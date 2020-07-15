КС начнет рассмотрение обращения Тимошенко и Дубинского об отмене "антиКоломойского" закона

Конституционный суд Украины в четверг, 16 июля, начнет рассмотрение дела по обращению 64 депутатов о конституционности закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования механизмов регулирования банковской деятельности" (так называемый, "антиКоломойский" закон).

Как сообщает пресс-служба КСУ, открытая часть заседания пройдет в форме письменного производства, передает БизнесЦензор.

"Авторы представления считают, что оспариваемыми положениями указанных законодательных актов Национальному банку, Фонду гарантирования вкладов физических лиц и связанным с ними государственным учреждениям предоставлены преимущества по обжалованию их распорядительных актов перед другими участниками судебного процесса", – отмечается в сообщении.

Кроме того, по мнению народных депутатов, изменениями, внесенными законом, нивелирован принцип верховенства права, основы состязательности и равенства участников судебного процесса и таким образом нарушено право на справедливый суд и эффективную судебную защиту истцов по делам относительно обжалования указанных распорядительных актов.

Как сообщалось, 11 июня Конституционный суд получил конституционное представление 64 народных депутатов для отмены так называемого "антиКоломойского" закона, принятого Верховной Радой для получения финансирования МВФ.

Инициаторами представления стали народные депутаты от "Батькивщины" Юлия Тимошенко и Сергей Власенко. Представление подписали нардепы от "Батькивщины", депутатской группы "За будущее" и народные депутаты, которых связывают с Коломойским: Александр Дубинский, Игорь Палица и Андрей Поляков.

Президент Владимир Зеленский 21 мая подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" №590-IX (так называемый "антиКоломойский" закон).

После этого в ночь на 10 июня совет директоров Международного валютного фонда утвердил новую 18-месячную программу stand by для Украины на SDR3,6 млрд (около $5 млрд или 179% от квоты) с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша. МВФ также обнародовал обязательства Украины по новой кредитной программе.