Пышный отказался участвовать в новом конкурсе на должность главы "Ощадбанка"
Действующий глава правления государственного "Ощадбанка" Андрей Пышный отказался от участия в повторном конкурсе на должность руководителя финучреждения.
Об этом Пышный сообщил в комментарии ZN.UA, передает БизнесЦензор.
"Да, я подтверждаю, что после отмены предыдущего отбора я принял решение больше в этом не участвовать и не подал документы на вновь объявленный конкурс. Надо двигаться дальше", – сказал Пышный.
По данным источников издания, в в Минфине уже определена пятерка финалистов конкурса на главу правления "Ощадбанка" – это Геннадий Хелемский, Галина Пахачук, Сергей Наумов, Антон Тютюн и Сергей Магдич.
Геннадий Хелемский сейчас занимает должность директора департамента структурированного торгового финансирования "Укргазбанка". Галина Пахачук – заместитель председателя правления "Приватбанка". Сергей Наумов сейчас возглавляет правление "Пиреус Банка". Антон Тютюн в данный момент является заместителем председателя правления в "Ощадбанке". Сергей Магдич – заместитель председателя правления банка ПУМБ.
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Как сообщалось, это уже второй конкурс на должность главы правления "Ощадбанка". Первый был объявлен в марте этого года, однако в начале мая отменен с формулировкой "в связи с внешними непредвиденными обстоятельствами".
Знакомые с ситуацией источники издания считают, что за "непредвиденными обстоятельствами" скрывалось желание дополнить список претендентов новыми людьми, а главное выбить из обоймы нынешнего главу "Ощадбанка" Андрея Пышного, который лидировал в предварительном отборе.
Напомним, в начале августа 2019 года наблюдательный совет государственного "Ощадбанка" продлил полномочия председателя правления финучреждения Андрея Пышного еще на 5 лет.
Уже после этого Национальный банк заявил, что отклонил кандидатуры большинства членов наблюдательного совета государственного "Ощадбанка" и потребовал их замены, а решение о продлении контракта с Пышным было принято с нарушениями. Уволенные члены набсовета оспаривают свое увольнение в судах.
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