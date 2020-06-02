Пышный отказался участвовать в новом конкурсе на должность главы "Ощадбанка"

Действующий глава правления государственного "Ощадбанка" Андрей Пышный отказался от участия в повторном конкурсе на должность руководителя финучреждения.

Об этом Пышный сообщил в комментарии ZN.UA, передает БизнесЦензор.

"Да, я подтверждаю, что после отмены предыдущего отбора я принял решение больше в этом не участвовать и не подал документы на вновь объявленный конкурс. Надо двигаться дальше", – сказал Пышный.

По данным источников издания, в в Минфине уже определена пятерка финалистов конкурса на главу правления "Ощадбанка" – это Геннадий Хелемский, Галина Пахачук, Сергей Наумов, Антон Тютюн и Сергей Магдич.

Геннадий Хелемский сейчас занимает должность директора департамента структурированного торгового финансирования "Укргазбанка". Галина Пахачук – заместитель председателя правления "Приватбанка". Сергей Наумов сейчас возглавляет правление "Пиреус Банка". Антон Тютюн в данный момент является заместителем председателя правления в "Ощадбанке". Сергей Магдич – заместитель председателя правления банка ПУМБ.

Читайте также: Кабмин уволил заместителя главы набсовета "Ощадбанка"

Как сообщалось, это уже второй конкурс на должность главы правления "Ощадбанка". Первый был объявлен в марте этого года, однако в начале мая отменен с формулировкой "в связи с внешними непредвиденными обстоятельствами".

Знакомые с ситуацией источники издания считают, что за "непредвиденными обстоятельствами" скрывалось желание дополнить список претендентов новыми людьми, а главное выбить из обоймы нынешнего главу "Ощадбанка" Андрея Пышного, который лидировал в предварительном отборе.

Напомним, в начале августа 2019 года наблюдательный совет государственного "Ощадбанка" продлил полномочия председателя правления финучреждения Андрея Пышного еще на 5 лет.

Уже после этого Национальный банк заявил, что отклонил кандидатуры большинства членов наблюдательного совета государственного "Ощадбанка" и потребовал их замены, а решение о продлении контракта с Пышным было принято с нарушениями. Уволенные члены набсовета оспаривают свое увольнение в судах.