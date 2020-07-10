Медиахолдинг Коломойского прокомментировал появление среди совладельцев жены Медведчука

Жена лидера фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь!", кума Путина Виктора Медведчука Оксана Марченко уже несколько лет владеет третью (33,33%) офшорной компании Bolvik Ventures Ltd, которая опосредованно владеет долями каналов группы "1+1 медиа".

Об этом говорится в заявлении группы "1+1 медиа", передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание Detector.media.

Cогласно заявлению, 8 июля "1 + 1 медиа" получила официальный ответ от своих участников на запрос об изменении структуры собственности в офшорной компании Bolvik Ventures LTD. Исходя из этого ответа, смена собственника произошла несколько лет назад и на сегодня контроллерами компании Bolvik Ventures LTD является Игорь Суркис (с долей 33,34%), вице-президент ФК "Динамо" Леонид Ашкенази (с долей 33,33%) и Оксана Марченко (с долей 33,33%).

Сама же компания Bolvik Ventures LTD косвенно владеет долями каналов "1+1" (24,65%), "1+1 International" (24,65%), ТЕТ (24,5%), "2+2" (24,5%) и "Бигуди" (24,5%).

Таким образом Игорь Суркис, Леонид Ашкенази и Оксана Марченко контролируют по 8,22% каналов "1+1" и "1+1 International" и по 8,17% каналов ТЕТ, "2+2" и "Бигуди".

Bolvik Ventures LTD нет в структуре собственности других двух каналов группы - "Плюсплюс" и УНИАН-ТВ.

Юристы "1+1 медиа" отправили дополнительный запрос в Bolvik Ventures LTD с целью получения оригиналов документов, подтверждающих вышеуказанные факты, сообщила пресс служба "1+1 медиа". Позднее компания отозвала заявление, поскольку сомневается в полученных данных и дополнительно проверяет их, в частности о годе соглашения и о размере долей.

"Мы обеспокоены тем, что не получили эту информацию от миноритарных владельцев сразу после указанных изменений или в течение следующих 10 лет. Кроме того, юристы Игоря Суркиса предоставляли неактуальную информацию на запросы "1+1 медиа", когда юристы холдинга готовили документы для ежегодного аудита и отчитывались перед Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания", – говорится в заявлении группы.

"1+1 медиа" также заявляет, что редакционная политика медиаресурсов группы остается без изменений, поскольку новым совладельцам принадлежит менее 10% акций и они не могут влиять на функционирование бизнеса и вмешиваться в редакционную политику.

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Как сообщалось, ранее глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук указал в своей имущественной декларации за 2019 год ряд компаний в собственности своей жены, на которые оформлены доли в активах, подконтрольных Игорю Коломойскому.

Эти офшорные компании традиционно связывали с семьей Суркисов, но оказалось, что Медведчук вместе с Коломойским также является совладельцем "Львовоблэнерго", "Прикарпатьеоблэнерго", "Запорожьеоблэнерго", завода "Днепроспецсталь", "Запорожского завода ферросплавов" и телеканала "1+1".

Ранее Медведчук подтверждал, что его жена, телеведущая Оксана Марченко, только формально владеет бизнесом, а управляет бизнесом он сам.