БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
3 703 30

Украина откажется от кредитов МВФ до 2023 года, – Минфин

Украина откажется от кредитов МВФ до 2023 года, – Минфин

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что уже к 2023 году Украина планирует отказаться от кредитования Международного валютного фонда.

Об этом со ссылкой на УНИАН сообщает БизнесЦензор.

"Мы верим, что у нас будет возможность до 2023 года, уже в 2022 году сказать, что ноль кредитов от МВФ в бюджет. То есть, мы имеем возможность за счет детенизации, увеличение доходов, повышение расходов, повышение наших кредитных рейтингов", – сказал он.

Сейчас есть все признаки надеяться на восстановление экономического роста, считает Марченко.

По его словам, среди причин таких ожиданий, в частности, увеличение уровня потребления электроэнергии, "что свидетельствует об определенном восстановлении промышленности", а также показателей ОВГЗ и запланированной программы МВФ.

При этом он добавил, что "до конца года бюджет 2020 года будет выполнен".

"Более того, ставится задача перед руководителями налоговой и таможенной службы, чтобы они перевыполнили эти показатели, учитывая ту динамику спада, которую мы имеем, чтобы мы имели возможность наверстать", – сообщил министр.

Как сообщал БизнесЦензор, Украина получила первый транш по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом в размере $2,1 млрд.

Как сообщалось, в ночь на 10 июня совет директоров Международного валютного фонда утвердил новую 18-месячную программу stand by для Украины на SDR3,6 млрд (около $5 млрд или 179% от квоты) с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

После выделения первого транша в SDR1,5 млрд ($2,1 млрд) намечено четыре пересмотра программы – по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года. Планируется, что по итогам двух пересмотров в этом году Украина сможет получить еще по SDR500 млн, а по итогам двух пересмотров в следующем году – суммарно еще SDR1,1 млрд ($1,5 млрд).

МВФ также обнародовал Письмо о намерениях и Меморандум о экономической и финансовой политике, подписанные президентом, премьером, министром финансов и главой Нацбанка Украины в рамках запроса новой программы финансирования.

Позднее официальный перевод документа также был опубликован на сайте Министерства финансов.

МВФ (1747) Мінфін рф (129) Марченко Сергій (249)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+7
Думаю вас зебилов к 2023 году уже у власти не будет
показати весь коментар
16.06.2020 09:36
+6
сказка для зеленой биомассы которая называется лохторат
показати весь коментар
16.06.2020 08:23
+6
Миші держрезерву
Украина откажется от кредитов МВФ до 2023 года, – Минфин - Цензор.НЕТ 4612
показати весь коментар
16.06.2020 12:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гарна казочка! Казав слiпий побачимо. Офшори в допомогу!
показати весь коментар
16.06.2020 08:13 Відповісти
он имел в виду что будет у раше деньги выпрашивать
показати весь коментар
16.06.2020 11:57 Відповісти
"...ставится задача перед руководителями налоговой и таможенной службы, чтобы они перевыполнили эти показатели.."

Украинцев ждут проверки, штрафы и блокады грузов на границе((.
Следующий этап - дефолт и заем у *****.
показати весь коментар
16.06.2020 14:22 Відповісти
Да нет. Просто российскому протекторату, который бубочка планирует организовать до 2023 года МВФ никаких кредитов давать не будет. Все кредиты будет давать Расеюшка
показати весь коментар
16.06.2020 15:13 Відповісти
сказка для зеленой биомассы которая называется лохторат
показати весь коментар
16.06.2020 08:23 Відповісти
Еще один зе-фантазер
показати весь коментар
16.06.2020 08:33 Відповісти
- Кумэ, я уею...
- А я оуеваю.
показати весь коментар
16.06.2020 09:32 Відповісти
Думаю вас зебилов к 2023 году уже у власти не будет
показати весь коментар
16.06.2020 09:36 Відповісти
Набирают кредитов как собака блох под сказочки об отказе от кредитов. Все это мы уже много раз проходили и, что примечательно, чем боьше кредитов брали, тем больше их набирали. Ну а эти уж просто рекордсмены.
показати весь коментар
16.06.2020 10:09 Відповісти
Когда народ превращается в биомассы и выбывает себе в президенты это ЗЕ , то не меньшей дэбил будет у этого народа министром финансов .
Это сказочный ...... , по понятной мне причине не говорит и зачем говорить это лохам которые голосовали за ЗЕ , что Украине на 3 миллиарда долларов больше импорта , чем экспорта . Другими словами Украине в год не хватает как минимум этих 3 миллиарда что бы покрыть разницу в валюте . Где эту валюту брать ? 1 . Брать кредит в МВФ . 2. Производить продукт, технологии и т д , то есть то , что можно экспортировать и имеет эту валюту. Если Украина отказывается от кредита , то надо что-то экспортировать что бы зарабатывать эту валюту . И теперь вопрос , что Украина может экспортировать, что бы покрывать этой валютой всё то , что Украина импортирует? Разве министр этого не может понимать ? Он не понимает , что Украина больше импонирует, чем экспортирует ? Как он изменить что Украина будет больше экспортировать, чем импортировать? Это не просто так . Надо кадры для экономики, технологии и т д . Мёд экспортировать это хорошо , но это очень мало .
показати весь коментар
16.06.2020 10:15 Відповісти
Все тримається на 12 млрд. в рік , заробітчанської зелені . Особливо вражає надія ідіота на ОВГЗ під 40% річних . Курс до "Тайожнагосаюза" .
показати весь коментар
16.06.2020 19:31 Відповісти
влупила жара и начали все пользоваться кондиционерами, вот и повысилось потребление електроенергии как это к эконимике относится непонятно, ну НДС с потребленной електроенергии естественно они больше соберут.
показати весь коментар
16.06.2020 11:03 Відповісти
Спочатку економіку підніміть, дебіли.
показати весь коментар
16.06.2020 11:06 Відповісти
🤣🤣🤣🤣🤣 им надо сначала обьяснить, что это такое эта экономика.
показати весь коментар
16.06.2020 11:11 Відповісти
Нема країни, нема кредитів. План ЗЕмалоросів.
показати весь коментар
16.06.2020 11:22 Відповісти
Народна приказка: "Кажіть "гоп", як перескочите" тут дуже доречна.
показати весь коментар
16.06.2020 11:40 Відповісти
Миші держрезерву
Украина откажется от кредитов МВФ до 2023 года, – Минфин - Цензор.НЕТ 4612
показати весь коментар
16.06.2020 12:09 Відповісти
стесняюсь спросить, это будет до 40% роста экономики или после?
показати весь коментар
16.06.2020 12:12 Відповісти
о заливает
показати весь коментар
16.06.2020 12:37 Відповісти
Точнее -- отливает. В граните.
показати весь коментар
16.06.2020 13:04 Відповісти
Это он с однопартийцами согласовал: зачем нам мильярды от МВФ, если у нас свои мильярды есть --- https://biz.censor.net/news/3202063/polovina_deputatov_ot_partii_zelenskogo_okazalis_millionerami_kiu !!!!
показати весь коментар
16.06.2020 13:03 Відповісти
Украина откажется от кредитов МВФ до 2023 года, – Минфин - Цензор.НЕТ 99
показати весь коментар
16.06.2020 13:10 Відповісти
Неврожай через погоду.
показати весь коментар
16.06.2020 16:57 Відповісти
Яка в біса "детінізація"!? Тінь - порятунок українців. Якби не "тінь" то вже б повиздихали за такоких надвисоких податків або масово віїхали з країни.
показати весь коментар
16.06.2020 13:26 Відповісти
Намечается экономический прорыв
показати весь коментар
16.06.2020 15:26 Відповісти
Шутка 95 квартала?
показати весь коментар
16.06.2020 15:34 Відповісти
Ситуация с инфляцией в Украине сложилась катастрофическая, полагает министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.
"Макропрогноз, который стал основой бюджета, предусматривает инфляцию в районе 11%. Инфляция НБУ предусматривалась в районе 5-8-6%. У нас сейчас сложилась катастрофическая ситуация с инфляцией - это очень плохая тенденция", - сказал он на пресс-конференции в Киеве во вторник, передает https://censor.net/ со ссылкой на https://interfax.com.ua/ Интерфакс-Украина .
По данным Госстата, в годовом измерении инфляция по итогам мая-2020 замедлилась до 1,7% с 2,1% по итогам апреля, 2,3% по итогам марта. Инфляция в 2019 году составила 4,1%.
Врать-не мешки ворочать у Зе команды.
показати весь коментар
16.06.2020 16:06 Відповісти
Не надо мне про МВФ!
Ты мне расскажи с какого года в Украине будет БЕЗДЕФИЦИТНЫЙ (я не говорю о профицитном) бюджет!!!
показати весь коментар
16.06.2020 16:14 Відповісти
Нова свитка, та діри старі. Жуля теж за два роки взяла від МВФ 26 млрд зелених. Порошенко взяв з трудом 5 млрд за п'ять років, бо ВОНА перешкоджала, все моталася в Брюссель і за океан, щоб Україні більше не давали кредитів...
показати весь коментар
16.06.2020 18:09 Відповісти
Президент Володимир Зеленський скаржиться на великих кадровий голод щодо призначень на посади зокрема в уряді.

Украина откажется от кредитов МВФ до 2023 года, – Минфин - Цензор.НЕТ 3635
показати весь коментар
16.06.2020 19:27 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 