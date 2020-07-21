Задержанному в Польше бывшему главе "Укравтодора" предъявили обвинения (обновлено)

Во вторник в прокуратуре Варшавы предъявили обвинения бывшему руководителю "Укравтодора" Славомиру Новаку.

Об этом сообщает "Европейская правда со ссылкой на агентство PAP, передает БизнесЦензор.

Новака доставили в прокуратуру после 8 утра во вторник. Ему предъявили обвинения в руководстве организованной преступной группой, получавшей выгоду от коррупции.

Новака подозревают в вымогательстве и получении имущественных и личных выгод в обмен на предоставление частным субъектам контрактов на строительство и ремонт дорог в Украине, а также в отмывании средств, полученных во время этих преступлений.

"В результате он получил 1 300 000 злотых (почти 300 тыс. евро.)" - сказала пресс-секретарь окружной прокуратуры Варшавы Мирослава Хыр.

Дополнительно Новака подозревают в подстрекательстве врача Медицинского военного института в Варшаве в предоставлении медицинских справок, которыми он намеревался воспользоваться, чтобы оправдать свое отсутствие на работе в Украине.

Задержанные вместе с Новаком Дариуш З. и Яцек П. заслушали обвинения в участии в организованной преступной группе, отмывании денег и получении имущественных выгод.

Как уточнили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), Центральное антикоррупционное бюро Польши в рамках совместной следственной группы такж сообщили Новаку о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.368 Уголовного кодекса Украины.

Речь идет о трех эпизодах, которые могут свидетельствовать о возможном получения бывшим руководителем "Укравтодора" неправомерной выгоды за принятие решений, связанных с использованием средств, предоставленных международными финансовыми организациями в виде кредитов на ремонт украинских дорог.

"В одном из эпизодов речь шла об уплате 10% "консультационных услуг", что составляло более 180 тыс. евро. В другом компания-победитель тендера "Укравтодора" должна была выплатить взнос в специально созданный совместного предприятия в Польше, эквивалент которого составлял на момент совершения преступления более 3,5 млн грн. Еще в одном из случаев речь шла о выкупе другой специально созданной компании с уставным капиталом в 15 тыс. евро за 300-350 тыс. евро", – уточнили в НАБУ.

По данным следствия, в обмен на это бывший глава "Укравтодора" обещал "не заметить" нарушений сроков исполнения контрактов одной из компаний-подрядчиков и не требовать от нее уплаты штрафных санкций.

Как сообщал БизнесЦензор, бывший министр транспорта Польши и экс-глава "Укравтодора" Славомир Новак задержан польскими властями по подозрению в коррупции и управлении организованной преступной группой.

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура совместно с Центральным антикоррупционным бюро Польши провели обыски в Киеве, Львове и на территории Польши в рамках совместного расследования деятельности преступной организации.