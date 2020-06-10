Нацкомиссия проверит 17 компаний из-за возможных манипуляций с электроэнергией для населения

Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), проведет внеплановые выездные проверки касательно соблюдения законодательства и лицензионных условий 17 компаниями-поставщиками универсальных услуг (ПУП), а также ГП "Оператор рынка".

Соответствующие решения регулятор принял на заседании в среду, 10 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно обоснованию к проекту постановления о проверках ПУП, необходимость их проведения вызвана обращением ГП "Оператор рынка" от 28 мая относительно случаев возможного манипулирования участниками рынка, на которых возложены специальные обязательства поставщиков универсальных услуг, при продаже электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ) и внутрисуточном рынке (ВСР).

Так, по данным "Оператора рынка", поставщиками универсальных услуг, в частности, могут быть допущены манипуляции относительно покупки электроэнергии у гарантированного покупателя в необходимых для поставок населению объемах.

Что касается решения о проведении проверки "Оператора рынка" за период деятельности с 1 декабря 2019 года по 29 февраля 2020 года, комиссия считает необходимым проверить, в частности, соблюдение госпредприятием его обязательства не предоставлять преимущество какому-либо участнику рынка или необоснованно препятствовать в осуществлении деятельности на РСВ и ВСР.

В обосновании указывается, что проверка будет проводиться с учетом многократных обращений "Оператора рынка" к НКРЭКУ по поводу возможных манипуляций на рынке и с учетом того, что он обеспечивает функционирование РСВ и ВСР.

В частности, перечень для проверки вошли ООО "ВЭЗ", ООО "Энера Винница", ООО "Энера Сумы", ООО "Энера Восток", ООО "Энера Чернигов", ООО "ЖОЭК", ООО "Закарпатьеэнергосбыт", ООО "Киевская областная ЭК", ООО "Кировоградская областная ЭК", ООО "Львоэнергосбыт", ООО "Николавская электропоставляющая компания", ООО "Полтаваэнергосбыт", ООО "РОЭК", ООО "Херсонская областная ЭК", ООО "Хмельницкэнергосбыт", ООО "Черкассыэнергосбыт", АО "ЧОЭК".

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Как сообщалось, 3 июня НКРЭКУ приняла решение о проведении внеплановых выездных проверок 64 компаний относительно соблюдения законодательства и лицензионных условий на производство, поставку электроэнергии, трейдерскую деятельность и осуществление функций гарантированного покупателя. Такое решение комиссия принято в связи с вероятными манипуляциями на рынке.

В то же время запланированное на 3 июня принятие решения об ограничении минимальных цен на РСВ во избежание манипуляций принято не было из-за необходимости проведения консультаций с Антимонопольным комитетом Украины.