БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
4 617 11

Нацбанк анонсировал массовую выдачу ипотечных кредитов в конце года

Нацбанк анонсировал массовую выдачу ипотечных кредитов в конце года

Национальный банк Украины в условиях коронакризиса ожидает массового запуска ипотеки в четвертом квартале этого года при условии сохранения макростабильности в стране.

Об этом заявила и.о. главы Нацбанка Екатерина Рожкова, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В четвертом квартале можно будет массово запускать ипотеку (...) Для самых качественных заемщиков 10% годовых получится экономическим путем, а не административным. Ипотека подтянет дополнительные смежные отрасли, которые тоже нуждаются в дополнительной подкредитовке", – рассказал Рожкова.

По словам Рожковой, НБУ работает с банками и над другими методами расширения кредитования, в том числе призывает банки снижать ставку по кредитам и депозитам в корпоративном секторе.

"В корпоративном секторе банки не очень охотно снижают ставку по кредитам, они пытаются сохранить свою маржу, хотя время высокой маржи уже в прошлом. Поэтому мы сейчас с ними работаем и уговариваем снижать ставки по депозитам. Уже есть банки – с иностранным капиталом и наши крупные государственные, которые их снизили", – разъяснила она.

Кроме того, регулятор попросил банки подготовить новые программы кредитования для бизнеса с учетом коронакризиса.

Читайте также: "Ощадбанк" снизил ставки по ипотеке до 13,5% годовых

"Ставка должна быть ниже, а кредит – длиннее и условия мягче, чтобы помочь бизнесу восстановиться. Задача банка – не просто выдать кредит, а выдать так, чтобы бизнес эти деньги пустил в работу, остался здоровым и долг со временем, как полагается, вернул", – пояснила и.о. главы Нацбанка.

По ее словам, регулятор также уговаривает банки подготовить программы реструктуризации для заемщиков, у которых сейчас "кредитные каникулы".

"Сейчас лето, которое всегда было затишьем, но где-то с осени банки начнут потихонечку наращивать кредитные объемы", – добавила Рожкова.

Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский неоднократно обещал добиться снижения ставки по ипотечным кредитам до 10% годовых до сентября.

іпотека (373) НБУ (9514) Рожкова Катерина (268)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Якраз надрукують свіжу партію папірців з циферками?
показати весь коментар
13.07.2020 14:32 Відповісти
+3
Два ключевых слова - "анонсировал" и "ожидает массового запуска ипотеки в конце года". Источник: https://biz.censor.net.ua/n3207751. Вы, ребята только проголосуйте за Зе осенью на местных выборах и будет вам всем счастье. Как примитивно продолжают лошить граждан Украины. Янукович вводил доплаты, Юля выплачивала "Юлину тысячу", а ЗЕ просто обещает.
показати весь коментар
13.07.2020 15:50 Відповісти
+2
шмаркля снова поимел своих голо-сователей:
- ипотечный кредит в 9-10% даётся на ОДИН год, а потом - 15-20% годовых)
- огромное количество скрытых платежей, вплоть до оплаты страховки кредита, страховки здоровья занимателя, оплаты юриста, комиссионные и т.д. - за счет ЗАЕМЩИКА)) И суммы эти могут составлять до 5-10% от стоимости кредита.
- выплаты кредитов тоже по хитрому: сначала погашаются "проценты", и лишь потом - на усмотрение заемщика (если денег хватит!) основное тело ипотечного кредита))
Итог: ипотечное рабство, причем это хуже чем были раньше условия
показати весь коментар
13.07.2020 18:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Якраз надрукують свіжу партію папірців з циферками?
показати весь коментар
13.07.2020 14:32 Відповісти
шмаркля снова поимел своих голо-сователей:
- ипотечный кредит в 9-10% даётся на ОДИН год, а потом - 15-20% годовых)
- огромное количество скрытых платежей, вплоть до оплаты страховки кредита, страховки здоровья занимателя, оплаты юриста, комиссионные и т.д. - за счет ЗАЕМЩИКА)) И суммы эти могут составлять до 5-10% от стоимости кредита.
- выплаты кредитов тоже по хитрому: сначала погашаются "проценты", и лишь потом - на усмотрение заемщика (если денег хватит!) основное тело ипотечного кредита))
Итог: ипотечное рабство, причем это хуже чем были раньше условия
показати весь коментар
13.07.2020 18:43 Відповісти
Спасибо, предпочитаю взять рассрочку от застройщика, это в любом случае выгоднее будет.
показати весь коментар
13.07.2020 15:43 Відповісти
Два ключевых слова - "анонсировал" и "ожидает массового запуска ипотеки в конце года". Источник: https://biz.censor.net.ua/n3207751. Вы, ребята только проголосуйте за Зе осенью на местных выборах и будет вам всем счастье. Как примитивно продолжают лошить граждан Украины. Янукович вводил доплаты, Юля выплачивала "Юлину тысячу", а ЗЕ просто обещает.
показати весь коментар
13.07.2020 15:50 Відповісти
Чем отдавать будут иподтёчники?
показати весь коментар
13.07.2020 18:07 Відповісти
Почками и прочим лишним ливером.
показати весь коментар
13.07.2020 18:42 Відповісти
Угу..Теперь понятно название-"молодежные кредиты".Старый ливер не принимают.
показати весь коментар
14.07.2020 02:26 Відповісти
Добре, якщо на кінець року не буде імпотеки банківської системи.
показати весь коментар
13.07.2020 20:23 Відповісти
А кому нужна эта ипотека? Понятно что в Киеве и ещё парочке больших городов она и нужна. А в целом население страны неуклонно уменьшается, растет миграция населения за границу, причем многие уезжают на ПМЖ. При таком раскладе растет количество свободного жилья на вторичном рынке, по цене в несколько раз ниже нового.
показати весь коментар
14.07.2020 08:25 Відповісти
Это неминуемо приведет к активизации рынка недвижимости и, как следствие, к росту цен. И в этот момент вяликий припи...дент вдруг ни с того , ни с сего продает свой дом и сваливает на сьемную квартиру. Он не ждет роста цен????
показати весь коментар
14.07.2020 08:47 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 