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Рада отправила в отставку главу Национального банка

Рада отправила в отставку главу Национального банка

Верховная Рада уволила Якова Смолия с должности председателя Национального банка Украины (НБУ).

Как передает БизнесЦензор, за принятие внесенного президентом Владимиром Зеленским постановления №3772 проголосовали 286 депутатов.

За увольнение Смолия проголосовали фракции "Слуга народа", "Батькивщина", "Оппозиционный блок - За жизнь", группы "Доверие" и "За Будущее", против голосовали "Европейская солидарность" и "Голос".

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Как сообщалось, 1 июля глава НБУ Яков Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке по собственному желанию, назвав причиной такого решения систематическое политическое давление, осуществляемым на центробанк в течение длительного времени.

На фоне новостей об оставке Смолия Украина отменила сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд с возможностью выкупа на $750 млн еврооблигаций с погашением в 2021-2022 годах, сообщили в Министерстве финансов в четверг.

По данным СМИ, причиной отставки Смолия стал конфликт с президентом Владимиром Зеленским.

Ранее Зеленский неоднократно обещал "дожать" банковскую систему.

"На техническом уровне мы дожмем банковскую систему Украины, несмотря на то, что она у нас очень, очень, очень независима. Мы ее дожмем, и банки будут несколько не очень осторожными, выдавая кредиты нашему населению. Потому что населению надо помогать, особенно сейчас, когда кризис не в Украине, а кризис в мире", – сказал Зеленский на пресс-конференции в мае.

Ранее в июне Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять проект постановления авторства близкого к Игорю Коломойскому депутата Александра Дубинского ("Слуга народа") об оценке деятельности главы НБУ Якова Смолия, которое, в частности, предлагает "установить целесообразным создание временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования деятельности руководства НБУ и руководства Фонда гарантирования вкладов физлиц в 2014-2019 годах".

Напомним, Верховная Рада назначила Якова Смолия на должность главы Национального банка в марте 2018 года.

Автор: 

НБУ (9303) відставка (204) парламент (1953) Смолій Яків (166)


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ушел еще один со свынячей команды
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03.07.2020 16:43 Відповісти
Ура!
Счас тибе, дигинирату, напичатапют много грвен и ты станешь багатым!
Прыгай, дупло!
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03.07.2020 17:35 Відповісти
Єто чмо которое назівает себя пашка, не из Украины. Свиней касапских видно по их собачьему поведению!
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03.07.2020 17:54 Відповісти
Чия фізія буде на мільйонній банкноті???
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03.07.2020 17:19 Відповісти
путина
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03.07.2020 17:23 Відповісти
"мы дожмем банковскую систему Украины, она у нас очень независима" - ну да, уже год прошел, а Украина еще не превратилась в Венесуэлу. Непорядок, путин нервничает.
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03.07.2020 17:34 Відповісти
ЗРЯ.
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03.07.2020 18:26 Відповісти
Національний банк це чи не єдина структура, яка за нинішньої влади забезпечувала макрофінансову стабільність у державі. Промисловість падає надалі з осені, коронавірус підточує й без того слабку економіку. Країні як повітря потрібні інвестиції, які можуть надати на непоганих умовах тільки міжнародні фінансові організації. І в таких умовах влада і її сателіти приймає вкрай нерозумне рішення - відсторонення профессіоналів від керівництва НБУ! Ганьба новій "ширці" - СН, ОПЗЖ, Батьківщині та ін. Юля свого часу взяла у міжнародних фінансових організацій 26 млрд доларів США, а тепер вона разом з тими, хто готовий довести Україну до дефолту.
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03.07.2020 18:37 Відповісти

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