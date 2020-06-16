Украина откажется от кредитов МВФ до 2023 года, – Минфин
Министр финансов Сергей Марченко заявил, что уже к 2023 году Украина планирует отказаться от кредитования Международного валютного фонда.
Об этом со ссылкой на УНИАН сообщает БизнесЦензор.
"Мы верим, что у нас будет возможность до 2023 года, уже в 2022 году сказать, что ноль кредитов от МВФ в бюджет. То есть, мы имеем возможность за счет детенизации, увеличение доходов, повышение расходов, повышение наших кредитных рейтингов", – сказал он.
Сейчас есть все признаки надеяться на восстановление экономического роста, считает Марченко.
По его словам, среди причин таких ожиданий, в частности, увеличение уровня потребления электроэнергии, "что свидетельствует об определенном восстановлении промышленности", а также показателей ОВГЗ и запланированной программы МВФ.
При этом он добавил, что "до конца года бюджет 2020 года будет выполнен".
"Более того, ставится задача перед руководителями налоговой и таможенной службы, чтобы они перевыполнили эти показатели, учитывая ту динамику спада, которую мы имеем, чтобы мы имели возможность наверстать", – сообщил министр.
Как сообщал БизнесЦензор, Украина получила первый транш по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом в размере $2,1 млрд.
Как сообщалось, в ночь на 10 июня совет директоров Международного валютного фонда утвердил новую 18-месячную программу stand by для Украины на SDR3,6 млрд (около $5 млрд или 179% от квоты) с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.
После выделения первого транша в SDR1,5 млрд ($2,1 млрд) намечено четыре пересмотра программы – по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года. Планируется, что по итогам двух пересмотров в этом году Украина сможет получить еще по SDR500 млн, а по итогам двух пересмотров в следующем году – суммарно еще SDR1,1 млрд ($1,5 млрд).
МВФ также обнародовал Письмо о намерениях и Меморандум о экономической и финансовой политике, подписанные президентом, премьером, министром финансов и главой Нацбанка Украины в рамках запроса новой программы финансирования.
Позднее официальный перевод документа также был опубликован на сайте Министерства финансов.
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Украинцев ждут проверки, штрафы и блокады грузов на границе((.
Следующий этап - дефолт и заем у *****.
- А я оуеваю.
Это сказочный ...... , по понятной мне причине не говорит и зачем говорить это лохам которые голосовали за ЗЕ , что Украине на 3 миллиарда долларов больше импорта , чем экспорта . Другими словами Украине в год не хватает как минимум этих 3 миллиарда что бы покрыть разницу в валюте . Где эту валюту брать ? 1 . Брать кредит в МВФ . 2. Производить продукт, технологии и т д , то есть то , что можно экспортировать и имеет эту валюту. Если Украина отказывается от кредита , то надо что-то экспортировать что бы зарабатывать эту валюту . И теперь вопрос , что Украина может экспортировать, что бы покрывать этой валютой всё то , что Украина импортирует? Разве министр этого не может понимать ? Он не понимает , что Украина больше импонирует, чем экспортирует ? Как он изменить что Украина будет больше экспортировать, чем импортировать? Это не просто так . Надо кадры для экономики, технологии и т д . Мёд экспортировать это хорошо , но это очень мало .
"Макропрогноз, который стал основой бюджета, предусматривает инфляцию в районе 11%. Инфляция НБУ предусматривалась в районе 5-8-6%. У нас сейчас сложилась катастрофическая ситуация с инфляцией - это очень плохая тенденция", - сказал он на пресс-конференции в Киеве во вторник, передает https://censor.net/ со ссылкой на https://interfax.com.ua/ Интерфакс-Украина .
По данным Госстата, в годовом измерении инфляция по итогам мая-2020 замедлилась до 1,7% с 2,1% по итогам апреля, 2,3% по итогам марта. Инфляция в 2019 году составила 4,1%.
Врать-не мешки ворочать у Зе команды.
Ты мне расскажи с какого года в Украине будет БЕЗДЕФИЦИТНЫЙ (я не говорю о профицитном) бюджет!!!