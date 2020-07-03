Смолий: Моя отставка – это протест и предупреждение (обновлено)
Глава Национального банка Украины Яков Смолий предостерегает власти от давления на центробанк ради краткосрочных эффектов, которые могут иметь губительное влияние на экономическую стабильность в будущем.
Как передает БизнесЦензор, об этом Смолий заявил, выступая в Верховной Раде перед голосованием за свою отставку.
"Я принял трудное, но необходимое решение уйти в отставку, поскольку в течение длительного времени на Национальный банк Украины осуществляется систематический политическое давление. Давление с целью принятия решений, которые не являются экономически обоснованными, которые фокусируются на краткосрочных простых победах и могут дорого обойтись украинской экономике и украинцам в более длительной перспективе", – сказал Смолий.
По словам главы НБУ, на Национальный банк оказывается давление через суды, проплаченные митинги, информационные атаки, а также через "использование Совета НБУ для создания корпоративного конфликта внутри учреждения".
"Все это элементы одной цепи", – подчеркнул Смолий.
"Означает ли моя отставка, что независимость НБУ удалось сломать? Нет! Это – протест. Это – сигнал. Это – предупреждение. Это – красная линия. Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине", – подчеркнул глава НБУ.
В ответ на вопрос, кто оказывал давление на Национальный банк, Смолий ответил:
"На протяжении последнего года на совещаниях при участии народных депутатов, представителей Кабинета министров, премьер-министра, президента неоднократно в сторону НБУ звучали призывы залить экономику деньгами, отменить Базельские принципы регулирования банковской системы, установить курс, чтобы экспортерам было лучше, поставить инфляцию 11% и курс 30, потому что такие показатели заложены в госбюджет. Это все привело меня к такому решению".
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Как сообщалось, 1 июля глава НБУ Яков Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке по собственному желанию, назвав причиной такого решения систематическое политическое давление, осуществляемым на центробанк в течение длительного времени.
На фоне новостей об оставке Смолия Украина отменила сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд с возможностью выкупа на $750 млн еврооблигаций с погашением в 2021-2022 годах, сообщили в Министерстве финансов в четверг.
По данным СМИ, причиной отставки Смолия стал конфликт с президентом Владимиром Зеленским.
Ранее Зеленский неоднократно обещал "дожать" банковскую систему.
"На техническом уровне мы дожмем банковскую систему Украины, несмотря на то, что она у нас очень, очень, очень независима. Мы ее дожмем, и банки будут несколько не очень осторожными, выдавая кредиты нашему населению. Потому что населению надо помогать, особенно сейчас, когда кризис не в Украине, а кризис в мире", – сказал Зеленский на пресс-конференции в мае.
Ранее в июне Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять проект постановления авторства близкого к Игорю Коломойскому депутата Александра Дубинского ("Слуга народа") об оценке деятельности главы НБУ Якова Смолия, которое, в частности, предлагает "установить целесообразным создание временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования деятельности руководства НБУ и руководства Фонда гарантирования вкладов физлиц в 2014-2019 годах".
Напомним, Верховная Рада назначила Якова Смолия на должность главы Национального банка в марте 2018 года.
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Яків Смолій пояснює причини рішення про відставку.
Говорить про тиск, проплачені мітинги, "активістів" під домом.
Досить різкий у висловлюваннях.
https://www.facebook.com/officialsavchenko/?__tn__=kC-R&eid=ARB_LiHEdQ27AaZOxDZjuLsHdV2qRExWyjFqdUrVsJ9nkip9ZtTvgT5k7rbfp6iMGpAfpvNqWI5vdHF7&hc_ref=ARTtOqhmYUr6TD4sjkV2zc_Ahe2Dp4YF3MWPMwLoGsn4sdudXm4mGHFjNqTg63FiMQk&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARA9SgBQll5twerhGFk31Qi09OBh42FGQ340gPf4UfzvA6EyMBz9-uI9_oNcO9-e4oiCko8WdiDwS01mvyGqd2RwrE0C3fVmqLfZVj58a6BAOgqM-1O2lpMhUWUWd__Hwqj-RJihASNx3VXNRX5cUlVdOGZmgeNcZE6MrS7_dgddynvcDosao03AdLjSkDarUsVCAHUT-JYUR3J5lJRF2kbPs-**********************************************************-EAd_QmWWwsVSKTEaVD9Qq1FBRDXR5nuaMy0r1fJLvJQGFj6FkL1KAK1jU8qnPEgKj8VGMho Олександр Савченко
https://www.facebook.com/officialsavchenko/posts/2875983575989094?__xts__%5B0%5D=68.ARA9SgBQll5twerhGFk31Qi09OBh42FGQ340gPf4UfzvA6EyMBz9-uI9_oNcO9-e4oiCko8WdiDwS01mvyGqd2RwrE0C3fVmqLfZVj58a6BAOgqM-1O2lpMhUWUWd__Hwqj-RJihASNx3VXNRX5cUlVdOGZmgeNcZE6MrS7_dgddynvcDosao03AdLjSkDarUsVCAHUT-JYUR3J5lJRF2kbPs-**********************************************************-EAd_QmWWwsVSKTEaVD9Qq1FBRDXR5nuaMy0r1fJLvJQGFj6FkL1KAK1jU8qnPEgKj8VGMho&__tn__=-R Вчора о 12:00
https://youtu.be/NAnIX07D42g НОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ НБУ PRO&CONTRA
А населению предлагают держать деньги в гривнах и нести на депозиты и здесь тоже ни когда не знаешь или выграешь или в убытках , скорее в убытках, но даже убытки банков покроют из кармана народа- бюджета, а не виновных.
Потому и страна бедная.
Основные афёры 2008-9 и 2014-19 годов крутились вокруг Нацбанка. Махинации с курсом, рефинансированием и ОГВЗ. Путём нехитрых схем украдено сотни млрд.
И что самое интересное, всё это время и до сегодня Нацбанк по-сути контроллировался Порошенком.
Разве можно на святого человека такое говорить!...
https://fakeoff.org/backstage/smoliy-blokiroval-dostupnye-kredity-dlya-biznesa Смолий блокировал доступные кредиты для бизнеса
В іншому випадку підозри Порошенку були б висунуті юридично.
Ви звичайний кацапський брехун.
Время все раставит на свои места. Барыга так и останется в собачей будке.
Сейчас они переколбасят все банки, все наблюдательные советы, все судебные дела против Бени, как там?
Ифляция 11% и доллар 30 грн? И Зеля пёрднет и падение остановится?
Суки, *****, где моя спокойная старость?
Ну ладно, у зебильных депутатов бабло в валюте, им только плюс, но их дигиниратывные избиратели - у них тоже нет гривен????
Каждая сраная гривна в каждом сраном кармане ДЕШЕВЕЕТ !
Тупое, мерзкое дигиниративное стадо.
А.Палица.
Отакі покращення нам принесли зелен гівнюки. І, на жаль, це лише початок, і це результати лише одного року їх довбаного правління.