 Відповісти
Точно это все Порох виноват, и 2700 вагонов зерна он тоже вывез и защитные респираторы цена которым 3грн. тоже Порох продавал по 170 за штуку.
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15.06.2020 22:33 Відповісти
Він не закрив жодний російський бізнес в Україні, вони тільки розквітли, ще й Медведчука витяг з "могили". Порохоботи, невже ви справді думаєте, що українці дурні й нічого не бачать і не пам'ятають? Порошенко так "багато зробив для України", що недарма заслужив прізв исько "барига". Крутив "і нашим і вашим", аби тільки собі на користь та при владі залишитись. Без користі для себе він нічого не робив. Реформи його, особливо судова, не варті виїдиного яйця й потребують перегляду. Його виборчий показник - це оцінка народу.
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15.06.2020 23:42 Відповісти
https://biz.censor.net/user/452944, не пам"ятаєш призвиська януковича і його тюремні унівеситети? Піди попригай по пеньочкам.
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16.06.2020 09:30 Відповісти
т.е. по сути тебе сказать нечего? Очередное ботовское бла-бла-бла
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16.06.2020 07:47 Відповісти
Теперь все ети банки дружно покупают ОВГЗ под 8% выпускаемые минфином - не, печатный станок мы не включили, шмыгали не мы )))
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15.06.2020 18:33 Відповісти
А лоху главное "банкагрессор", ни хрена не разобрались но путин виноват хахахаха
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15.06.2020 18:35 Відповісти
Дали банкам национальную валюту страхуемую бюджетом под 6%, а банки отдают кредиты в экономику под 23%,это что прачечная по отмыванию бюджетных средств на такой сумашедшей разнице процентов, лучше бы дали кредит 6% частному бизнесу и медид.фирмам на борьбу с коронрвирусам. Наверное дадут,когда с экономикой олигархов и власти наладится, когда они уже наедятся, значит никогла.
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15.06.2020 18:38 Відповісти
А как вы хотите дать кредиты бизнесу в обход банков?
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16.06.2020 00:06 Відповісти
Зачем же давать кредиты без банков просто надо, что бы между ними был конкуенция и % ставки между депозитами и кредитами была не больше 2%, как в циливизованных странах, а не в колониях криминалитета,при желании для нужд борьбы с пандемией можно брать кредиты под гос. облигации по уровню депозитов и кредитовать через казначейство, но зачем крайности, у государства есть все инструменты, что бы зарабатала рыночная экономика, тоесть конкурентная, только власти это не надо, они работают против людей.
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16.06.2020 23:48 Відповісти
Еще этот банк славится дикими коллекторами-бандюками, которых нет ни у одного другого банка.
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15.06.2020 19:43 Відповісти
И проценты у них злобные, как для банка. Правда кредиты дают всем, кому не попадя.
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15.06.2020 23:15 Відповісти
зеленский начал хлебать из корыта втрирыла
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15.06.2020 22:05 Відповісти
я напишу для чего это.
1. взяли 1,4 млрд грн под 6 % годовых.
2. на все деньги выкупили доллар на межбанке по курсу 27
3. из-за сумашедшего спроса на доллар обваливаается курс до 35
4. возврат 1,4 млрд при курсе 35 с ооогромным зароботком для росийского банка и убытком для Украины, а именно: взяли 1,4 млрд/27=51,8 млн долл, а вернуть нужно будет 1,4 млрд/35=40 млн долл +6%(1,4 млрд*6%/365*30=6,9 млн грн=197 тыс долл по курсу 35)=40,2 млн долл.
т.е ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ росийского банка будет 11 млн долларов. вуаля. Ну там и на оманский офшор конечно капнет клоуну...для этого же в т.ч. и затевали
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16.06.2020 08:37 Відповісти

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