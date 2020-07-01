Мининфраструктуры усилит проверки накладных при перевозке грузов автотранспортом

Кабинет министров поручил Министерству финансов совместно с Государственной фискальной службой, Министерством инфраструктуры и "Укртрансбезопасностью" с 1 июля по 30 сентября этого года обеспечить проведение усиленных мер проверки товарно-транспортных накладных по перевозке грузов автотранспортом (по месту осуществления деятельности грузоотправителя).

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает БизнесЦензор со ссылкой на сообщение Мининфраструктуры.

О результатах соответствующие ведомства и службы должны проинформировать Кабинет министров до 31 октября.

"Сохранение дорог от преждевременного разрушения грузовиками – не менее важная задача, чем их непосредственное строительство, которую поставил перед нами президент. Инспекторы "Укртрансбезопасности" работают круглосуточно, чтобы обеспечить действенный габаритно-весовой контроль. Сегодняшним решением правительство усиливает проверки товарно-транспортных накладных по перевозке грузов автотранспортом. Это позволит уменьшить системные нарушения весовых норм при перевозке грузов", – отметил Криклий.

Кроме этого, с целью проведения эффективного габаритно-весового контроля Министерству инфраструктуры совместно с "Укравтодором", "Укртрансбезопасностью" и Нацполицией поручено обеспечить установление дорожных знаков для ограничения движения чрезмерно загруженных транспортных средств на дорогах общего пользования государственного значения.

Кабинет министров должен быть проинформирован о перечне ключевых маршрутов движения чрезмерно загруженных транспортных средств с их прохождением через места проведения ГВК (с нанесением на интерактивную карту).