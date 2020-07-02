Нацбанк изменил правила проведения выездных проверок

Национальный банк (НБУ) в рамках проведения выездных проверок объединяет проверки по вопросам финансового мониторинга, соблюдения требований валютного и санкционного законодательства, а также вводит единый стандарт проверок банков, небанковских финансовых учреждений (НФУ), а также лиц, охваченных надзорной деятельностью.

Такие нормы предусмотрены Положением о порядке организации и осуществления надзора в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора по вопросам реализации и мониторинга эффективности санкций, утвержденным постановлением правления НБУ №90 от 30 июня и вступившем в силу с 1 июля, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

В частности, предполагается, что Национальный банк будет осуществлять одну выездную проверку по всем вопросам, по результатам которой будет составляться одна справка.

В НБУ пояснили, что ранее осуществлялись две проверки, по результатам которых составлялись две отдельные справки.

Национальный банк также обнародовать годовой план выездных проверок, что должно позволить банкам и НФУ заблаговременно подготовиться к проверке.

Кроме того, НБУ будет информировать банки и НФУ о результатах проведения выездной проверки не позднее, чем за пять рабочих дней до коллегиальной встречи руководства банка/НФУ и Нацбанка для обсуждения выявленных нарушений и проблем и предоставления рекомендаций.

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При рассмотрении вопроса о применении мер воздействия НБУ будет приглашать представителей банка/НФУ для личной дачи объяснений или возражений. Они будут учитываться при принятии окончательного решения о применении меры воздействия.

При этом НБУ по предложению банковских ассоциаций увеличил срок рассмотрения банками/НФУ справки по результатам проверки и предоставления, при необходимости, объяснений или возражений с 7 до 10 рабочих дней.

Также предусмотрено, что в течение этого срока банк/НФУ сможет инициировать заключение письменного соглашения в случае признания результатов надзора в полном объеме. В письменном соглашении предусматривается, что банк возьмет на себя обязательство оплатить определенное денежное обязательство и предпринять меры по устранению или недопущению нарушений требований законодательства.