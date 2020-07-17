БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Китай разрешил поставки голубики и черники из Украины

Китай разрешил поставки голубики и черники из Украины

Китай официально открыл свой рынок для украинского экспорта замороженной голубики и черники.

Об этом говорится в сообщении Госпродпотребслужбы, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, уже зарегистрировано 10 украинских компаний-производителей замороженной голубики и черники - с перечнем можно ознакомиться в рубрике "Текущее состояние доступа на рынки".

Ранее Китай утвердил перечень украинских мощностей производителей рапсового шрота для экспорта на китайский рынок.

Китай (2207) експорт (3943) ягоди (50)
