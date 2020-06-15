Скандальный суд отменил запрет на строительство очередной высотки Вавриша на Печерске

Окружной административный суд Киева (ОАСК) признал противоправными и отменил предписание Министерства культуры о прекращении любых работ по строительству ЖК "Washington Concept House" по ул. Лабораторной, 12, в Печерском районе столицы, а также акт о нарушении законодательства об охране культурного наследия.

Соответствующее решение судья Валерий Кузьменко принял 5 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Согласно материалам дела, 2 октября 2019 года Минкультуры вынесло предписание, которым требовалось немедленно прекратить проведение земляных и любых других строительных работ по ул. Лабораторной, 12, поскольку такие работы выполнялись без соответствующих согласований и разрешений министерства.

24 октября того же года Минкульт выдал акт о совершении нарушения законодательства об охране культурного наследия на указанном объекте.

После этого Концертное учреждение культуры "Муниципальный академический камерный хор "Киев", который является заказчиком строительства, обратилось в суд, требуя отменить предписание и акт.

ОАСК иск полностью удовлетворил. Суд решил, что Минкульт не доказал, что участок по ул. Лабораторной, 12, находится в пределах исторического ареала Киева.

ОАСК указал, что зоны охраны и границы исторического ареала Киева не определены в порядке, установленном законом. Так, суд привел информацию о том, что действие приказа Минкультуры от 21 октября 2011 года об утверждении границ и режимов использования исторических ареалов г. Киева остановлено. Кроме того, по мнению суда, пока отсутствуют сведения о представлении "историко-градостроительного опорного плана" в Минкультуры.

Кроме того, суд отметил, что хор "Киев" "для себя разработал и подал на согласование в Министерство культуры Украины историко-градостроительное обоснование" (ИГО). Суд указал, что утверждение ИГО – это административная услуга, которая должна предоставляться в течение не более 30 дней. А Минкультуры в этот срок ответ хора не предоставил, поэтому, по мнению суда, ИГО по ул. Лабораторной, 12, согласовано по принципу молчаливого согласия.

ЖК "Washington Concept House" по ул. Лабораторной, 12, является проектом компании Saga Development Андрея Вавриша. Это бывший заместитель директора Департамента градостроительства КГГА, известный также как друг и партнер экс-руководителя Офиса президента Андрея Богдана.

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Как сообщалось, 11 июня следователи ГБР провели обыск в офисе SAGA Development. Ваврыш на своей странице в Facebook опубликовал фото одной страницы из постановления суда, в которой указаны жилые комплексы, законность строительства которых проверяется следствием. Среди них есть и ЖК "Washington Concept House".

Генеральным подрядчиком строительства по ул. Лабораторной, 12 является ООО "Комфорт Строй Инвест", созданное в апреле 2018 года. Уставной капитал компании составляет 1 тыс. грн.

Владельцами "Комфорт Строй Инвест" значатся Олег Новаковский и Виталий Поенко, а руководителем – Владислав Старинец из Винницы.

Олег Новаковский также указан совладельцем ООО "Сага 18" и ООО "Альта-Град" совместно с АО "ЗНВКИФ "Атлон", руководителем которого является юрист Вавриша – Андрей Овсий.