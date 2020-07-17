Китай разрешил поставки голубики и черники из Украины
Китай официально открыл свой рынок для украинского экспорта замороженной голубики и черники.
Об этом говорится в сообщении Госпродпотребслужбы, передает БизнесЦензор.
Как сообщается, уже зарегистрировано 10 украинских компаний-производителей замороженной голубики и черники - с перечнем можно ознакомиться в рубрике "Текущее состояние доступа на рынки".
Ранее Китай утвердил перечень украинских мощностей производителей рапсового шрота для экспорта на китайский рынок.
