Украина откажется от кредитов МВФ до 2023 года, – Минфин

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что уже к 2023 году Украина планирует отказаться от кредитования Международного валютного фонда.

Об этом со ссылкой на УНИАН сообщает БизнесЦензор.

"Мы верим, что у нас будет возможность до 2023 года, уже в 2022 году сказать, что ноль кредитов от МВФ в бюджет. То есть, мы имеем возможность за счет детенизации, увеличение доходов, повышение расходов, повышение наших кредитных рейтингов", – сказал он.

Сейчас есть все признаки надеяться на восстановление экономического роста, считает Марченко.

По его словам, среди причин таких ожиданий, в частности, увеличение уровня потребления электроэнергии, "что свидетельствует об определенном восстановлении промышленности", а также показателей ОВГЗ и запланированной программы МВФ.

При этом он добавил, что "до конца года бюджет 2020 года будет выполнен".

"Более того, ставится задача перед руководителями налоговой и таможенной службы, чтобы они перевыполнили эти показатели, учитывая ту динамику спада, которую мы имеем, чтобы мы имели возможность наверстать", – сообщил министр.

Как сообщал БизнесЦензор, Украина получила первый транш по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом в размере $2,1 млрд.

Как сообщалось, в ночь на 10 июня совет директоров Международного валютного фонда утвердил новую 18-месячную программу stand by для Украины на SDR3,6 млрд (около $5 млрд или 179% от квоты) с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

После выделения первого транша в SDR1,5 млрд ($2,1 млрд) намечено четыре пересмотра программы – по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года. Планируется, что по итогам двух пересмотров в этом году Украина сможет получить еще по SDR500 млн, а по итогам двух пересмотров в следующем году – суммарно еще SDR1,1 млрд ($1,5 млрд).

МВФ также обнародовал Письмо о намерениях и Меморандум о экономической и финансовой политике, подписанные президентом, премьером, министром финансов и главой Нацбанка Украины в рамках запроса новой программы финансирования.

Позднее официальный перевод документа также был опубликован на сайте Министерства финансов.