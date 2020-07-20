Глава Нацбанка планирует пересмотреть эффективность кредитных каникул

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко планирует пересмотреть эффективность кредитных каникул для поддержания ликвидности банков.

Об этом Шевченко сказал во время брифинга, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Необходимо пересмотреть вопрос эффективности кредитных каникул. В условиях роста неплатежей по кредитам у банков связаны руки в части более активной выдачи займов. Эти шаги позволят предприятиям реального сектора получить кредитную поддержку", – сказал Шевченко.

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Как сообщалось, Верховная Рада 16 июня приняла закон, отменяющий начислени штрафных санкций по кредитам (займам) для бизнеса в период действия карантина.

Напомним, ранее Верховная Рада также приняла во втором чтении законопроект №3329-д, которым среди прочего продлен запрет на штрафные санкции за несвоевременную уплату потребительских кредитов граждан до конца карантина.

Также продлено действие запрета на повышение процентной ставки для тех клиентов, которые не смогут своевременно платить по кредиту. При этом закон не освобождает граждан от обязанности уплаты платежей по кредиту и начисленных процентов.