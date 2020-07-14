Отель Ярославского Kharkiv Palace Hotel 5* готовится к открытию казино. ФОТО

В группе DCH Александра Ярославского готовятся к открытию казино в принадлежащем бизнесмену Kharkiv Palace Hotel 5*. Это первый luxury-отель в Харькове, который был построен Ярославским в рамках подготовки города к Евро-2012. Его наличие в городе было требованием УЕФА. Только в этом случае Харьков получал право принять матчи турнира, поскольку УЕФА были необходимы условия для размещения региональной штаб-квартиры.

Объем инвестиций в строительство Kharkiv Palace Hotel 5* составил $126 млн, что позволило создать архитектурную достопримечательность за счет использования высококлассных материалов и передовых дизайнерских решений. Зал, предназначенный для работы казино, признан специалистами одним из лучших в Европе.

"Мы больше 8 лет ждали сегодняшнего дня. Очень обидно видеть, что в отеле есть важная для гостей возможность проведения досуга и ею нельзя воспользоваться. Многие иностранные постояльцы спрашивали нас – почему так? Как может быть, что в пятизвездочном отеле есть такой прекрасный зал для казино, а самого казино нет? И нам сложно было что-то ответить… Поэтому мы всегда последовательно отстаивали идею социально-ответственной легализации казино и имели на руках четкую дорожную карту, как быстро организовать работу по этому направлению", – рассказал генеральний менеджер отеля Атис Захаранс.

В DCH cообщают, что уже имеют договоренность с профильным оператором, имеющим международный опыт, и рассчитают, что казино в Kharkiv Palace Hotel 5* заработает в самые сжатые сроки.

Ранее, 15 мая 2009 года был принят закон "О запрете игорного бизнеса в Украине".

В преддверии Евро-2012 предпринимались попытки легализировать работу казино в пятизвездочных отелях, но процесс не был завершен.

14 июля 2020 года Верховная Рада Украины поддержала законопроект №2285-д "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр". "За" проголосовали 248 народных депутатов.

Kharkiv Palace Hotel 5* удостоен многих отраслевых наград – как национальных, так и международных. Среди них – премия International Hospitality Awards в категориях Best Business Hotel 5* 2019, 2018, Best MICE Hotel 2019, 2018, сертификация China Outbound Tourism Quality Service Certification и другие. Здесь базируется региональный офис Европейского банка реконструкции и развития, останавливаются главы государств и высокопоставленные дипломаты, проводятся масштабные деловые и светские мероприятия. Отель по праву считается одним из наиболее престижных центров культурной жизни Харькова и Украины.

Александр Ярославский входит в топ-10 украинских бизнесменов согласно рейтингу Forbes-2020. Инвестиционный портфель принадлежащей ему группы DCH включает активы таких секторов, как финансы, промышленность, транспорт, девелопмент и др. Инвестировал более $1 млрд. в развитие экономики Харьковщины. В период подготовки Харькова к Евро-2012 был генеральным инвестором и координатором этого процесса. За счет $300 млн. инвестиций и организационных усилий Александра Ярославского в Харькове были построены современные аэропорт и стадион, первый luxury-отель, другие объекты сопутствующей инфраструктуры.