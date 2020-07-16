Крупнейший порт Украины увеличил перевалку грузов за полгода на 34%

Морской торговый порт "Пивденный" (ранее – "Южный"), крупнейший по объему перевалки морской порт Украины, в январе-июне 2020 года увеличил перевалку грузов на 33,53% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 31,23 млн тонн.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные ГП "Администрация морских портов Украины", передает БизнесЦензор.

Как сообщается, за шесть месяцев порт увеличил перевалку экспортных грузов на 31,8% – до 23,282 млн тонн, импортных – на 38,6%, до 4,197 млн тонн, транзитных – на 31,6%, до 3,543 млн тонн. Каботажных грузов перевалено 212,7 тыс. тонн (в январе-июне 2019 года – 7,97 тыс. тонн).

По номенклатуре грузов порт нарастил перевалку наливных грузов на 31,7% к январю-июню-2019 – до 2,964 млн тонн, сухих сыпучих – на 38,1%, до 25,91 млн тонн, а также сократил перевалку тарно-штучных на 0,86% – до 2,36 млн тонн.

Перевалка контейнеров за указанный период составила 125,1 тыс. TEU (+ 23,38%).

Порт "Пивденный" основан в 1978 году. Расположен на берегу Аджалыкского лимана и является самым глубоководным в Украине. Общая протяженность причалов – около 2,6 км.

Госпредприятие "Южный морской торговый порт" в указанном порту располагает двумя собственными перегрузочными комплексами.

В акватории порта также работают морские терминалы разных форм собственности: Одесский припортовый завод, группа терминалов "Трансинвестсервис" (ТИС), специализированный перегрузочный комплекс зерновых грузов ООО "Бориваж", комплекс по перегрузке и переработке тропических масел ООО "Дельта Вилмар СНГ", комплексы по перевалке растительного масла "Рисоил Юг", "Олсидз Блэк Си"; зерновой комплекс "Сисайд-Украина", комплекс по перевалке нефтепродуктов "Терминал Стивидоринг и К" и нефтетерминал ПАО "Укртранснафта".