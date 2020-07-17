БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
В Украине заработал новый реестр строительной деятельности (обновлено)

В Украине заработал новый Реестр строительной деятельности и Публичный портал системы для доступа к информации реестра в реальном времени.

Как сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, это первый этап внедрения Единой государственной электронной системы в рамках реформирования отрасли градостроительства, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Реестр Госархстройинспекции в течение многих лет всегда был местом коррупционных злоупотреблений. В отличие от него, новый строительный Реестр находится исключительно в собственности государства. Так мы сможем предотвратить несанкционированный доступ к нему, внесение некорректных данных и возникновение коррупционных схем", – отметил Федоров.

В Минцифры уточнили, что новый Реестр защищен и хранится на национальном провайдере облачных сервисов и центров обработки данных De Novo. Каждый объект будет вноситься в Реестр с уникальным идентификатором, что позволит привязать к объекту все разрешительные документы, градостроительную и проектную документацию, сведения об участниках строительства, фото и другую информацию.

Читайте также: Зеленский хочет увеличить объемы строительства дорог 2 раза

Среди преимуществ нового реестра в министерстве отмечают возможность получения данных о правах собственности и земле благодаря электронному взаимодействию между реестрами.

Также реестр автоматически не даст зарегистрировать объект, который не соответствует законодательным критериям. При этом предусмотрена возможность наносить положение объектов на карту и удобное их отображение по типам. Кроме того, в нем интегрированы справочники и реестры, такие как перечень аттестованных лиц, объектов культурного наследия и опасных объектов.

При этом все документы с самого начала и до ввода в эксплуатацию создаются и обнаруживаются по QR-коду сразу в Реестре.

В свою очередь Публичный портал государственной электронной системы в сфере строительства будет предоставлять открытый доступ к сведениям нового Реестра строительной деятельности, а также актуальную статистику предоставленных услуг в реальном времени. Застройщики могут получить онлайн-консультации через чат бот и калькулятор для определения класса последствий зданий.

Работники строительной сферы получат доступ к новому Реестру через персональные электронные кабинеты. Доступ заказчиков к результатам админуслуг, предоставляемых с помощью электронной системы, впоследствии будет осуществляться через электронный кабинет пользователя на портале "Дия".

"Новый Реестр, электронный кабинет и Публичный портал – компоненты единой государственной электронной системы. В целом Единая система – ключевой элемент реформы градостроительства. Ее внедрение будет иметь значительное антикоррупционное влияние, поскольку позволит устранить человеческий фактор в предоставлении услуг гражданам и бизнесу", – подчеркивают в Минцифры.

нерухомість (570) реєстр (577) будівництво (2262) Мінцифри (851) ДАБІ (86)
Правила форума Рада форумчан
Украине нужно создать Big Date всей страны! Чтобы можно было посмотреть все, что строится, все работы, все заводы, все шахты, все вообщем, что есть в стране и чтобы в режиме реального времени можно было смотреть все показатели всего и по балансу и по всем вообщем показателям. И нужно ИИ создать, чтобы он перенаправлял ресурсы и вообщем управлял всем в стране, куда вливал, где не хватает, куда меньше давал, если там профицит и т.д. Сильно отстает Украина в этом плане от других стран!
показати весь коментар
17.07.2020 14:55 Відповісти
А зачем? Если при смене власти можно как минимум наставить зеленых заборов.
А дальше, если власть будет не опытной, можно успеть построить. А если опытная, то будет неплохая стартовая позиция, чтобы договориться.
показати весь коментар
17.07.2020 17:15 Відповісти
дурак на дураке...
а известно ли вам, шо кроме жилья есть комерческое и промышленное строительство?
и что если на стадии получения разрешения конкуры будут знать, шо вы там задумали строить, то стройку во многих случаях можно и не начинать?
и конкуренты не всегда бывают только внутри страны... создание сего реестра жутко спонсируетцо из-за рубежа....
показати весь коментар
18.07.2020 19:31 Відповісти
Я так понимаю это вместо прежнего ГАСИ (он же ДАБI). Если это так, то это очень даже хорошая новость.
показати весь коментар
17.07.2020 15:19 Відповісти
вы ничего не понимаете.
показати весь коментар
18.07.2020 19:23 Відповісти
Слугам народу - подяка!
показати весь коментар
18.07.2020 09:22 Відповісти
Да пофиг на эти реестры! В Украине вообще нельзя покупать квартиры!
Более 300 000 человек по стране остались без денег и жилья и всем на это похрен!
показати весь коментар
18.07.2020 13:36 Відповісти
до спини той реєстр.
корупція якраз на шляху до потрапляння в той реєстр. ніфіга там не змінилось по суті...
показати весь коментар
18.07.2020 19:33 Відповісти
единственная причина всех реформ и усовершенствований зеленой власти - это непреходящее желание спи*дить как можно больше денег
показати весь коментар
19.07.2020 23:27 Відповісти

