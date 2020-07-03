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Смолий: Моя отставка – это протест и предупреждение (обновлено)

Смолий: Моя отставка – это протест и предупреждение (обновлено)

Глава Национального банка Украины Яков Смолий предостерегает власти от давления на центробанк ради краткосрочных эффектов, которые могут иметь губительное влияние на экономическую стабильность в будущем.

Как передает БизнесЦензор, об этом Смолий заявил, выступая в Верховной Раде перед голосованием за свою отставку.

"Я принял трудное, но необходимое решение уйти в отставку, поскольку в течение длительного времени на Национальный банк Украины осуществляется систематический политическое давление. Давление с целью принятия решений, которые не являются экономически обоснованными, которые фокусируются на краткосрочных простых победах и могут дорого обойтись украинской экономике и украинцам в более длительной перспективе", – сказал Смолий.

По словам главы НБУ, на Национальный банк оказывается давление через суды, проплаченные митинги, информационные атаки, а также через "использование Совета НБУ для создания корпоративного конфликта внутри учреждения".

"Все это элементы одной цепи", – подчеркнул Смолий.

"Означает ли моя отставка, что независимость НБУ удалось сломать? Нет! Это – протест. Это – сигнал. Это – предупреждение. Это – красная линия. Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине", – подчеркнул глава НБУ.

В ответ на вопрос, кто оказывал давление на Национальный банк, Смолий ответил:

"На протяжении последнего года на совещаниях при участии народных депутатов, представителей Кабинета министров, премьер-министра, президента неоднократно в сторону НБУ звучали призывы залить экономику деньгами, отменить Базельские принципы регулирования банковской системы, установить курс, чтобы экспортерам было лучше, поставить инфляцию 11% и курс 30, потому что такие показатели заложены в госбюджет. Это все привело меня к такому решению".

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Как сообщалось, 1 июля глава НБУ Яков Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке по собственному желанию, назвав причиной такого решения систематическое политическое давление, осуществляемым на центробанк в течение длительного времени.

На фоне новостей об оставке Смолия Украина отменила сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд с возможностью выкупа на $750 млн еврооблигаций с погашением в 2021-2022 годах, сообщили в Министерстве финансов в четверг.

По данным СМИ, причиной отставки Смолия стал конфликт с президентом Владимиром Зеленским.

Ранее Зеленский неоднократно обещал "дожать" банковскую систему.

"На техническом уровне мы дожмем банковскую систему Украины, несмотря на то, что она у нас очень, очень, очень независима. Мы ее дожмем, и банки будут несколько не очень осторожными, выдавая кредиты нашему населению. Потому что населению надо помогать, особенно сейчас, когда кризис не в Украине, а кризис в мире", – сказал Зеленский на пресс-конференции в мае.

Ранее в июне Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять проект постановления авторства близкого к Игорю Коломойскому депутата Александра Дубинского ("Слуга народа") об оценке деятельности главы НБУ Якова Смолия, которое, в частности, предлагает "установить целесообразным создание временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования деятельности руководства НБУ и руководства Фонда гарантирования вкладов физлиц в 2014-2019 годах".

Напомним, Верховная Рада назначила Якова Смолия на должность главы Национального банка в марте 2018 года.

Автор: 

ВР (2875) НБУ (9303) відставка (204) Смолій Яків (166)


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Топ коментарі
+17
молодець Смолій! не побоявся сказати правду
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03.07.2020 16:31
+11
Боже мой, какой ужас!
Сейчас они переколбасят все банки, все наблюдательные советы, все судебные дела против Бени, как там?
Ифляция 11% и доллар 30 грн? И Зеля пёрднет и падение остановится?
Суки, *****, где моя спокойная старость?
Ну ладно, у зебильных депутатов бабло в валюте, им только плюс, но их дигиниратывные избиратели - у них тоже нет гривен????
Каждая сраная гривна в каждом сраном кармане ДЕШЕВЕЕТ !
Тупое, мерзкое дигиниративное стадо.
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03.07.2020 16:56
+10
опять клятий Порох тобі в штани насрав
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03.07.2020 18:03
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Послы стран G7, представители МВФ услышали и это.

https://twitter.com/DemkivMykhaylo Mykhaylo Demkiv / Михайло Демків
https://twitter.com/DemkivMykhaylo @DemkivMykhaylo
https://twitter.com/DemkivMykhaylo/status/1279028061225324544 25 хв

Яків Смолій пояснює причини рішення про відставку.
Говорить про тиск, проплачені мітинги, "активістів" під домом.
Досить різкий у висловлюваннях.
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03.07.2020 15:52 Відповісти
Лекція екс директора **** та одного з засновників НБУ Олександра Савченка з оцінкою діяльності НБУ Смолія і рекомендаціями по корегуванню політики НБУ.
https://www.facebook.com/officialsavchenko/?__tn__=kC-R&eid=ARB_LiHEdQ27AaZOxDZjuLsHdV2qRExWyjFqdUrVsJ9nkip9ZtTvgT5k7rbfp6iMGpAfpvNqWI5vdHF7&hc_ref=ARTtOqhmYUr6TD4sjkV2zc_Ahe2Dp4YF3MWPMwLoGsn4sdudXm4mGHFjNqTg63FiMQk&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARA9SgBQll5twerhGFk31Qi09OBh42FGQ340gPf4UfzvA6EyMBz9-uI9_oNcO9-e4oiCko8WdiDwS01mvyGqd2RwrE0C3fVmqLfZVj58a6BAOgqM-1O2lpMhUWUWd__Hwqj-RJihASNx3VXNRX5cUlVdOGZmgeNcZE6MrS7_dgddynvcDosao03AdLjSkDarUsVCAHUT-JYUR3J5lJRF2kbPs-**********************************************************-EAd_QmWWwsVSKTEaVD9Qq1FBRDXR5nuaMy0r1fJLvJQGFj6FkL1KAK1jU8qnPEgKj8VGMho Олександр Савченко
https://www.facebook.com/officialsavchenko/posts/2875983575989094?__xts__%5B0%5D=68.ARA9SgBQll5twerhGFk31Qi09OBh42FGQ340gPf4UfzvA6EyMBz9-uI9_oNcO9-e4oiCko8WdiDwS01mvyGqd2RwrE0C3fVmqLfZVj58a6BAOgqM-1O2lpMhUWUWd__Hwqj-RJihASNx3VXNRX5cUlVdOGZmgeNcZE6MrS7_dgddynvcDosao03AdLjSkDarUsVCAHUT-JYUR3J5lJRF2kbPs-**********************************************************-EAd_QmWWwsVSKTEaVD9Qq1FBRDXR5nuaMy0r1fJLvJQGFj6FkL1KAK1jU8qnPEgKj8VGMho&__tn__=-R Вчора о 12:00
https://youtu.be/NAnIX07D42g НОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ НБУ PRO&CONTRA
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05.07.2020 15:49 Відповісти
Материальные блага выраженные в деньгах создаваемые населением переодически пропадают, как в 2008, 2014, а НБУ еще хочет незалежности, что бы манипулировать курсом и процентнй ставкой в зависимости от своей выгоды, как наперсточники ни когда не угадаете, только у наперсточника три наперстка, а тут вообще два, например когда курс держат в коридоре 24-28 ставка растет и кредиты раздают по 25% и из за этого они получаются как в твердой валюте,а когда курс падает то % ставка остается на одном уровне или снижается но кредит уже не раздают , а а берут банкиры и власть себе - взяли дорогие деньги у народа отдали дешевые взяли дешовые отдали дорогие , а если не хватит у государства эмиссией себе займут.
А населению предлагают держать деньги в гривнах и нести на депозиты и здесь тоже ни когда не знаешь или выграешь или в убытках , скорее в убытках, но даже убытки банков покроют из кармана народа- бюджета, а не виновных.
Потому и страна бедная.
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03.07.2020 16:30 Відповісти
+
Основные афёры 2008-9 и 2014-19 годов крутились вокруг Нацбанка. Махинации с курсом, рефинансированием и ОГВЗ. Путём нехитрых схем украдено сотни млрд.
И что самое интересное, всё это время и до сегодня Нацбанк по-сути контроллировался Порошенком.
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03.07.2020 17:50 Відповісти
опять клятий Порох тобі в штани насрав
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03.07.2020 18:03 Відповісти
, всё это время и до сегодня Нацбанк по-сути контроллировался Порошенком.

Разве можно на святого человека такое говорить!...
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04.07.2020 05:29 Відповісти
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04.07.2020 15:42 Відповісти
В общем - да.
https://fakeoff.org/backstage/smoliy-blokiroval-dostupnye-kredity-dlya-biznesa Смолий блокировал доступные кредиты для бизнеса
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04.07.2020 15:50 Відповісти
Смолій не давав мені стати мільонером другий раз в житті і я йому за це вдячний.
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04.07.2020 17:54 Відповісти
Де ваші докази? Іх немає і не існує в природі.
В іншому випадку підозри Порошенку були б висунуті юридично.
Ви звичайний кацапський брехун.
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04.07.2020 17:52 Відповісти
молодець Смолій! не побоявся сказати правду
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03.07.2020 16:31 Відповісти
молодець Смолій! не побоявся сказати правду

Время все раставит на свои места. Барыга так и останется в собачей будке.
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04.07.2020 05:31 Відповісти
Так розтавить . ВІн буде президентом ,а ви будете продовживати тявкати на нього за те що він сре в ваши штанці.
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04.07.2020 17:57 Відповісти
Тимоха "за". Есть смысл понять, за сколько
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03.07.2020 16:46 Відповісти
Боже мой, какой ужас!
Сейчас они переколбасят все банки, все наблюдательные советы, все судебные дела против Бени, как там?
Ифляция 11% и доллар 30 грн? И Зеля пёрднет и падение остановится?
Суки, *****, где моя спокойная старость?
Ну ладно, у зебильных депутатов бабло в валюте, им только плюс, но их дигиниратывные избиратели - у них тоже нет гривен????
Каждая сраная гривна в каждом сраном кармане ДЕШЕВЕЕТ !
Тупое, мерзкое дигиниративное стадо.
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03.07.2020 16:56 Відповісти
103 кримінальне провадження по-зЄлі оманському ..
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03.07.2020 17:04 Відповісти
Смолий: Моя отставка – это протест и предупреждение - Цензор.НЕТ 943
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03.07.2020 18:40 Відповісти
А після цього, як швидко всі ми станемо при Зелі МІЛІОНЕРАМИ, гривневими..., коли номінал банкноти, буде нижчим вартості паперу на якій вона надрукована.
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04.07.2020 11:07 Відповісти
Сам типаж Смолия завхоз тракторной бригады , ну не то пальто...
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04.07.2020 14:03 Відповісти
Заставь дурака Богу молиться он и лоб расшибет....Ну пока Зе еще лоб себе не расшиб но Смолия выгнал..
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04.07.2020 21:54 Відповісти
Осінь 2020: Ze End
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05.07.2020 01:45 Відповісти
НБУ ,банковська система,мiнiстерство фiнансiв на чолi з тою шльондрою займались заробiтчанством шляхом фiнансових спекуляцiй ,коли основна функцiя банкiв -це фiнансування економiки.Вiдома iстина-грошi-це кров економiки,тому ,це той рiдкiсний випадок,коли Зеленський був правий,коли змусив пiти у вiдставку Смолiя,але, всеж таки ,немаэ вiри Зеленському,тому що ,здаэться,що вiн прихвостень олiгархiв та латифундистiв.
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05.07.2020 08:54 Відповісти
Ото буде добре для України. Мінські нахрен, карбон на замок і чекаєм распада роиссії
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05.07.2020 09:39 Відповісти
Стабильность национальной валюты - это главный признак стабильной национальной экономики. Влиять на экономический рост с помощью инфляции и снижения ценности национальной валюты - это всё равно, что сигануть в пропасть и ждать, что организм от такого дерзкого решения выдавит из себя крылья. В современной экономической теории "благотворное" влияние инфляции сильно преувеличено. Динамика встречных курсов, когда рост внутренних цен снижает сравнительную стоимость национальной валюты (соответственно, стоимость национального продукта на мировых рынках), выгодна только тем субъектам экономической деятельности, которые занимаются спекуляциями, и особенно тем, кто подмял под своё влияние распределение товарно-денежных потоков (олигархат, бюрократия). Производителям, инвесторам, покупателям - при высокой инфляции и пикирующем валютном курсе, - отводится роль дойных коров... "Энергия" - http://maidanfire.blogspot.com/2018/03/blog-post.html
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05.07.2020 09:53 Відповісти
Без Смолия как без Кота и жизнь не та..
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05.07.2020 15:22 Відповісти
Нормальный глава нацбанка заявляет о планах уйти за три месяца заранее, а не через сорок минут после того, как МВФ дал согласие на долгожданный транш, рискуя этот транш сорвать.
А.Палица.
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05.07.2020 21:31 Відповісти
враховуючи оте неподобство, яке виклав дегенерат дубінський, можна тільки уявити наскільки тисли на пана Смолія всі інші бєніни посіпаки.. Єдине що 95 квартал вміє це паскудити на всіх рівнях. В цьому вони профі. На жаль, ЛИШЕ в цьому.
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05.07.2020 22:00 Відповісти
тут деякі шавочки тявкають на Смолія. Але я розкажу про свої власні спостереження. Вчора пройшлася містом (Дніпро), і просто ледь не розплакалась. Через один в середмісті стоять порожні магазини, то "оренда", то просто порожні і написано "магазин більше не працює" Так написано на колишньому магазині Брокард) ..Від вул. Фабра до вул.Січових стрільців (а це лише три квартали) я нарахувала 6 порожніх величезних приміщень лише по одному боці проспекту Яворницького, які або здаються в оренду, або продаються. І це лише за останній рік трапилось. На іншому боці проспекту така сама картина... І хтось мені буде казати про якісь покращення/сподівання/очікування?? Все що мало трапитись при цій владі - відбулось, дочекались. Висновки невтішні, занедбане місто в занедбаній країні. І місцева влада тут ні до чого. Підприємці закривають бізнес бо немає кому купляти товари. Пасаж стоїть порожній, зачиняється о 21-00, а раніше (навіть на початку війни) зачинявся о 22. Питаю, а чому графік змінено? Відповіли що людей немає зовсім, ні в день і тим більше ввечорі, і дуже дорого такий великий ТК тримати відкритим до ночі.
Отакі покращення нам принесли зелен гівнюки. І, на жаль, це лише початок, і це результати лише одного року їх довбаного правління.
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05.07.2020 22:20 Відповісти
пошел в жопу
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06.07.2020 09:56 Відповісти

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