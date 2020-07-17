Цены на арбузы в Украине выросли за год на треть

Цена на арбуз в Украине по состоянию на средину июля на треть выше, чем годом ранее в аналогичный период, сообщила директор по развитию Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) Катерина Зверева.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"В Украине цена на арбуз на треть выше, чем годом ранее в аналогичный период. Цены на арбузы на рынке Украины начали резко снижаться, однако эта продукция сегодня все еще обходится потребителям существенно дороже, чем в середине июля 2019 года", - сказала Зверева.

По словам Зверевой, это во многом связано с неблагоприятными погодными условиями этого года - начало сезона раннего арбуза затянулось, а насаждения средних и поздних сортов в южных регионах Украины пострадали от града.

"Производители были вынуждены пересевать средние и поздние сорта арбузов. При этом за предыдущую неделю украинские фермеры снизили цену на полосатую ягоду в среднем на 42%", - сказала эксперт.

Директор по развитию УПОА отметила, что под давлением сезонного увеличения предложения производители вынуждены снижать цены, хотя спрос как на внутреннем рынке, так и со стороны экспортеров на арбуз остается довольно сдержанным.

"В сложившейся ситуации производители уже сегодня готовы вести отгрузки арбуза по цене 3-5 грн за кг (оптовые цены). Несмотря на довольно резкое удешевление, сегодня цена на арбузы в Украине в среднем все еще на 31% выше, чем за аналогичный период прошлого года. По мнению операторов рынка, вести продажи по таким ценам фермерам удается за счет довольно заметного снижения производства арбуза в стране", - пояснила Зверева.