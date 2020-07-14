Карантин в Киеве могут продлить, – главсанврач

Адаптивный карантин в Киеве, который по решению Кабмина будет действовать до 31 июля, возможно, продлят еще на неопределенный срок, рассказал глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

Об этом со ссылкой на Сегодня сообщает БизнесЦензор.

По его мнению, карантин будет продлен до тех пор, пока не снизится тенденция к высокому росту заболеваемости.

"На данный момент в Киеве стабильно высокие показатели по заболеваемости. И ни о каких послаблениях карантина говорить пока не приходиться. На какой срок будет продлен адаптивный карантин после 31 июля, зависит от уровня заболеваемости. Те цифры, которые мы видим и анализируем сегодня – не радуют. При таких показателях в адаптивном карантине мы будем находиться ближайшие полтора года", – рассказывает Рубан.

При этом он отмечает, что бизнес, как и раньше, будет работать.

"Мы сейчас зашли в этап адаптивного карантина, как это происходит во всем мире. Нам необходимо разработать порядок для деятельности каждого бизнеса. И усилить наблюдение за группами риска – это люди старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями, чтобы уберечь их от инфекции. Плюс продолжение масочного режима, дезинфекции рук и соблюдение безопасной дистанции", – сказал Рубан.

Как писал БизнесЦензор, семь областей Украины не соответствуют показателям для смягчения карантинных ограничений, сообщает Министерство здравоохранения. В Украине за сутки по состоянию на утро 14 июля зафиксировано 638 новых случаев коронавируса.