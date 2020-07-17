В Украине заработал новый реестр строительной деятельности (обновлено)

В Украине заработал новый Реестр строительной деятельности и Публичный портал системы для доступа к информации реестра в реальном времени.

Как сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, это первый этап внедрения Единой государственной электронной системы в рамках реформирования отрасли градостроительства, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Реестр Госархстройинспекции в течение многих лет всегда был местом коррупционных злоупотреблений. В отличие от него, новый строительный Реестр находится исключительно в собственности государства. Так мы сможем предотвратить несанкционированный доступ к нему, внесение некорректных данных и возникновение коррупционных схем", – отметил Федоров.

В Минцифры уточнили, что новый Реестр защищен и хранится на национальном провайдере облачных сервисов и центров обработки данных De Novo. Каждый объект будет вноситься в Реестр с уникальным идентификатором, что позволит привязать к объекту все разрешительные документы, градостроительную и проектную документацию, сведения об участниках строительства, фото и другую информацию.

Среди преимуществ нового реестра в министерстве отмечают возможность получения данных о правах собственности и земле благодаря электронному взаимодействию между реестрами.

Также реестр автоматически не даст зарегистрировать объект, который не соответствует законодательным критериям. При этом предусмотрена возможность наносить положение объектов на карту и удобное их отображение по типам. Кроме того, в нем интегрированы справочники и реестры, такие как перечень аттестованных лиц, объектов культурного наследия и опасных объектов.

При этом все документы с самого начала и до ввода в эксплуатацию создаются и обнаруживаются по QR-коду сразу в Реестре.

В свою очередь Публичный портал государственной электронной системы в сфере строительства будет предоставлять открытый доступ к сведениям нового Реестра строительной деятельности, а также актуальную статистику предоставленных услуг в реальном времени. Застройщики могут получить онлайн-консультации через чат бот и калькулятор для определения класса последствий зданий.

Работники строительной сферы получат доступ к новому Реестру через персональные электронные кабинеты. Доступ заказчиков к результатам админуслуг, предоставляемых с помощью электронной системы, впоследствии будет осуществляться через электронный кабинет пользователя на портале "Дия".

"Новый Реестр, электронный кабинет и Публичный портал – компоненты единой государственной электронной системы. В целом Единая система – ключевой элемент реформы градостроительства. Ее внедрение будет иметь значительное антикоррупционное влияние, поскольку позволит устранить человеческий фактор в предоставлении услуг гражданам и бизнесу", – подчеркивают в Минцифры.