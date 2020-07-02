Комитет Гетманцева поддержал отставку главы Нацбанка Смолия

Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал президентский проект постановления об отставке главы Национального банка Украины (НБУ) Якова Смолия.

Об этом глава комитета, народный депутат Даниил Гетманцев ("Слуга народа") заявил после заседания, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Поддержали преимущественным большинством голосов. Я голосовал "за", – сказал Гетманцев.

По словам депутата, теперь проект постановления будет вынесен в зал, это может произойти уже в пятницу, 3 июля.

В свою очередь первый заместитель главы комитета Ярослав Железняк (фракция "Голос") уточнил, что "за" проголосовало 16 членов комитета, а против были представители "Голоса" и "Европейской солидарности".

"Мы так и не услышали, кто именно оказывал системное политическое давление. Поскольку на заседании не было главы НБУ, то будем об этом спрашивать в зале", – прокомментировал Железняк.

Гетманцев указал, что он для себя точно не решил, как будет голосовать за постановление.

"Я хочу все-таки задать вопрос в зале и услышать ответ, в чем выражалось политическое давление на него (Смолия, – ред.) и со стороны кого это политическое давление было. И каким образом оно было настолько жестким, что должностное лицо высшего уровня государства приняло решение об увольнении с должности", – отметил глава комитета.

Гетманцев добавил, что не будет комментировать слухи о кандидатурах на пост главы НБУ.

"Сегодня будут консультации, завтра будут. Я убежден, что завтра никого не будут выносить в зал", – сказал нардеп.

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Как сообщалось, 1 июля глава НБУЯков Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке по собственному желанию, назвав причиной такого решения систематическое политическое давление, осуществляемым на центробанк в течение длительного времени.

На фоне новостей об оставке Смолия Украина отменила сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд с возможностью выкупа на $750 млн еврооблигаций с погашением в 2021-2022 годах, сообщили в Министерстве финансов в четверг.

Ранее в июне Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять проект постановления авторства близкого к Игорю Коломойскому депутата Александра Дубинского ("Слуга народа") об оценке деятельности главы НБУ Якова Смолия, которое, в частности, предлагает "установить целесообразным создание временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования деятельности руководства НБУ и руководства Фонда гарантирования вкладов физлиц в 2014-2019 годах".

Ранее также президент Владимир Зеленский неоднократно обещал "дожать" банковскую систему.

"На техническом уровне мы дожмем банковскую систему Украины, несмотря на то, что она у нас очень, очень, очень независима. Мы ее дожмем, и банки будут несколько не очень осторожными, выдавая кредиты нашему населению. Потому что населению надо помогать, особенно сейчас, когда кризис не в Украине, а кризис в мире", – сказал Зеленский на пресс-конференции в мае.

Напомним, Верховная Рада назначила Якова Смолия на должность главы Национального банка в марте 2018 года.

Смолий с 11 мая 2017 года исполняет обязанности главы НБУ после подачи заявления об отставке Валерией Гонтаревой. До этого с апреля 2014 года Смолий был заместителем и первым заместителем главы НБУ.

В 2006 - 2014 годах Смолий занимал должность директора по вопросам банковского бизнеса общества "Престиж-групп", компании бывших партнеров по банку "Аваль". В 1994 - 2005 годах работал в банке "Аваль". Имеет научную степень кандидата экономических наук.