Бизнес должен нести ответственность за несоблюдение карантинных мер клиентами, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что заведения общественного питания, торговли и продуктовые рынки должны нести ответственность за несоблюдение карантинных мер.

Об этом со ссылкой на пресс-службу президента Украины сообщает БизнесЦензор.

"Люди устали и расслабились, но бизнесы, которые зарабатывают, должны нести ответственность, если не контролируют соблюдение мер безопасности и тем самым подвергают клиентов опасности заражения", – отметил Зеленский.

Зеленскому сообщили, что более 19 тыс. проверок на объектах торговли продовольственными и непродовольственными товарами, продуктовых рынках и в заведениях общественного питания с было проведено с 19 июня 2020 года.

По результатам этих проверок за три дня выявлено 2788 нарушений, за которые составлены протоколы и предписания.

Министр здравоохранения Максим Степанов доложил, что на Закарпатье и Волыни в медучреждениях начали готовить больше койко-мест в связи с ростом числа заболевших и заполнением больниц.

Как сообщал БизнесЦензор, в Украине за сутки по состоянию на 3 июля выявлено 876 новых случаев коронавируса, свидетельствую данные системы мониторинга распространения эпидемии СНБО Украины.

Как сообщалось, ранее министр здравоохранения Максим Степанов констатировал, что сейчас количество активных больных в Украине составляет 57 на 100 тыс. населения, что значительно превышает допустимую норму (16 на 100 тыс. населения) для въезда в ЕС без ограничений.

Резкий рост числа заболевших COVID-19 в Украине в последние дни перевел страну из "зеленой" в "красную" зону, в которой, согласно определениям правительства и Минздрава, показатель заболеваемости Covid-19 превышает 40 активных случаев на 100 тыс. населения.

Высокий уровень заболеваемости коронавирусом в Украине на протяжении недели не связан с увеличением количества ПЦР-тестирований, отметил министр здравоохранения Максим Степанов