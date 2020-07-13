Нацбанк анонсировал массовую выдачу ипотечных кредитов в конце года

Национальный банк Украины в условиях коронакризиса ожидает массового запуска ипотеки в четвертом квартале этого года при условии сохранения макростабильности в стране.

Об этом заявила и.о. главы Нацбанка Екатерина Рожкова, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В четвертом квартале можно будет массово запускать ипотеку (...) Для самых качественных заемщиков 10% годовых получится экономическим путем, а не административным. Ипотека подтянет дополнительные смежные отрасли, которые тоже нуждаются в дополнительной подкредитовке", – рассказал Рожкова.

По словам Рожковой, НБУ работает с банками и над другими методами расширения кредитования, в том числе призывает банки снижать ставку по кредитам и депозитам в корпоративном секторе.

"В корпоративном секторе банки не очень охотно снижают ставку по кредитам, они пытаются сохранить свою маржу, хотя время высокой маржи уже в прошлом. Поэтому мы сейчас с ними работаем и уговариваем снижать ставки по депозитам. Уже есть банки – с иностранным капиталом и наши крупные государственные, которые их снизили", – разъяснила она.

Кроме того, регулятор попросил банки подготовить новые программы кредитования для бизнеса с учетом коронакризиса.

"Ставка должна быть ниже, а кредит – длиннее и условия мягче, чтобы помочь бизнесу восстановиться. Задача банка – не просто выдать кредит, а выдать так, чтобы бизнес эти деньги пустил в работу, остался здоровым и долг со временем, как полагается, вернул", – пояснила и.о. главы Нацбанка.

По ее словам, регулятор также уговаривает банки подготовить программы реструктуризации для заемщиков, у которых сейчас "кредитные каникулы".

"Сейчас лето, которое всегда было затишьем, но где-то с осени банки начнут потихонечку наращивать кредитные объемы", – добавила Рожкова.

Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский неоднократно обещал добиться снижения ставки по ипотечным кредитам до 10% годовых до сентября.