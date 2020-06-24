Украина отказалась от введения квот на импорт удобрений (обновлено)

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) приняла решение не ограничивать поставки в Украину минеральных удобрений.

Об этом сообщиет ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнес" (УКАБ) со ссылкой на решение комиссии, обнародованное в "Урядовом курьере", передает БизнесЦензор.

О готовности ввести квоты на импорт жизненно важных для украинских аграриев товаров в мае этого года заявило Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства. УКАБ неоднократно обращался с официальными письмами к президенту и руководителям органов высшей государственной власти о катастрофических последствиях планируемых нововведений для сельскохозяйственной отрасли и негативном эффекте на экономику в целом.

"Наконец поставлена точка в контроверсионной истории с квотами на минеральные удобрения. УКАБ считает данный шаг единственно правильным решением, которое обеспечивает сохранение национальных интересов Украины, не идет в угоду монополистам и позволит и в дальнейшем продолжать развитие аграрного сектора", – прокомментировал генеральный директор УКАБ Роман Сластен.

В свою очередь, в Союзе химиков Украины назвали решение МКМТ "антигосударственным".

"В данный момент украинские производители готовят всю необходимую юридическую базу для подачи апелляции на это решение МКМТ. По мнению всех предприятий химической̆ отрасли это решение было принято не исходя из экономических расчетов и интересов экономики страны, не на основании выводов расследований Минэкономразвития, а исключительно под политическим давлением", - говорится в сообщении Союзе химиков.

По их утверждению, Кабмин взял на себя ответственность за тысячи уволенных людей̆ на украинских предприятиях, на которые вынуждены будут пойти производители удобрений.

"Считаем, что этим своим решением правительство дало однозначный̆ сигнал, что страна идет по пути деиндустриализации и ликвидации производств, способных производить продукцию с высокой̆ добавленной̆ стоимостью. Все разговоры о защите рабочих мест и национального товаропроизводителя - это лишь декларации, которые не имеют под собой̆ реальной̆ основы", - говорится в сообщении химиков.

Как сообщалось, ранее глава Госгеокадастра, экс-уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко заявил, что президент Владимир Зеленский считает нецелесообразным ограничение импорта удобрений в страну.

Ранее заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка заявил, что министерство рассматривает возможность введения квот на импорт минеральных удобрений в страну.

В свою очередь ряд аграрных ассоциаций, импортеров и трейдеров агрохимии публично высказался против данной идеи и призвал правительство от нее отказаться.

Напомним, Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) в августе 2019 года возбудила специальное расследование в отношении импорта в Украину некоторых азотных удобрений независимо от страны происхождения и экспорта.

Ранее Антимонопольный комитет Украины признал холдинг Group DF Дмитрия Фирташа монополистом на рынке реализации азотных удобрений в Украине, однако окончательное решение по этому делу до сих пор не вынесено.

Напомним, ранее Украина приняла решение повысить пошлины на импорт российских минеральных удобрений до 42,96%, а также ввела санкции против крупнейших российских производителей.