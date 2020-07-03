Смолий: Моя отставка – это протест и предупреждение (обновлено)

Глава Национального банка Украины Яков Смолий предостерегает власти от давления на центробанк ради краткосрочных эффектов, которые могут иметь губительное влияние на экономическую стабильность в будущем.

Как передает БизнесЦензор, об этом Смолий заявил, выступая в Верховной Раде перед голосованием за свою отставку.

"Я принял трудное, но необходимое решение уйти в отставку, поскольку в течение длительного времени на Национальный банк Украины осуществляется систематический политическое давление. Давление с целью принятия решений, которые не являются экономически обоснованными, которые фокусируются на краткосрочных простых победах и могут дорого обойтись украинской экономике и украинцам в более длительной перспективе", – сказал Смолий.

По словам главы НБУ, на Национальный банк оказывается давление через суды, проплаченные митинги, информационные атаки, а также через "использование Совета НБУ для создания корпоративного конфликта внутри учреждения".

"Все это элементы одной цепи", – подчеркнул Смолий.

"Означает ли моя отставка, что независимость НБУ удалось сломать? Нет! Это – протест. Это – сигнал. Это – предупреждение. Это – красная линия. Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине", – подчеркнул глава НБУ.

В ответ на вопрос, кто оказывал давление на Национальный банк, Смолий ответил:

"На протяжении последнего года на совещаниях при участии народных депутатов, представителей Кабинета министров, премьер-министра, президента неоднократно в сторону НБУ звучали призывы залить экономику деньгами, отменить Базельские принципы регулирования банковской системы, установить курс, чтобы экспортерам было лучше, поставить инфляцию 11% и курс 30, потому что такие показатели заложены в госбюджет. Это все привело меня к такому решению".

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Как сообщалось, 1 июля глава НБУ Яков Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке по собственному желанию, назвав причиной такого решения систематическое политическое давление, осуществляемым на центробанк в течение длительного времени.

На фоне новостей об оставке Смолия Украина отменила сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд с возможностью выкупа на $750 млн еврооблигаций с погашением в 2021-2022 годах, сообщили в Министерстве финансов в четверг.

По данным СМИ, причиной отставки Смолия стал конфликт с президентом Владимиром Зеленским.

Ранее Зеленский неоднократно обещал "дожать" банковскую систему.

"На техническом уровне мы дожмем банковскую систему Украины, несмотря на то, что она у нас очень, очень, очень независима. Мы ее дожмем, и банки будут несколько не очень осторожными, выдавая кредиты нашему населению. Потому что населению надо помогать, особенно сейчас, когда кризис не в Украине, а кризис в мире", – сказал Зеленский на пресс-конференции в мае.

Ранее в июне Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять проект постановления авторства близкого к Игорю Коломойскому депутата Александра Дубинского ("Слуга народа") об оценке деятельности главы НБУ Якова Смолия, которое, в частности, предлагает "установить целесообразным создание временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования деятельности руководства НБУ и руководства Фонда гарантирования вкладов физлиц в 2014-2019 годах".

Напомним, Верховная Рада назначила Якова Смолия на должность главы Национального банка в марте 2018 года.