Нацкомиссия готовится к проведению расследований на рынках газа и электроэнергии

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила проект постановления "Об утверждении Порядка расследования нарушений законодательства о функционировании рынков электрической энергии и природного газа".

Соответствующее решение было утверждено на заседании НКРЭКУ в среду, 24 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Как отмечается в сообщении, одобрение порядка является первым шагом к реализации полномочий, предоставленных регулятору законом в части проведения расследования нарушений на рынках электрической энергии и природного газа.

"Порядок позволит регулятору расследовать нарушения, которые оказывают значительное влияние на рынки электрической энергии и природного газа, в частности, действий и событий и их причин на биржевом сегменте рынка электрической энергии, которые имели место в прошлом и будут иметь место в будущем, и предпринимать надлежащие меры государственного регулирования", – сказано в сообщении.

Данный Порядок будет обнародован на веб-сайте НКРЭКУ для получения замечаний и предложений от заинтересованных сторон, которые будут рассмотрены на открытых обсуждениях проекта постановления.

Читайте также: Нацкомиссия проверит 17 компаний из-за возможных манипуляций с электроэнергией для населения

Как сообщалось, 3 июня НКРЭКУ приняла решение о проведении внеплановых выездных проверок 64 компаний относительно соблюдения законодательства и лицензионных условий на производство, поставку электроэнергии, трейдерскую деятельность и осуществление функций гарантированного покупателя. Такое решение комиссия принято в связи с вероятными манипуляциями на рынке.

В то же время запланированное на 3 июня принятие решения об ограничении минимальных цен на РСВ во избежание манипуляций принято не было из-за необходимости проведения консультаций с Антимонопольным комитетом Украины.