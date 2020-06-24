СБУ открыла дело по итогам проверки "Антонова", – "Укроборонпром"

СБУ открыла уголовное производства по результатам материалов проверки действий бывшего руководства ГП "Антонов".

Об этом со ссылкой на пресс-службу ГК "Укроборонпром" сообщает БизнесЦензор.

"Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 333 Уголовного кодекса Украины - "Нарушение установленного порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю", - сообщает "Укроборонпром".

Концерн напоминает, что в мае этого года по поручению Премьер-министра Украины по данным Службы безопасности Украины, осуществил проверку отдельных эпизодов деятельности руководства ГП "Антонов".

"По результатам проверки были выявлены многочисленные факты, свидетельствующие о неэффективном управлении государственным предприятием; нецелевом использование объектов государственной собственности; злоупотреблениях и нарушениях со стороны руководства предприятия, которые могли привести к значительным убыткам государству и нанести существенный вред репутации ГП "Антонов", - сообщает "Укроборонпром".

Как сообщалось, 9 июня гендиректор госконцерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус уволил президента ГП "Антонов" Александра Донца.

Временным исполняющим обязанности главы "Антонова" был назначен Александр Лось, вице-президент по проектированию ГП "Антонов.

Перед этим комиссия ГК "Укроборонпром" завершила проверку ГП "Антонов", по результатам которой пришла к выводу о неэффективном управлении государственным предприятием, нецелевом использовании объектов государственной собственности, злоупотреблениях и нарушениях со стороны руководства.

Окружной административный суд города Киева приостановил действие решения генерального директора "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичюса от 9 июня об увольнении президента госпредприятия "Антонов" Александра Донца.

22 июня Окружной административный суд города Киева остановил действие приказа гендиректора "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичюса второго приказа от 15 июня 2020 года об увольнении президента "Антонов" Александра Донца, сообщила пресс-служба юрфирмы "Ильяшев и Партнеры".