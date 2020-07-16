Беларусь закупит еще одну партию азербайджанской нефти с доставкой через Украину

Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR планирует в конце июля отправить в Беларусь очередную партию азербайджанской нефти.

Об этом сообщил заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы планируем ориентировочно 30-31 июля отправить в Беларусь партию нефти из грузинского порта Супса", – представитель азербайджанской компании.

Он сообщил, что объем данной партии составит около 650 тыс. баррелей.

В свою очередь, в концерне "Белнефтехим" подтвердили, что ожидают прибытия очередного танкера с нефтью из Азербайджана в украинский порт "Южный" 3-5 августа.

"Это идет в план августовских поставок. Танкер с Azeri Light – погрузка и выход из Супсы 31 июля или 1 августа. Прибытие в порт Южный – 3-5 августа. Объем 85 тыс. тонн", – уточнил пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

Как сообщалось, Socar Trading (дочерняя структура SOCAR) начиная с марта поставила беларускому концерну "Белнефтехим" пять партий нефти общим объемом около 420 тыс. тонн через порт Одессы и нефтепровод "Одесса-Броды" на Мозырский НПЗ.

Из них три партии общим объемом около 250 тыс. тонн были отправлены в марте и одна партия объемом 85 тыс. тонн – в апреле. В июне SOCAR также поставила для Мозырского НПЗ партию азербайджанской нефти объемом 85 тыс. тонн из Супсы.

По данным "Белнефтехима", SOCAR может поставить в Беларусь в 2020 году до 1 млн тонн нефти.

Поставки нефти из Азербайджана в Беларусь через Одесса-Броды осуществлялись в 2011 году. Контракт предусматривал 4 млн тонн, однако фактический объем отгрузок составил около 900 тыс. тонн.

Поставки нефти в Беларусь на южном направлении через Украину были возобновлены из-за отсутствия импорта от крупных российских компаний из-за разногласий в цене.