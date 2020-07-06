Украинцы увеличили покупки импортных подержанных автомобилей на 52%

В течении июня 2020 года украинскую прописку получили 29,2 тыс. подержанных легковых автомобилей. Таким образом, по сравнению с предыдущим годом июньские регистрации подержанных легковых авто, ввезенных из-за границы, выросли на 52%, сообщает "Укравтопром".

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укравтопрома" сообщает БизнесЦензор.

При этом в прошедшем месяце украинцы зарегистрировали 7,3 тыс. новых легковых автомобилей.

Всего за шесть месяцев с начала года на украинские номера перешли 139,4 тыс. легковых автомобилей бывших в эксплуатации.

В результате регистрации подержанных машин почти в 4 раза превысили продажи новых.

Маркой – лидером среди впервые регистрируемых в Украине легковых авто с пробегом остается Volkswagen. С января по июнь 2020 года украинцы поставили на учет 22727 импортированных фольксвагенов не первой свежести, что в 24 раза больше, чем новых автомобилей этой же марки.

На втором месте Ford с показателем 13639 подержанных авто. Первичные регистрации б/у-шных Ford в 14 раз превзошли результат новых.

Skoda заняла третье место – 10744 авто с пробегом (в 5 раз больше продаж новых Skoda).

Четвертой по популярности стала Renault, импортированный секонд-хенд этой марки выбрали 10053 украинца, в 1,6 раза больше, чем тех, кто выбрал новые Renault.

Замыкает пятерку лидеров первичного рынка легковых автомобилей с пробегом Nissan с результатом 8020 машин. Новых Nissan за тот же период было реализовано в 4,5 раза меньше.

Как сообщал БизнесЦензор, с января по июнь 2020 года украинцы приобрели и зарегистрировали 37,1 тыс. новых легковых автомобилей, что на 4% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.