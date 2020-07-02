В Украине начали расти цены на молоко и молочное сырье, сообщает Ассоциация производителей молока.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Ассоциации производителей молока сообщает БизнесЦензор.

Средняя цена экстра сорта молока осталась без изменений - 10,1 грн/кг, высшего выросла на 13 коп., до 9,70 грн/кг, первого - на 17 коп., до 9,09 грн/кг. Средневзвешенная цена трех сортов добавила 10 коп. и составляет 9,63 грн/кг.

Отмечается, что в регионах колебание цен на экстра сорт остается без существенных изменений: западный - 9,50-9,80 грн/кг, восточный - 9,70-9,90 грн/кг, южный - 9,7-10,30 грн/кг, центральный - 10,0-10,15 грн/кг.

"В целом можно констатировать начало восходящего ценового тренда. Происходит это еще не по всей стране, более активно - в западных областях. Рост составляет около 10-20 коп. Характер роста цен в текущем году остается труднопрогнозируемым из-за непредсказуемости восстановления как мирового, так и внутреннего спроса . Впрочем, сезонный рост цен, как и в предыдущие годы будет иметь место, ведь дефицит сырья, который наблюдался в прошлом году, не просто никуда не делся, но продолжает расти и в нынешнем году", - отметили в профильной ассоциации.

По данным ассоциации, за 5 месяцев в Украине произведено на 3,6% меньше молока, чем в прошлом году. Потери отмечаются как в промышленном (-1,2%), так и в приусадебном секторах (4,7%).