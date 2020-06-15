"Альфа-Банк" взял кредит рефинансирования на 1,4 миллиарда
Национальный банк Украины предоставил Альфа-Банку 1,36 млрд грн рефинансирования под 6% на срок более 30 дней на одном из тендеров 12 июня.
Кроме того, в ходе аукционов "Дойче Банк ДБУ" привлек 300 млн грн, "Аккордбанк" – 225 млн грн, "МТБ Банк" и "ТАСкомбанк" – по 200 млн грн, банк "Сич" – 100 млн грн также под 6% на срок более 30 дней, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Кроме того, на аналогичных условиях "Кристаллбанк" привлек 91,3 млн грн, "Кредобанк" – 50 млн грн, банк "Грант " – 45 млн грн, банк "Украинский капитал" – 36,4 млн грн, "МетаБанк" – 31,4 млн грн, банк "Авангард" – 20 млн грн, "Коммерческий индустриальный банк" (КИБ) – 9,8 млн грн.
Как сообщалось, 12 июня НБУ провел два тендера по рефинансированию банков – на первом предоставил 10-ти банкам 2,2 млрд грн рефинансирования на срок от года до пяти лет, на втором – трем банкам 445 млн грн на срок до 90 дней.
Ранее регулятор установил процентную ставку по рефинансированию на уровне учетной ставки (6%).
Центробанк сообщал, что будет проводить аукционы по 90-дневному рефинансированию каждую пятницу в период с 30 апреля по 30 июня, то есть следующий тендер состоится 19 июня.
Вместе с тем регулятор отмечал, что тендеры по рефинансированию на срок от года до пяти лет проводятся каждую вторую пятницу месяца также с 30 апреля по 30 июня, соответственно, второй аукцион 12 июня был последним.
Как писал БизнесЦензор, чистая прибыль "Альфа-Банка" по итогам 2019 года составила 1,93 млрд грн, что в 1,5 раза больше, чем за 2018 год (1,31 млрд грн).
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1. взяли 1,4 млрд грн под 6 % годовых.
2. на все деньги выкупили доллар на межбанке по курсу 27
3. из-за сумашедшего спроса на доллар обваливаается курс до 35
4. возврат 1,4 млрд при курсе 35 с ооогромным зароботком для росийского банка и убытком для Украины, а именно: взяли 1,4 млрд/27=51,8 млн долл, а вернуть нужно будет 1,4 млрд/35=40 млн долл +6%(1,4 млрд*6%/365*30=6,9 млн грн=197 тыс долл по курсу 35)=40,2 млн долл.
т.е ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ росийского банка будет 11 млн долларов. вуаля. Ну там и на оманский офшор конечно капнет клоуну...для этого же в т.ч. и затевали