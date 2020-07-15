Нацбанк вернул еще 1,1 миллиарда выданного обанкротившимся банкам рефинансирования

Национальный банк Украины (НБУ) в первом полугодии 2020 года получил в качестве погашения задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков 1,1 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба НБУ, больше всего средств получено от реализации заложенных банками имущественных прав по кредитным договорам (606,4 млн грн) и объектов недвижимого имущества (161,5 млн грн), передает БизнесЦензор.

Также частично задолженность была погашена за счет обращение Нацбанком взыскания на недвижимое имущество путем приобретения его в собственность на общую сумму 99,7 млн грн, реализации в пределах исполнительного производства заложенной недвижимости поручителей неплатежеспособных банков на общую сумму 48,8 млн грн.

Еще 161,9 млн грн поступило от погашения задолженности по заложенным в НБУ кредитным договорам. За счет других источников погашение задолженности составило 19,4 млн грн.

В частности, за самую высокую цену – 60,7 млн грн – в 2020 году был продан объект недвижимого имущества, переданный в залог Национальному банку ПАО "ВиЭйБи Банк".

Согласно сообщению, в течение первого полугодия Нацбанк согласовал условия продажи заложенных имущественных прав по кредитным договорам с совокупной начальной ценой реализации 31,17 млрд грн и объектов недвижимого имущества с совокупной начальной ценой 1,45 млрд грн.

В НБУ напоминают, что с 2014 года регулятор инициировал 117 судебных исков с целью возвращения неплатежеспособными банками задолженности по кредитным договорам за счет активов имущественных и финансовых поручителей. Все судебные решения по этим делам, вступившие в законную силу, приняты в пользу Национального банка. Сейчас принимаются меры по их принудительному исполнению.

На рассмотрении в судах находится еще 32 дела, а также 10 дел о банкротстве имущественных поручителей.

Как сообщалось, Национальный банк в 2019 году получил в качестве погашения задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков 3,6 млрд грн, что на 960 млн грн больше, чем в 2018 году.

Больше всего средств было получено от реализации заложенных неплатежеспособными банками имущественных прав по кредитным договорам – 1,73 млрд грн и объектов недвижимого имущества – 297,8 млн грн.