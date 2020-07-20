Крупнейшая сеть АЗС повысила цены на автогаз

В период с 17 по 20 июля ряд крупных сетей АЗС повысили цены на автогаз.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности, консолидированная сеть "Привата", владеющая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены в среднем на 6-7 копеек за литр – до 10,92-10,98 грн/л. Самый большой рост цен в этой сети зафиксирован в Николаевской области, где группа увеличила цены на 30 коп. – с 11,35 до 11,65 грн/л. В остальных регионах этот вид топлива подорожал на 10-20 коп./л.

В сети Shell автогаз подорожал на 12 копеек – до 11,99 грн/л.

Сети АЗК Motto и Prime и повысили цены в среднем на 5-10 коп./л.

По данным "А-95", средняя цена автогаза 20 июля выросла на 2 копейки – до 11,58 грн/л.

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Как сообщалось, розничные цены на автогаз стали расти в начале мая из-за резкого повышения спроса. Всего же с начала мая по 20 июля средняя розничная цена газа выросла на 40% (на 3,3 грн/л) – с 8,22 до 11,52 грн/л.

В то же время по данным "Консалтинговой группы А-95", на прошлой неделе, с 13 по 17 июля, оптовая цена СУГ на условиях самовывоза с газонаполнительных станций (ГНС) снизилась на 440 грн – до 18 240 грн за тонну. При этом ресурс на торгах государственной "Укргаздобычи" за неделю подешевел на 7,2% – до 17 270 грн/т. По словам участников рынка, на этой неделе также ожидается продолжение падения оптовых цен на СУГ, хотя август прогнозируется дефицитным.