Imperial tobacco пояснила выплату 460 миллионов штрафа по решению АМКУ

Группа компаний "Империал Тобакко", в которую входят "Империал Тобакко Юкрейн" и "Империал Тобакко Продакшн Украина", оплатила наложенный Антимонопольным комитетом Украины штраф на общую сумму почти 460 млн грн чтобы избежать ареста счетов и начисления пени, но продолжит оспаривать правомерность его наложения в судебном порядке.

Об этом сообщила директор по корпоративным и юридическим вопросам компании Юлия Завалишина, передает БизнесЦензор со ссылкой на Liga.net.

В Imperial tobacco напомнили, что АМКУ подал в суд заявление о принудительном взыскании штрафа и наложении ареста на счета компаний.

"Поэтому мы приняли тактическое решение оплатить штраф АМКУ и письменно уведомили комитет о несогласии с решением суда и намерении доказывать свою правоту в суде, тем самым лишив АМКУ юридических оснований блокировать счета компании", – пояснила Завалишина.

Кроме того, представитель компании указала, что согласно п. 5 ст. 56 закона о защите экономической конкуренции, с момента оглашения решения первой инстанции и до момента, когда апелляционный суд примет к рассмотрению апелляцию компании, в случае неуплаты штрафа начисляется пеня в размере 1,5% от суммы штрафа в день, что составит около 7 млн грн в день. Таким образом, выплата штрафа позволит избежать начисления пени.

Завалишина подчеркнула, что Imperial tobacco планирует обжаловать решение суда первой инстанции и готовит обращение в Международный арбитраж, в котором ответчиком уже будет выступать государство Украина.

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Как сообщалось, 20 июля Хозяйственный суд Киева отклонил иск компаний "Империал Тобакко Юкрейн" и "Империал Тобакко Продакшн Украина" к Антимонопольному комитету с требованием признать частично недействительным решения АМКУ от 10 октября 2019 года, которым компании были наложены штрафы за нарушение конкурентного законодательства на общую сумму почти 460 млн грн. 23 июля они выплатили штраф.

Компании были оштрафованы по итогам рассмотрения дела о сговоре производителей сигарет и дистрибьютора по продаже табачных изделий ООО "Тедис Украина" (ранее - ООО "ТК "Мегаполис").

Согласно принятому Комитетом решению, в отношении компании "Империал Тобакко Юкрейн" был наложен штраф в размере более 292 млн грн, на ПАО "Империал Тобакко Продакшн Украина" – более 167 млн ​​грн.

Ранее суд вынес аналогичное решение по иску к АМКУ акционерного общества "А/Т табачная компания "В.А.Т. - Прилуки" с требованием отменить решение Комитета о наложении на компанию штрафа в размере 448,3 млн грн.

Хозяйственный суд города Киева по иску Антимонопольного комитета к монополисту рынка дистрибуции табачных изделий в Украина – ООО "Тедис Украина" и четырем группам компаний производителей табачных изделий о взыскании в государственный бюджет в принудительном порядке наложенных штрафов арестовал счета "Тедиса".

Напомним, в октябре 2019 года Антимонопольный комитет Украины оштрафовал на 6,5 млрд грн четырех крупнейших производителей табачных изделий и "Тедис Украина". В том числе "Тедис Украина" была оштрафована на 3,4 млрд грн.

АМКУ признал, что монополия "Тедис Украина" на рынке дистрибуции противоправно возникла в результате согласованных действий этой компании и табачных компаний-производителей, и наложил на нарушителей антимонопольного законодательства штраф.

Антимонопольный комитет также рекомендовал компаниям "Филипп Моррис", "Бритиш Американ Тобакко" ("В.А.Т. - Прилуки"), "Джей Ти" и "Империал Тобакко" принять меры по ограничению монополизма и развитию конкуренции на рынке дистрибьюции сигарет.