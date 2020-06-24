Нацбанк не видит оснований для отмены результатов конкурса на главу "Ощадбанка"

Национальный банк Украины (НБУ) не видит оснований для отмены результатов конкурса на должность председателя правления "Ощадбанка", в котором победил действующий глава "Пиреус Банка" Сергей Наумов, и ожидает пакет документов для согласования его кандидатуры.

Об этом первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила в ходе онлайн-презентации отчета о финансовой стабильности, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Ситуация с "Ощадбанком" еще раз подчеркнула инертность системы и ее способность создавать препятствия, но мы приветствуем тот факт, что конкурс состоялся. Чем меньше прозрачных и понятных решений, тем больше возникает пространства для разного рода манипуляций. Поэтому мы считаем, что конкурс состоялся и прошел все этапы. Мы как регулятор наблюдали за проведением этого конкурса", – сказала Рожкова.

По ее словам, НБУ считает попытки сорвать конкурс безосновательными и направленными на срыв имплементации системы корпоративного управления в банках.

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Как сообщалось, наблюдательный совет "Ощадбанка" 17 июня утвердил на должность главы правления банка Сергея Наумова. Наумов вступит на должность после прекращения полномочий действующего председателя правления Андрея Пышного и согласования кандидатуры Национальным банком.

Ранее близкий к Игорю Коломойскому депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский потребовал отменить результаты конкурса на должность главы правления "Ощадбанка".

Окружной административный суд Киева (ОАСК) открыл производство по иску близконо соратника Дубинского – депутата от "Слуги народа" Максима Бужанского, который обжаловал процедуру проведения конкурса на должность председателя "Ощадбанка", суд назначил подготовительное заседание по делу на 2 июля.

В свою очередь глава наблюдательного совета "Ощадбанка" Байба Апин заявила об отсутствии объективных причин для отмены.

Напомним, результаты первого конкурса на должность главы банка были отменены по "непредсказуемым внешним обстоятельствам", в нем побеждал действующий глава "Ощадбанка" Андрей Пышный. Позже Пышный отказался от участия в повторном конкурсе на должность руководителя финучреждения

Напомним, в начале августа 2019 года наблюдательный совет государственного "Ощадбанка" продлил полномочия председателя правления финучреждения Андрея Пышного еще на 5 лет.

Уже после этого Национальный банк заявил, что отклонил кандидатуры большинства членов наблюдательного совета государственного "Ощадбанка" и потребовал их замены, а решение о продлении контракта с Пышным было принято с нарушениями. Уволенные члены набсовета оспаривают свое увольнение в судах.